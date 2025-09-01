Nando, chef, y el truco para cocinar la famosa 'tortilla vaga': "Si 'baila' en la sartén, tiene el punto perfecto"

Todo aquel que sepa un poco de cocina española conoce la infalible tortilla de patatas. Un plato que te alegra el día con sólo dos o tres ingredientes muy básicos: patatas, huevos y, a veces, cebolla (¡el eterno debate!).

Sin embargo, no muchos saben de la existencia de la hermana 'rebelde' y 'remolona' de esta receta tan emblemática. Nos referimos a la tortilla vaga, una versión moderna que se caracteriza por no estar completamente cocinada ni cuajada: sólo se hace por un lado (sin darle la vuelta ni doblarla) y el relleno queda expuesto, como si fuese una pizza.

Encima de esta tortilla se pueden agregar ingredientes variados, como setas, embutidos, verduras, patatas, chorizo Joselito y otros alimentos. Normalmente queda jugosa y poco hecha, con la parte superior sin cuajar del todo.

La tortilla vaga fue inventada por el chef madrileño Sacha Hormaechea, a raíz de "un encargo del arquitecto Rafael Moneo, de la memoria y la experimentación", como contamos en este artículo.

Con el tiempo, la receta fue evolucionando y cambiando de ingredientes, siendo la de morcilla ibérica y piparras la más conocida. Tanto gustó a los clientes que se dice de ella que es uno de los platos más copiados de la gastronomía española.

El truco de la tortilla vaga

Pero, ¿realmente es tan vaga esta tortilla como la pintan? Se supone que es la tortilla más fácil que existe, ya que ni siquiera hay que plegarla como una tortilla francesa, no obstante, hasta la elaboración más sencilla tiene su truco y requiere cierta técnica para que el resultado sea el mejor.

El chef Nando, del restaurante Taberna Ponzano de Vigo (Calle Rosalía de Castro, 12), ha explicado en un vídeo cómo la preparan ellos en el establecimiento.

"La tortilla vaga la llevamos elaborando casi desde la apertura", comienza diciendo. "Es una tortilla de patatillas que tiene que tener el punto justo entre un revuelto y una tortilla de patatas".

En menos de treinta segundos, el cocinero muestra a la cámara lo más esencial a la hora de cocinar esta tortilla perezosa o tortilla exprés.

"Siempre jugosa. Tiene que bailar. Si la tortilla baila y no se desmorona, tiene el punto perfecto", asegura el chef mientras agita la sartén para evitar que la tortilla se haga demasiado.

Además, otro truco es que nada más echar el huevo en el fuego, es importante moverlo cuidadosamente con una espátula para que vaya cayendo en la sartén, se vaya cuajando y no quede demasiado en el centro. En el siguiente vídeo enseñamos todo el proceso de elaboración:

Dónde comer tortilla vaga

Además del restaurante Sacha de Madrid, pionero de la tortilla vaga, hay otros establecimientos que también ofrecen este plato en su menú (como decíamos, es uno de los más copiados de nuestra gastronomía).

Uno de ellos es Barra Fina, en el madrileño barrio de Legazpi, en el distrito de Arganzuela, donde la preparan de diferentes maneras: con gambones y cebolleta, con morcilla y piparras y con bacalao, romesco y trufa.

Por otra parte, el restaurante Montana, en el centro de Málaga, también sirve la tortilla vaga, pero ellos le agregan langostinos, cebolla y piparra.