12 recetas con aceitunas para sorprender en cualquier ocasión

La Dieta Mediterránea está ligada a la aceituna desde hace miles de años. Los mismos que lleva creciendo el olivo en los países de la ribera del Mare Nostrum. En nuestros días, son parte de nuestra identidad gastronómica. El nuestro es también el país líder a nivel mundial en producción y exportación de aceitunas y esto es gracias a la altísima calidad de las Aceitunas de España que se obtienen tras un proceso que da comienzo cuando el fruto entra en su momento óptimo de recolección y se procede a la recogida que, para respetar al máximo la calidad del fruto, se realiza de forma manual, aceituna a aceituna. De esta manera, el fruto llegará a su destino en las mejores condiciones posibles.

Las aceitunas de mesa, protagonistas de este recopilatorio de recetas, ofrecen un amplio abanico de posibilidades a la hora de cocinar, ya que su potencial para combinarlas con otros alimentos es prácticamente ilimitado, debido a que las aceitunas de mesa poseen los cuatro sabores básicos (dulce, salado, ácido y amargo). Esto nos permite utilizarlas tanto en recetas saladas como dulces.

Sin salirnos de la Dieta Mediterránea, podemos preparar entrantes, en un momento, que supongan un giro de 180 grados a las habituales aceitunas de aperitivo, añadiendo ajo, pimentón y aceite de oliva; brotes de romero, tomillo, laurel y vino blanco; salsa de soja, ralladura de naranja y almendras molidas; o si queremos un toque aún más exótico, zumo de lima, cebolleta china y pimienta recién molida; salsa de soja, katsuobushi, aceite de sésamo y copos de algún chile seco.

12 recetas fáciles con Aceitunas de España

Si hablamos de aceitunas de mesa, las que más fácilmente podemos encontrar en los puntos de venta son las verdes Manzanilla y Gordal y las negras Hojiblanca y Cacereña, que podemos usarlas para un sinfín de recetas, tanto para elaboraciones sencillas, de esas que nos gustan para el día a día, como para recetas de alta cocina con las que poder lucirnos en esas ocasiones más especiales.

Asia, América y España en un bocado, nos encantan estos aperitivos, primos hermanos de nuestras empanadillas, pero mucho más saludables ya que se cocinan al vapor. En estos dim sum de aceitunas negras Cacereñas, las aceitunas son protagonistas del relleno y la salsa resulta adictiva.

Viajamos en vuelo directo hasta África para degustar este tajine típico de Marruecos, un delicioso guiso de cordero y aceitunas verdes muy especiado y con muchísimo sabor. Para rebañar el plato.

Hacer pan en casa, sobre todo las primeras veces, es algo que resulta casi mágico, algo que empieza siendo harina y agua, empieza a cobrar vida en el horno desprendiendo aromas que reconfortan. Por eso, esta receta de pan de aceitunas negras, que tú mismo puedes hacer en casa, sabemos que va a convertirse en una imprescindible de tu recetario particular.

Solo necesitas una batidora o un procesador de alimentos y apenas un minuto de tu tiempo para preparar estos patés de aceitunas que son perfectos para darle un toque gourmet a cualquier picoteo informal.

iko636 iStockPhoto

Las aceitunas negras son el ingrediente estrella para llevar al siguiente nivel muchos bocadillos, como estos montaditos de atún, aguacate y aceitunas, una cena rápida que querrás repetir muchas noches.

Estos Ssäm de aceitunas Hojiblanca con presa ibérica nos hacen volar a Corea sin salir del sofá y son perfectos para cenar viendo nuestra serie favorita, pues son un bocado completo en cuanto a nutrientes que ofrece esa sensación de disfrute máximo que nos da toda la comida que se puede comer con las manos.

Las aceitunas verdes son las protagonistas del pintxo vasco por excelencia, las Gildas, una tapa con nombre propio en honor al personaje de una antigua película de la época dorada de Hollywood. Una receta fácil con aceitunas verdes perfecta para cualquier aperitivo.

Cordero y aceitunas negras, dos productos españoles con siglos de tradición en nuestra dieta que se juntan en este guiso de cordero a la mostaza con aceitunas negras y judías verdes con una salsa para la que vas a necesitar pan, mucho pan.

Hay combinaciones de alimentos que a priori parecen imposibles, algunas incluso incorporan ingredientes que no gustan a mucha gente, como las endivias, que son bastante amargas, pero resulta que, al juntarse con otros ingredientes, se produce una sinergia de sabores que hace que cuando lo pruebas no puedas parar. Estas endivias con aceitunas, anchoas y queso azul son uno de los entrantes que nunca pueden faltar cuando organizo alguna comida o cena en mi casa y, cuando se pone el plato en la mesa, hay que ser rápidos porque se acaban en un visto y no visto.

Hace unos meses, como parte de #ELRetoDeLaAceituna, los hermanos Torres nos proponían esta receta de agua de aceitunas Hojiblanca y tomate, una receta perfecta como cóctel de bienvenida para cualquier evento.

Muy fácil de hacer, nutritiva y perfecta para untar en tostas y en bocadillos, esta receta de hummus de aceituna negra Cacereña será una de tus favoritas cuando llegue el buen tiempo.

El gazpacho no solo es tomate con pepino, de hecho hasta podemos olvidarnos del tomate rojo y hacer gazpachos de otros colores intensos y brillantes como este gazpacho de aceitunas Gordal que no dejará a nadie indiferente.

