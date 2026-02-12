Aleix Puig, chef, sobre el error al cocinar bonito: "Es fundamental que la sartén esté muy caliente"

0 votos

Total: 50 min

Comensales: 2

El bonito con tomate es una de esas recetas que forman parte de la memoria gastronómica de muchos hogares españoles, ligada al recuerdo de madres y abuelas cocinando sin prisas. Una preparación sencilla, basada en un buen sofrito, que sigue siendo un pilar de la cocina tradicional.

Para explicar cómo prepararlo correctamente y evitar los fallos más habituales, Aleix Puig, ganador de MasterChef 7, ha compartido su receta paso a paso en el canal oficial de YouTube de MasterChef España.

Antes de entrar en la elaboración, el cocinero deja clara una de las claves del plato: "Es fundamental que la sartén esté muy caliente". Un detalle que marca la diferencia a la hora de conseguir un bonito jugoso por dentro y dorado por fuera, acompañado de una salsa de tomate intensa y bien ligada.

Ingredientes del bonito con tomate casero al estilo de Aleix Puig Ajo

Chalota

Tomate maduro de buena calidad

Bonito fresco

Aceite de oliva

Sal

Pimienta Paso 1 Lamina el ajo muy fino, partiéndolo primero por la mitad para facilitar el corte. Paso 2 Pon una sartén al fuego medio-alto con un chorro de aceite de oliva. Añade el ajo en frío y deja que se dore poco a poco sin quemarse. Paso 3 Pela y corta la chalota en dados pequeños. Incorpórala a la sartén y baja un poco el fuego para que se poche suavemente. Paso 4 Parte los tomates por la mitad y rállalos hasta obtener la pulpa. Paso 5 Añade el tomate rallado al sofrito y cocina a fuego medio-bajo durante 35-40 minutos, removiendo, hasta que se evapore el agua y quede una salsa espesa. Salpimenta y prueba. Paso 6 Limpia el bonito, elimina nervios y corta lomos uniformes. Añade sal justo antes de cocinar. Paso 7 En una plancha muy caliente con un poco de aceite, marca el bonito a fuego fuerte durante poco tiempo, dorándolo por fuera y dejándolo jugoso por dentro. Paso 8 Marca el pescado por todos los lados y retíralo inmediatamente. Paso 9 Coloca la salsa de tomate en la base del plato. Paso 10 Corta el lomo de bonito por la mitad para mostrar el interior y colócalo sobre la salsa. Paso 11 Añade un poco más de salsa por encima y sirve.

Un plato fácil y nutritivo

A lo largo de la semana, es habitual tener poco tiempo para cocinar y buscar menús saludables, pero podemos encontrarlo en elaboraciones como la del bonito con tomate, una receta que, además de ser sencilla de preparar, tiene un alto valor nutricional que la hace ser especialmente recomendada.

Comer pescado es siempre una buena opción, pero se comete con frecuencia el error de apostar siempre por las mismas elaboraciones. Añadir salsas o técnicas diferentes puede ser clave para aumentar el gusto por el pescado.

El bonito es un pescado muy versátil que hace que se pueda preparar de maneras muy diferentes en función de cómo se cocine, dando pie a una amplia variedad de elaboraciones. Además, su precio también es asequible, que es otro punto que tiene a su favor.

También hay que destacar que es uno de los pescados con mayor concentración de omega-3, un ácido graso esencial para nuestra salud. Por lo tanto, un plato como un buen bonito con tomate, además de un gran sabor, ayuda a obtener la cantidad diaria recomendada de este último.

Estamos ante un plato que es originario de las costas del norte de España, especialmente del País Vasco y Cantabria. La receta tradicional incluye bonito fresco, tomates maduros, pimientos, cebolla y ajo, todo ello cocinado a fuego lento hasta que los sabores se integren los unos con los otros.

Para conseguir un buen bonito con tomate jugoso, recuerda que, antes de cocinarlo, el pescado debe estar a temperatura ambiente, y evitar pasarse de cocción, de manera que se pueda garantizar una textura jugosa al mismo tiempo que se consigue resaltar el sabor natural del pescado.