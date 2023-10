13 recetas con champiñones que tienes que preparar este otoño

Aunque podemos encontrar champiñones todo el año, el otoño es la época por excelencia de este alimento. Es la estación en la que setas y champiñones brotan del suelo cuando las primeras lluvias lo humedecen. Comer setas es un poco como comerse un bosque con olor a petricor.

El champiñón es también, culinariamente hablando, un ingrediente muy versátil y rico en umami, que aportará sabor en toda receta que se utilice. Pueden cocinarse salteados con ajo y guindilla, en revueltos, rellenos, como relleno de otras cosas, en cremas, en patés, en arroces o pueden consumirse crudos con algún aliño o en carpaccio. Apenas necesitan cocción, por lo que las recetas en las que los champiñones son protagonistas suelen prepararse muy rápido. A continuación, os proponemos unas cuantas.

Champiñones rellenos de atún y verduras

Ensuciando muy poco y utilizando solo el microondas, esta receta de champiñones rellenos nos sirve para hacer limpieza de restos de nevera. Si sueles comer de táper en la oficina, puedes cocinarla en el propio táper la noche anterior en un momento, dejarlo por la noche en la nevera y al día siguiente calentarlo de nuevo en el microondas sin problema.

Berenjenas al horno con queso y champiñones

Los champiñones en cualquier receta de inspiración italiana funcionan de lujo, se llevan genial con el queso y el tomate y, en esta versión alternativa de la clásica parmigiana, dan un toque increíble.

Salteado de brócoli y champiñones

El brócoli tiene fama de aburrido, pero no es nada merecida. Hay que dejar de imaginarse el brócoli hervido en exceso y descolorido que recuerda a la comida de hospital. Hay un antes y un después cuando pruebas a cocinar el brócoli en la sartén o en el horno y empiezas a disfrutarlo como se merece. En esta receta trabaja en tándem con unos champiñones y el resultado es una de mis cenas favoritas.

La receta del risotto con champiñones más fácil y barata

Para pasar de un insípido arroz blanco no hacen falta muchas cosas si una de ellas son unos champiñones y, en esta receta, lo hemos convertido en un delicioso risotto, eso sí, de una forma bastante poco ortodoxa para que resulte más fácil de preparar.

Quinoa con champiñones, un plato sencillo y nutritivo

La quinoa es un alimento que se puso muchísimo de moda hace una década y no había publicación gastronómica en internet en la que no abundasen recetas con este pseudocereal. Ahora parece que no está tan de moda, pero como alimento sigue siendo igualmente saludable y una buena alternativa al arroz. Al igual que éste, quedará mucho más gustosa si se cocina con unos champiñones.

Champiñones marinados

Quedan crujientes y deliciosos. Y, además, son un aperitivo ligero que funciona bien para abrir boca antes de cualquier comida. Y, lo mejor, se preparan en 5 minutos porque el resto del tiempo es reposo.

Tortilla con champiñones

Una cena digna de un capítulo de The Bear. Una receta rápida de preparar, rica, con las proteínas del huevo y el saborazo que aportan siempre los champiñones.

Pasta con champiñones y panceta tipo boscaiola

Es un plato italiano cuyo origen no se conoce a ciencia cierta, pero lo que sí parece estar claro es que su nombre deriva de bosque y que es un plato que se preparaba mucho durante los meses de otoño e invierno utilizando como base las setas de temporada y algo de tocino.

Macarrones con salsa de champiñones y nata

Los champiñones son muy agradecidos en todas esas recetas de batalla, esos arroces y esos platos de pasta que nos hacemos en un momento para comer cuando vamos con algo de prisa y no queremos muchas complicaciones.

Para hacer esta receta, la salsa se prepara en lo que tarda en cocerse la pasta y es un plato que les encanta incluso a los más pequeños de la casa.

Espaguetis con salsa de champiñones al ajillo

Otra idea de receta en la que los champiñones llenan de alegría un plato de pasta. Puedes usar champiñones blancos o Portobello, que aportan un sabor más intenso. Si quieres añadir algo de proteína, puedes servirlos con un huevo poché y, al comer los espaguetis, romper el huevo para que la yema líquida se mezcle con la salsa.

Salsa de champiñones adictiva

Esta salsa de champiñones se hace en 20 minutos, es sabrosísima y vas a querer tenerla siempre en la nevera para añadírsela a un plato de pasta, de pollo, a cualquier carne o para terminar un pastel salado por encima. Incluso se podría utilizar para mantecar un risotto añadiéndola en el último momento.

Champiñones salteados

Es la base de muchas de otras muchas recetas, pero simplemente así son perfectos para comer como entrante. También se pueden servir con huevo frito por encima, o en un revuelto o como guarnición de una carne a la plancha.

Champiñones de queso azul y nueces

Se pueden tomar calientes o templados y son perfectos para el aperitivo. Admiten múltiples variantes, por ejemplo, las nueces de Macadamia pueden cambiarse por otro fruto seco, o por jamón o beicon. El queso azul puede sustituirse por otro queso más suave.

