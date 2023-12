Consejos de expertos para no desperdiciar nada de comida estas fiestas.

En Cocinillas no nos gusta malgastar comida. Por esta razón, a menudo os ofrecemos estupendas recetas de aprovechamiento para sacarle partido hasta la última miga de pan o la última porción de cualquier plato. Ahora, tras la cena de Nochebuena, la comida de Navidad y ante la inminente cena de Nochevieja, toca volver a reflexionar sobre lo que cada familia ha tirado a la basura y poner remedio al desperdicio para lo que queda de fiestas navideñas.

Según una encuesta de la aplicación Too Good To Go, que conecta a usuarios con miles de establecimientos que ofrecen excedentes diarios a precio reducido, siete de cada diez españoles afirman que compran más alimentos en épocas festivas para asegurarse de que tienen comida suficiente para sus invitados durante la Navidad.

Como consecuencia, un 32 % de los encuestados desperdicia más del 10 % de los alimentos adquiridos en las fiestas navideñas; un 22 % tira a la basura entre el 11 y el 25 %; un 7 %, entre el 26 y el 50 %; y un 3 % confiesa desechar más de la mitad de la comida. Si el gasto medio en estas fechas está en casi 300 euros, el estudio señala que se desperdician desde unos 30 euros en alimentación.

Entre los motivos, un 34 % de las personas afirma que compra más comida de la necesaria y un 23 % asegura que compra demasiados productos típicos navideños como el turrón o los dulces "simplemente porque es la época, pese a no ser lo que más les gusta". Un 19 % de los españoles reconoce que no aprovecha la comida de Navidad porque "no le parece lo suficientemente cuantiosa como para que merezca la pena almacenarla", mientras que un 8 % no sabe qué hacer con el excedente y un 8,6 % carece de espacio para guardarlo.

En cuanto al tipo de comida desperdiciada en estas fechas, un 40 % de los encuestados opina que los postres tradicionales navideños como los turrones y los polvorones son los que suelen sobrar más, seguido de los dulces en general (en un 39 % de los casos), la carne (32 %), el pescado y las salsas (18 %) y el pan (23 %).

Consejos para no desperdiciar comida

Las empresas de restauración organizada, producción y logística que forman parte de la iniciativa Mensa Cívica, en la que también participan fundaciones y entidades sociales, han compartido algunos de sus consejos para que los hogares puedan reducir el despilfarro alimentario en estas fechas.

1. Planificar los menús y las compras

Paola Hernández, coordinadora de proyectos de Mensa Cívica, explica que "siempre hay que intentar planificar más los menús y las compras y, si sobra comida, intentar almacenarla o volver a consumirla en los días posteriores". Esto mismo recomiendan desde la empresa Bene Bono: hacer las compras navidades siguiendo un plan detallado o teniendo en cuenta el número de invitados y sus gustos.

2. Adaptar las raciones a cada persona

En caso de reunirse muchos comensales alrededor de la mesa, Hernández sugiere adaptar las porciones a los tipos de personas, ya que no comen igual un niño que un adulto o un mayor.

3. Reutilizar las sobras

Echar imaginación para reutilizar lo que sobre y prestar atención a las fechas de caducidad son otras de sus recomendaciones, al igual que intentar comprar productos a granel frescos y de proximidad, lo que permite establecer "relaciones más estrechas y de confianza entre los agentes de toda la cadena alimentaria". Bene Bono propone recetas "creativas y sostenibles" como un guiso de pavo y verduras, tortillas diversas, bocadillos de pavo y croquetas de pescado.

4. Servir porciones más pequeñas

Raciones más reducidas y ofrecer una segunda ronda de comida en lugar de llenar los platos son otras dos formas de evitar el malgasto, al igual que mantener un almacenamiento adecuado, compartir los excedentes o donarlos a organizaciones benéficas.

Como decíamos, todas estas recomendaciones tienen como objetivo disminuir el desperdicio de alimentos y bebidas, que en 2022 se situó en una media semanal de 23 millones de kilos o litros en España, un 6,2% menos que el año anterior.

