Estos son los cortes de vacuno más desconocidos: así es como debes pedirlos en la carnicería

En un país donde la tradición culinaria está marcada por platos icónicos como el entrecot, el solomillo o la chuleta, existe un universo de sabores que pasa inadvertido en la mayoría de las carnicerías.

Se trata de cortes de vacuno poco conocidos, aquellos que rara vez figuran en las cartas de los restaurantes o en la lista de la compra de los hogares, pero que esconden un enorme potencial gastronómico.

La Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno (Provacuno) y la Real Academia de Gastronomía han querido poner el foco precisamente en ellos con la campaña “Sabores ocultos del vacuno: redescubriendo cortes olvidados”.

Una iniciativa que busca reconciliarnos con la tradición, ampliar nuestro repertorio en la cocina diaria y, al mismo tiempo, apostar por un consumo más sostenible y consciente.

“El conocimiento del producto es el primer paso hacia una alimentación más consciente, más variada y placentera”, señala Luis Suárez de Lezo, presidente de la Real Academia de Gastronomía.

Los diferentes cortes de carne de vacuno.

La propuesta va mucho más allá de lo culinario: se trata también de cultura gastronómica. Aprovechar al máximo cada parte del animal significa respetar su valor y reducir el desperdicio, a la vez que descubrimos texturas y sabores sorprendentes.

En la práctica, esta campaña se materializa en una serie de piezas audiovisuales que combinan la sabiduría del carnicero y la creatividad de la cocina.

De la mano de Tinín Gómez, maestro carnicero de Arévalo (Segovia), y de la cocinera y divulgadora Beatriz Garaizabal, los consumidores conocerán seis cortes de vacuno poco habituales, sus características y la mejor manera de sacarles partido en la sartén, la cazuela o incluso la parrilla.

Cómo pedirlos en la carnicería

Uno de los grandes retos, sobre todo entre los más jóvenes, es atreverse a preguntar en la carnicería. Según Javier López, director de Provacuno, “muchos confiesan en redes sociales que les da reparo pedir cortes específicos o salir de lo que ya conocen”.

Por eso, esta iniciativa busca darles las herramientas necesarias para pedir con seguridad y descubrir opciones más económicas y versátiles.

Los cortes de carne de vacuno y sus diferentes usos.

Algunos de estos cortes ocultos incluyen piezas ideales para guisos lentos, otras perfectas para filetear o incluso para preparar en bocados modernos y desenfadados. El truco está en nombrarlos correctamente, confiar en la recomendación del carnicero y dejarse guiar por su experiencia.

Una invitación a cocinar más en casa

Más allá de la técnica, la campaña es también una llamada a redescubrir el placer de cocinar en casa. Recetas sencillas, con un punto de modernidad, convierten estos cortes olvidados en protagonistas de platos accesibles, sabrosos y muy nutritivos.

Un viaje culinario que nos anima a reconectar con los sabores de siempre y a transformar la rutina diaria en un acto creativo y consciente.