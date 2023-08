3 recetas originales con sobras para preparar la cena en un momento

¿Cuántas veces has caído en la cuenta de que llevas más de una semana cenando un yogur o una pieza de fruta? A veces se necesita una motivación extra para romper con algunos de nuestros hábitos a la hora de cocinar y, así, descubrir nuevos platos que nos alegren las comidas y cenas.

Dar rienda suelta a la creatividad sacando a relucir ese chef que llevamos dentro es una manera de combatir el desperdicio de alimentos y una oportunidad para convertir las sobras en un nuevo y delicioso plato.

Desde Too good to go, la aplicación para 'salvar' packs de comida a precio reducido, nos proponen tres recetas sencillas y originales para aprovechar frutas, verduras y pan.

Sopa de plátano al curry

Basada en alimentos tropicales como el plátano y el coco, el sabor de esta sopa nos traslada a la diversión de los climas cálidos. Es perfecta para aprovechar plátanos maduros, cuanto más lo estén, más dulces estarán y mayor será el contraste de sabores en la sopa.

Ingredientes

Cebolla, 1 ud

Ajo, 1 diente

Jengibre, 3 cm

Plátanos maduros, 2 ud

Caldo de verduras, 200 ml

Leche de coco, 200 ml

Curry en polvo, 1-2 cucharaditas

Sal, al gusto

Pimienta, al gusto

Guindilla en copos

Aceite

Cacahuetes, para servir

Cilantro, para servir

Paso 1

Cortamos la cebolla, el ajo y el jengibre en láminas finas.

Paso 2

Calentamos el aceite en una olla grande a fuego medio-bajo. Añadimos la cebolla, el ajo y el jengibre y sofreímos de 3 a 5 minutos removiendo con frecuencia.

Paso 3

Cortamos los plátanos en rodajas y los echamos en la olla. Para evitar que se quemen, removemos hasta que todo empiece a caramelizarse y adquiera un bonito color dorado.

Paso 4

Añadimos el caldo de verduras y la leche de coco y cocinamos todo a fuego lento durante unos 10 minutos. Retiramos del fuego y trituramos con una batidora hasta formar un puré uniforme.

Paso 5

Añadimos el curry y sal, pimienta y guindilla al gusto. Lo mejor es ir probando hasta dar con el punto que le guste a cada uno.

Paso 6

Tostamos suavemente los cacahuetes en una sartén y los repartimos sobre la sopa antes de servirla. Adornamos con unas hojas de cilantro fresco picadas.

Verduras à brás

Una versión del clásico bacalhau à brás portugués, pero con verduras en vez de pescado. Así que recopila tallos y hojas de verduras que te sobren y ponte manos a la obra para preparar este plato tan resultón.

Ingredientes

Patatas, 250 g

Aceite de girasol

Hortalizas, 900 g (nabos, puerros, zanahorias, calabacín... lo que tengas)

Cebolla grande, 1 ud

Ajo, 2 dientes

Aceite de oliva

Huevos, 8 ud

Sal, al gusto

Pimienta, al gusto

Perejil

Aceitunas negras con hueso, 120 g

Paso 1

Cortamos las patatas en juliana -patatas paja- con una mandolina o con un cuchillo muy afilado.

Paso 2

Lavamos las patatas, las escurrimos y las secamos bien.

Paso 3

Freímos las patatas a fuego medio en una sartén con aceite de girasol hasta que estén doradas. Cuando estén, las pasamos a un colador para que escurran el aceite y reservamos.

Paso 4

Mientras se hacen las patatas, cortamos el resto de las verduras en trocitos pequeños.

Paso 5

Sofreímos la cebolla con el aceite de oliva en una sartén grande a fuego medio. Añadimos los dientes de ajo picados muy finos y mezclamos todo. Si vamos a utilizar hortalizas duras como nabos, berenjenas, puerros o zanahorias, también las añadimos ahora. Sazonamos al gusto.

Paso 6

Cuando estas verduras estén casi listas, echamos en la sartén las verduras blandas. Rectificamos el punto de sazón y continuamos removiendo el sofrito hasta que todas las verduras estén hechas.

Paso 7

Añadimos las patatas fritas que teníamos reservadas y mezclamos bien.

Paso 8

En un bol, batimos los huevos con sal, pimienta y parte del perejil picado. Echamos los huevos sobre el sofrito y removemos con cuidado a fuego lento hasta que tengamos una especie de crema consistente.

Paso 9

Servimos en una fuente con las aceitunas negras y el resto del perejil picado por encima.

Albóndigas de verduras

Estas albóndigas vegetarianas son una versión rápida de los repápalos. Son fáciles de hacer y admiten muchos ingredientes de esos que suelen estar dando vueltas por casa como recortes de queso, hierbas aromáticas, especias, aceitunas, alcaparras, pimientos asados...

Ingredientes

Pan duro, 200 g

Cebollas pequeñas, 2 ud

Huevo, 1 ud

Perejil u otras hierbas aromáticas

Sal, al gusto

Pimienta, al gusto

Aceite

Paso 1

Cortamos el pan en trozos grandes y lo sumergimos en un bol lleno de agua. Dejamos los trozos en remojo de 5 a 10 minutos hasta que se ablanden.

Paso 2

Mientras tanto picamos la cebolla en brunoise y las hierbas en chiffonade.

Paso 3

Escurrimos bien el pan, tiramos el agua y ponemos de nuevo el pan el bol junto con la cebolla, el huevo, las hierbas, las especias y sal y pimienta al gusto.

Paso 4

Amasamos la mezcla hasta convertirla en una masa gruesa. Debe tener algo de humedad, pero ser lo suficientemente manejable como para poder amasarla en forma de albóndigas. Si no fuese así, podríamos añadir un poco de pan rallado.

Paso 5

Cogemos cucharadas de masa y le damos forma de albóndigas hasta que se acabe la masa.

Paso 6

Calentamos aceite en una sartén a fuego medio y freímos las albóndigas hasta que estén doradas por todos lados.

