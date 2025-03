El plato típico de Murcia que ni los murcianos conocen y es perfecto para el frío: rico en proteínas y listo en 15 minutos

Sólo sé que no sé nada. O también: cuanto más sé, más desconozco. Estas expresiones retratan una amarga (y liberadora) realidad: que es imposible llegar a conocer todo lo que nos rodea. Pregunté a varias personas depor unade la Región de la cual escuché hablar hace poco y todo el mundo me respondió que no la conocía.