La llegada del buen tiempo suele ser sinónimo de zafarrancho de limpieza en muchas casas, aunque yo siempre he pensado que es mejor limpiar cada día y no dejar que se acumule la suciedad para así que nos ponemos a limpiar a fondo la cocina no tengamos que acabar sudando la gota gorda.

Lo bueno, es que tanto la limpieza diaria como esas limpiezas más exhaustivas pueden hacerse con mucho menos esfuerzo y sin necesidad de usar mil productos si sabes cómo organizarte y sacarle partido a un único producto que siempre sueles tener en casa. Esto último no solo es una ventaja a nivel económico, sino a nivel logístico pues nos evita tener que acarrear un montón de envases pesados cada vez que te toca reponer productos de limpieza y te ahorra espacio de almacenamiento en la cocina.

¿Por qué Fairy es nuestro mejor amigo para limpiar a fondo la cocina?

Pues básicamente porque Fairy no solo es la marca de droguería más elegida en España según el último informe Brand Foodprint 2021 de Kantar, sino que también es un producto que sirve para prácticamente todo lo que tengas que limpiar en la cocina e incluso para algunas cosas que nada tienen que ver con ella, como lavar los juguetes de los más pequeños de la casa o eliminar manchas difíciles de la ropa del hogar y de la familia. Que al servir el asado caen gotas de grasa sobre el mantel, se extienden unas gotas de Fairy sobre las manchas, se lava en la lavadora con agua fría y lo único que recordaremos de ese día fue lo mucho que disfrutamos del asado porque las manchas serán historia.

Pero vayamos al grano y veamos por qué Fairy es el mejor aliado para tener la cocina impecable sin esfuerzo y sin gastar ni un céntimo de más.

Para empezar, podemos olvidarnos de productos como la lejía para fregar el suelo o el amoníaco para limpiar los cristales y encimeras y así dejar de sufrir con los vapores que desprenden que, además de resultar irritantes cuando se inhalan, dejan un olor en la casa que resulta poco agradable que también es lo que sucede con los vinagres de limpieza y con otros desinfectantes de uso común. Eso sin contar con que algunos de estos productos pueden estropear superficies delicadas como las de acero inoxidable o las de mármol.

Con Fairy Ultra Poder, en cambio, podemos limpiar todas las superficies de la cocina, incluidos suelos y cristales eliminando de forma eficiente cualquier resto de grasa y otro tipo de suciedad. Para fregar el suelo basta disolver una pequeña cantidad de Fairy en un cubo de agua fría, limpiar el suelo con la fregona y luego repasar con la fregona humedecida en agua limpia. Para fregar los cristales, llenaremos un pulverizador con agua fría y añadiremos una pequeña cantidad de Fairy, después agitamos y pulverizamos sobre los cristales.

La misma mezcla nos servirá para mantener limpios la encimera, el horno, el microondas y la placa de cocción en el día a día, aunque si nos despistamos y vemos que se han ensuciado bastante, echaremos una pequeña cantidad de Fairy sobre un estropajo que no raye, frotaremos bien la superficie y a continuación lo aclararemos con una bayeta humedecida en agua limpia. Haciéndolo así conseguiremos un acabado limpio, brillante y sin marcas de huellas sobre cualquier superficie, incluidas las de acero.

Del mismo modo, podemos limpiar y desinfectar otros enseres de la cocina como fruteros y verduleros, pues de nada sirve usar pastillas de cloro, lejía de uso alimentario o la famosa Amukina® para desinfectar frutas y verduras si luego las almacenamos sobre elementos que no han sido convenientemente desinfectados. También puedes usar Fairy Ultra Poder para limpiar en profundidad envases de vidrio, metal, plástico o cartón plastificado cuando llegas a casa de la compra.

Fairy para ahorrar tiempo y dinero

No solo ahorramos dinero al no tener que comprar un producto para cada tarea, sino porque su alta eficacia hace que dure entre dos y tres veces más que otros productos aparentemente similares, sino que también al ofrecer óptimos resultados lavando con agua fría también ahorramos energía, tema que ahora con las nuevas tarifas de la luz a muchos nos preocupa aún más que antes. Y más que podemos ahorrar si nos beneficiamos de las ofertas que podremos disfrutar durante estos días con motivo del Amazon Prime Day y con las que los precios de todas las versiones de Fairy tanto en formato de jabón líquido como de pastillas para el lavavajillas serán un auténtico chollo.

También ahorramos tiempo y esfuerzo ya que Fairy Ultra Poder se lleva la suciedad hasta tres veces más rápido y sin necesidad de períodos de remojo.