Esto es todo lo que puedes hacer con las sobras de Navidad y no son croquetas

En plena resaca postnavideña y en vísperas de las celebraciones de fin de año, muchos se han levantado hoy con la nevera llena de sobras y comida como para organizar otra Nochebuena.

El desperdicio alimentario es algo a evitar siempre y, aunque hacer croquetas es muchas veces una gran solución para no tirar lo que sobra, aquí vamos a ver alguna idea más para no tener que pasarnos demasiado tiempo en la cocina. Veremos qué se puede hacer con sobras de cremas, de salsas, de asados, de pescados y mariscos y del típico dulcerío navideño.

No todo serán recetas, que seguro que estos días todos prefieren descansar un poco, sino que también veremos que algunas sobras se pueden congelar perfectamente y haciéndolo no solo nos las quitamos ahora de encima sin esfuerzo, sino que dentro de unas semanas nos darán una alegría cuando las saquemos del congelador.

Qué podemos hacer con las sobras de Nochebuena

A mí me gusta empezar por ver qué es lo que se puede congelar, porque es una forma rápida de gestionarlas. Sé que así no se van a estropear y no me tengo que preocupar por ver qué hago con ellas en estos días de ajetreo navideño. Al congelador pueden ir los caldos, las cremas, las salsas y el turrón blando. También pueden ir parte de las sobras de los asados de carne si tenemos demasiada cantidad.

En la nevera me gusta dejar cosas que se pueden consumir en frío o con muy poca transformación, por ejemplo, una pechuga de pavo asado o un trozo de lacón o jamón asado, se pueden utilizar como si fuesen un fiambre, o se pueden utilizar para hacer un ramen rápido si también nos ha sobrado algún caldo o consomé.

Mis usos favoritos de las sobras de asados de carne, aparte de sándwiches o ramen, son las ensaladas -tomando como referencia la ensalada César, te puedes hacer cosas riquísimas-, ensaladillas -la causa limeña puede ser un referente-, tacos mexicanos y, si también te han sobrado algunas verduras, sirven para hacer empanadas y empanadillas, lasañas y canelones. Si se nos ha quedado algún paté abierto en la nevera, también nos servirá para el relleno de estas recetas de pasta.

Las sobras de pescados al horno o de marisco son perfectas para hacer una ensaladilla de lujo inspirada en la ensaladilla de merluza que hace Juanjo en La Tasquita de Enfrente, o se pueden aliñar con una vinagreta para hacer un salpicón que quedará increíble. En el caso poco probable de que haya sobrado pulpo cocido, también puede utilizarse para cocinar el delicioso pulpo a la mugardesa.

[Cómo hacer pulpo a la mugardesa]

Los turrones blandos, tipo Jijona, trufa, yema, coco son perfectos para preparar helados en verano, por eso a mí me encanta hacerles hueco en el congelador.

Algunas recetas para aprovechar las sobras de Navidad

A continuación os dejamos algunas ideas que os pueden servir de referencia para dar salida a las sobras que se acumulan estos días.

Canelones

El 26 de diciembre, día de San Esteban, es habitual comer canelones en Cataluña, precisamente para dar salida a las sobras de las comidas de los días anteriores.

[Canelones de Navidad, la deliciosa receta de aprovechamiento de la madre de Joan Roca]

Empanadillas

Recuperando las clásicas empanadillas que siempre se han hecho en las casas de España, estas prueban un relleno diferente a base de pollo, que podría ser también cerdo o cordero que hubiesen sobrado de Nochebuena, y pasas ideal para aprovechar restos.

[Empanadillas de pollo y pasas, una receta clásica para la hora del aperitivo]

Macarrones

Simplemente tendremos que tener cuidado de añadir el marisco al final y solo el tiempo justo para que coja temperatura y no esté frío, así evitaremos que se reseque.

[Macarrones con tomate y gambas, receta de aprovechamiento]

Ensaladilla de pollo

El plato elegido para la coronación de la reina Isabel II fue esta ensaladilla de pollo, así que, que no se diga que con unas sobras no te puedes preparar un plato digno de una reina.

[Ensaladilla de pollo británica, receta de Coronation Chicken]

Natillas de turrón

Si no quieres congelar el turrón, pero tampoco lo quieres dando vueltas por casa, puedes reciclarlo preparando el postre de Nochevieja.

[Natillas de turrón y Oreo, postre de aprovechamiento para Nochevieja]

Sigue los temas que te interesan