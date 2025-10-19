Vicente Rioja (52), chef valenciano: "Una paella no lleva caldo, son 3 litros de agua por cada kilo de arroz"

Hay muchos platos que son muy representativos de la gastronomía española y que son conocidos en todo el mundo. Uno de ellos es, sin lugar a dudas, la paella, un plato tradicional al que es difícil resistirse y que se puede preparar de maneras muy diversas.

Cada chef tiene sus propias maneras de prepararla, pero el valenciano Vicente Rioja, un maestro arrocero que forma parte de la cuarta generación de una familia dedicada a este plato valenciano y autor de El gran libro (secreto) de la paella.

El cocinero de 52 años tiene claro que "la paella no se hace con caldo, el truco está en echar solo agua", de forma que con los ingredientes se elabora un caldo en la propia cocción. De esta forma, consigue un excelente resultado en la preparación del plato.

Rioja siempre ha mostrado respeto por los ingredientes, de ahí que recuerde la importancia de utilizar arroz con denominación de origen arroz de Valencia, del que destaca especialmente la capacidad de absorción que este ofrece.

En lo que respecta a la carne, tiene claro que se debe optar por el conejo de capa parda, alimentado solamente con forraje natural, y el pollo de corral de crecimiento lento, que son imprescindibles para poder conseguir el sabor característico de sus paellas.

La paella valenciana de Vicente Rioja

Para preparar la paella valenciana según la receta de Vicente Rioja se deben reunir los siguientes ingredientes: arroz con denominación de origen Arroz de Valencia, pollo de corral de crecimiento lento, conejo de capa parda, tomate natural maduro, judías verdes, garrofón, alcachofas (en temporada), agua, sal y aceite de oliva virgen extra.

Para su preparación, lo primero que hay que hacer es sofreír las carnes. Para ello, se coloca la paella sobre el fuego y se añade un buen chorro de aceite de oliva virgen extra. Se incorporan los trozos de pollo y conejo, marcándolos bien hasta que queden bien dorados por fuera.

Ahora llegará el turno de añadir las verduras, para lo que se agregarán las judías verdes troceadas, el garrofón y, si se está en temporada, las alcachofas. Deja que se cocinen con la carne para que absorban parte del sabor del sofrito.

A continuación, habrá que incorporar el tomate, para lo que habrá que rallarlos y verterlos en la paella. Se sofríe hasta que reduzca y pierda el exceso de agua. Luego se cubren los ingredientes con agua y se deja que hierva para que se cree un caldo con el sabor de las carnes y verduras añadidas.

Una vez hecho todo lo anterior, llega el momento de añadir el arroz de manera uniforme, momento a partir del cual no se debe volver a remover, dejando que el grano pueda absorber el caldo.

Mantén ahora un fuego alto al principio para que el arroz se impregne bien del caldo y, luego, baja la intensidad. El tiempo total de cocción será de unos 16 minutos, tras los cuales, una vez apagado el fuego, se debe dejar reposar la paella 5 minutos.

Con solo seguir estos pasos sencillos, donde hay que recordar usar carnes y verduras frescas y de calidad, respetar los tiempos de cocción y no mover el arroz una vez en el caldo. De esta manera, se puede conseguir una excelente paella valenciana.

Los beneficios de la paella valenciana

La paella valenciana es mucho más que un plato emblemático de la gastronomía española, que destaca por su sabor, sino también por contar con unas excelentes cualidades nutricionales que de las que disfrutan todos aquellos que la consumen de manera equilibrada.

Si analizamos sus ingredientes, técnicas de preparación y composición, es muy sencillo poder saber el motivo por el que tiene tantos beneficios que aporta a nuestra salud. La receta tradicional incluye una serie de ingredientes que contribuyen a crear un plato equilibrado y completo.

El arroz, que es la base de la paella, es una excelente fuente de hidratos de carbono complejos, lo que significa que se puede disfrutar de una energía sostenida y de liberación lenta. Además, su bajo contenido en grasa lo convierte en un aliado de las dietas equilibradas.

El pollo y el conejo, por su parte, aportan proteínas magras de alta calidad que son esenciales para reparar y mantener los tejidos del cuerpo. Al retirar la piel del pollo durante la preparación, se reduce de forma considerable la grasa saturada, lo que mejora el perfil saludable del plato.

Las verduras como la judía verde y el garrofón aportan fibra, vitamina (A, C, K y folato) y minerales (hierro, potasio, magnesio), lo que ayuda a regular el tránsito intestinal y contribuye a la mejora de la salud cardiovascular y la sensación de saciedad.

El tomate aporta licopeno, un antioxidante que protege la piel y la vista, además de favorecer la absorción del hierro y potenciar el sistema inmunológico. Por su parte, el aceite de oliva virgen extra, característico de la dieta mediterránea, aporta grasas monoinsaturadas cardioprotectoras y compuestos antiinflamatorios.

De esta forma, nos encontramos ante una paella valenciana que contribuye al mantenimiento de una dieta equilibrada y que tiene mucho que aportar gracias a los nutrientes que proporcionan cada uno de los ingredientes que conforman la receta. Gracias a Vicente Rioja podemos preparar una paella saludable y llena de sabor.