Martín Berasategui (65), chef: "El caldo de pollo más sabroso se hace con 2 cabezas de ajo, un puerro y una pizca de nata"

Total: 1 h 40 min

Comensales: 4

Ya hemos superado en España las dos primeras comilonas de la Navidad 2025 y, en lo que llegamos a Fin de Año, no todo va a ser cocinar como si se fuera a acabar el mundo.

Entre fiesta y fiesta, el cuerpo y el estómago puede que necesiten darse un respiro y la mejor opción para conseguirlo es preparar un caldo sabroso y reconfortante que no sepa a comida de hospital.

Pueden ser la base de sopas suculentas o simples caldos "para beber", pues pocas cosas hay más gratificantes en invierno que un tazón de sabroso líquido humeante que nos caliente las manos, el cuerpo e incluso el alma. Como esta receta de hoy, inspirada en una de Martín Berasategui, que es fácil, barata y perfecta para ese menester.

Lo bueno de los caldos es que, incluso los más sabrosos, pueden hacerse con productos económicos que son difícilmente aprovechables de otro modo como huesos, carcasas, recortes, partes feas de verduras...

Por eso, preparar en casa estas recetas tiene una doble ventaja: por un lado, disfrutamos de un delicioso caldo casero y, por otro, contribuimos a minimizar el desperdicio alimentario.

Para esta receta que propone el chef español con más estrellas Michelin, solo se necesitan carcasas de pollo, algunas hortalizas, hierbas aromáticas -seguro que has oído hablar alguna vez del bouquet garni-, un poco de nata -que es opcional y podría eliminarse, pero le dará una textura increíble- y un ingrediente en el que no solemos pensar a la hora de hacer un caldo, pero que tiene propiedades muy beneficiosas: el ajo.

Qué es un bouquet garni

En castellano traduciríamos esta expresión como "ramillete aromático". Para los que aún no tengan claro qué es, os cuento que es un básico de la cocina francesa que se utiliza para dar sabor a los guisos con hierbas aromáticas sin que éstas se dispersen por todo el líquido, de esta manera, puede retirarse fácilmente al finalizar la cocción.

Para hacer nuestro propio bouquet garni cogemos tres ramitas de tomillo, unas ramitas de perejil y una hoja de laurel, lo envolvemos todo en la parte verde de un puerro y lo atamos con hilo de cocina. En muchos mercados también podemos encontrar los ramilletes ya listos para usar.

Ingredientes Carcasas y restos de pollo, 2 kg

Cebolla, 1 ud

Puerro, 2 ud (la parte verde)

Apio, 2 ramitas

Bouquet garni, 1 ud

Cabezas de ajo, 2 ud

Nata, 100 ml (opcional, puede sustituirse por leche)

Sal gorda, 1 cucharada sopera

Sal

Pimienta recién molida Paso 1 Ponemos las carcasas y los restos de pollo en una olla que sea lo suficientemente grande, echamos agua en cantidad abundante y ponemos a cocer todo durante 5 minutos. Retiramos la espuma que se forme y tiramos esta primera agua. Paso 2 Volvemos a echar en la olla limpia el pollo con 2,5 l de agua fría limpia y añadimos también las hortalizas peladas y troceadas, el bouquet garni y la sal gorda. Llevamos a ebullición y dejamos cocer a fuego lento durante 1 hora. Paso 3 Colamos el caldo y lo reducimos al fuego hasta obtener un volumen de un litro. Pelamos los dientes de ajo y les retiramos el germen. Paso 4 Introducimos los dientes de ajo en una cacerola pequeña, cubrimos con agua, llevamos a ebullición, y dejamos cocer durante 2 minutos. Escurrimos y repetimos esta operación tres veces más. Paso 5 Escurrimos los dientes de ajo, tiramos el agua, volvemos a poner los dientes de ajo en la cazuela, añadimos la nata, salpimentamos al gusto, cocemos a fuego lento durante 2 minutos y trituramos con una batidora hasta que quede un puré de textura fina y homogénea. Paso 6 Echamos el puré de ajos en el caldo bien caliente, removemos enérgicamente con una varilla y rectificamos de sal y pimienta si es necesario.

Los beneficios del ajo para el corazón

El ajo se ha utilizado desde hace siglos como remedio natural por todas las propiedades para cuidar la salud que se le han atribuido. Se consideraba que posee efecto diurético (ayuda a eliminar líquidos), depurativo (colabora en la limpieza del organismo), antiséptico y antibacteriano (combate microorganismos dañinos).

Pero más allá de las creencias populares, según explica la Fundación Española del Corazón, un grupo de investigadores de la Universidad de Shandong (China), revisó 26 estudios sobre los efectos del ajo en los niveles de colesterol.

Sus conclusiones fueron que el ajo puede ayudar a reducir el colesterol total y los triglicéridos, especialmente cuando se consume durante periodos largos de tiempo, pero hay matices:

El ajo en polvo y el extracto de ajo envejecido fueron los más efectivos para bajar el colesterol total.

El aceite de ajo mostró mejores resultados para reducir los triglicéridos.

Sin embargo, el ajo no pareció tener un efecto claro sobre el colesterol "bueno" (HDL) ni el “malo” (LDL). Aun así, los científicos concluyen que podría ser útil como apoyo en personas con riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Además, otros posibles beneficios del ajo para el corazón incluyen la reducción de la presión arterial y la prevención del endurecimiento de las arterias, dos factores clave en la salud cardiovascular.