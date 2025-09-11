Así debes limpiar tu termo para desinfectarlo de verdad, según la ingeniera de alimentos Montse Meléndez

Muchas personas creen que no hace falta lavar el termo a diario si sólo se utiliza para agua. Este pensamiento puede resultar lógico, ya que, al no contener café, leche u otros líquidos, parece difícil que se ensucie.

Sin embargo, la realidad es diferente: el uso constante provoca acumulación de humedad, genera malos olores y facilita el desarrollo de bacterias imperceptibles, pero dañinas para la salud.

Por eso, estos envases también requieren una rutina de limpieza precisa para garantizar que estén siempre limpios y seguros.

La ingeniera en alimentos Montse Meléndez (conocida en redes como @monalimentos) ha tratado este asunto en uno de sus recientes vídeos de TikTok, tal y como ha recogido Europa Press.

Según indica, los termos deben lavarse a diario igual que cualquier otro utensilio de cocina: usando agua y jabón, eliminando cualquier residuo y poniéndolos a secar por completo.

Además, recomienda una limpieza profunda una vez a la semana, desmontando las piezas para asearlas individualmente.

Cómo desinfectar un termo

En esa limpieza semanal, Montse sugiere emplear una solución desinfectante sencilla: 10 gotas de cloro por cada litro de agua.

Tras el lavado, basta con rociar las partes de plástico con la mezcla y dejarlas secar al aire, sin enjuagar, siempre que el líquido desinfectante sea apto para uso alimentario.

Con los termos de acero inoxidable, aclara que este paso no es necesario, ya que ese material no retiene bacterias de igual forma.

Repetimos que es fundamental elegir el producto adecuado: el desinfectante debe ser cloro apto para alimentos, sin perfumes ni aditivos, y ha de respetarse siempre la concentración especificada por el fabricante.

Así se asegura un proceso de desinfección seguro, sin dejar residuos nocivos. También es importante respetar las proporciones y no exceder el tiempo indicado para evitar daños en el termo.

Consejos básicos

Para terminar, recopilamos de forma esquemática y resumida las indicaciones proporcionadas por Meléndez para facilitar su aplicación y asegurar un resultado excelente.