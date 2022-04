Pollo al limón, fácil de hacer y mejor que el de los restaurantes chinos

Total: 30 min

Comensales: 4

¿Quién no ha comido pollo al limón alguna vez en un restaurante chino? Probablemente, quien lo haya hecho, se ha encontrado con trozos de pollo llenos de rebozado y una salsa amarilla fosforito algo sospechosa. Esta salsa tiene que ser espesa y tiene que tener su punto dulce y también uno ácido marcado, pero de limón natural. No cogerá un color excesivo, porque para su elaboración se emplea únicamente zumo de limón y caldo de pollo, pero a nadie le importará estar alejado del colorante durante un rato. El objetivo es lograr un pollo frito crujiente por fuera y tierno por dentro y una salsa con la que bañarlo en el último momento y no antes; para que el pollo no pierda su crujiente.

Esta es una receta fácil que se puede preparar sin casi conocimientos. Sólo hay que saber que habrá un proceso de fritura y otro de terminar la salsa en una sartén o un cacillo; una salsa que se espesa con la ayuda de la fécula de maíz que será lo que de la textura deseada. Es, en realidad, un plato famoso de la cocina "take away" china y no tan popular en restaurantes o casas. Porque ya se sabe que la comida china de verdad, la que se come en china, difiere bastante de la oferta de muchos restaurantes baratos con cartas interminables. Por ejemplo, en un menú chino podría haber pato laqueado, pan plano chino relleno de verduras secas y panceta, pollo kung pao picante, lubina al vapor, berenjenas yu xiang, rollitos primavera o huevos revueltos con tomate. Será más difícil encontrar el pato a la naranja, el arroz ku-bak o este pollo al limón.

Hay quienes rebozan el pollo en una especie de tempura, pero aquí se defiende el empanado clásico, para que le aporte más crujiente exterior que es difícil de hallar con la tempura. Además, absorbe menos grasa en la fritura.

Cómo hacer pollo al limón más rico y más fácil que el del chino

Ingredientes Solomillos de pollo campero, 16 ud

Huevos, 2 ud

Sal, c/s

Pimienta negra molida, c/s

Harina de trigo, 100 g

Fécula de maíz, 100 g

Aceite de oliva, abundante (para freír) Para la salsa de limón Fécula de maíz, 1 cucharada

Caldo de pollo, 1 taza

Zumo de limón, 1/2 taza

Salsa de soja, 2 cucharaditas

Azúcar, 2 cucharadas

Sal, c/s

Paso 1

Preparar la salsa de limón mezclando el caldo de pollo en frío con la fécula de maíz. Es importante hacerlo en frío porque así no salen grumos. Añadir también el zumo de limón, con cuidado de que no caigan las pepitas. Si se cuela alguna habrá que quitarlas. Incorporar el azúcar y la salsa de soja y mezclar todo bien en frío.

Paso 2

Calentar la mezcla a fuego lento removiendo constantemente con unas varillas hasta que la salsa adquiera la consistencia deseada. Tiene que ser pegajosa y densa.

Paso 3

Añadir sal a los solomillos de pollo, por ambas caras, e incorporar también unas gotas de limón.

Paso 4

Batir los huevos y condimentarlos con abundante pimienta negra; mezclar bien.

Paso 5

Mezclar la harina con la fécula de maíz en el mismo bol, donde tendrá que caber luego el pollo.

Pasar los solomillos de pollo por el huevo batido con la pimienta y luego cubrirlos bien con la mezcla de harinas. Hay que cerciorarse de que están completamente cubiertos.

Paso 6

Calentar el aceite en una sartén o cazo hondo, o también en una freidora, y cuando esté caliente ir friendo poco a poco el pollo. Con la fécula de maíz, cualquier fritura tarda más tiempo en dorarse lo cual es bueno en este caso para que el pollo se cocine bien por dentro y no quede crudo. Le daremos unas cuantas vueltas para que no se queme por ningún lado.

Paso 7

Cuando el pollo esté listo, sacarlo con la ayuda de unas pinzas o de una espumadera a un plato con papel de cocina para que éste absorba el exceso de grasa de la fritura. Situarlo entonces sobre una tabla y cortar en tiras.

Paso 9

Servir el pollo troceado regado con la salsa de limón y acompañar, si se quiere, con un poco de arroz blanco cocido como hacen en china con casi cualquier plato.

