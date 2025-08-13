Jordi Cruz (47), chef, sobre su mejor receta con berenjena: "Se puede hacer con antelación y es perfecta para la playa"

0 votos

Total: 2 h

Comensales: 6-8

Para disfrutar de un día de sol y de playa (o de campo) no es necesario hacer cola en el chiringuito de moda para reponer fuerzas cuando llega la hora de comer.

Un pícnic disfrutando de nuestra propia comida también es un perfecto plan de ocio que nos puede dar muchas alegrías en una jornada veraniega.

Y más, si el menú está compuesto por una receta como esta que propone Jordi Cruz, la experiencia puede ser digna de un restaurante de lujo al aire libre.

Según explica el chef, es un homenaje a un plato de Mirazur, el restaurante del chef Mauro Colagreco en Menton (Francia), que fue elegido Mejor Restaurante del Mundo en 2019 y cuenta con tres estrellas Michelin.

Alguno pensará que una receta inspirada en un restaurante de alta cocina puede ser algo inusual en un día de playa; pero con las explicaciones de Jordi Cruz es algo realmente sencillo de preparar, solo es cuestión de darse un poco de maña colocando unas láminas de berenjena.

Una receta para la playa o para una fiesta

En uno de los directos que el chef, jurado de MasterChef, acostumbra a subir a su cuenta de Instagram, el chef explica cómo preparar una tarta salada de berenjenas, que recuerda a ese clásico de la cocina italiana que es la parmigiana di melanzane.

La receta tiene todo lo necesario para triunfar, lo mismo sirve para una comida diaria que para la cena de Navidad y, según explica el chef, es "perfecta para llevar a la playa", porque se puede preparar con antelación y, no solo eso, es que está más rica uno o dos días después de cocinarla.

Ingredientes sencillos y resultado de tres estrellas Michelin

La parmigiana, el plato italiano que es la base de la receta, se elabora con berenjenas, salsa de tomate, albahaca fresca, queso mozzarella y queso parmesano. En esta versión, para hacerlo más "transportable", Jordi Cruz lo convierte en una tarta cocinándolo sobre una base de hojaldre.

El chef recomienda utilizar berenjenas de tres variedades, blancas, rayadas y negras y utilizar unos tomates de buena calidad para hacer la salsa, aunque, por comodidad, también se podría hacer con berenjenas de un solo tipo siempre que sean unas berenjenas muy frescas.

Para el tomate, recomienda el tomate en conserva de San Marzano, una denominación de origen italiana, aunque, curiosamente, él en el vídeo emplea unos tomates de Paolo Petrilli que no pertenecen a dicha denominación. Ahora bien, tampoco pasaría nada por usar nuestra salsa de tomate favorita y ahorrarnos la elaboración de la salsa desde cero.

Sobre el hojaldre, el chef explica que se puede utilizar perfectamente una plancha de hojaldre de las que se pueden comprar en cualquier supermercado, pero que el resultado mejora si se tiene la opción de adquirir una lámina de hojaldre en una pastelería de confianza.

Para terminar, en vez de mozzarella, el chef emplea burrata, que es un queso similar, pero más cremoso y añade una especia que le da un irresistible toque de Oriente Medio, el za'atar. Y no, no es de las que se encuentran en el súper, pero el orégano y la mozzarella pueden ser buenos sustitutos.