Alimentos frescos, trucos para que duren más tiempo

Una de las grandes luchas del siglo XXI es la de evitar el desperdicio de alimentos, algo de lo que todos deberíamos tomar conciencia.

En esta época de coronavirus, debemos ser conscientes de que para que nosotros podamos ir a hacer la compra y no encontrarnos el supermercado vacío hay otros que se juegan la salud yendo cada día a trabajar, así que por una simple cuestión de respeto hacia esas personas deberíamos aprovechar al máximo todas y cada una de las cosas que compramos.

Así pues, no deberíamos comprar cantidades enormes de alimentos frescos que se nos terminarían estropeando en casa, no solo por respeto a los que se arriesgan por los demás, sino también porque eso que a ti se te va a estropear es algo que otra persona que lo necesitaba no lo ha podido comprar.

Trucos para que los alimentos frescos aguanten más tiempo

En el caso de frutas y verduras es muy importante almacenarlos correctamente dentro o fuera de la nevera según corresponda.

Es cierto que con alguno de esos truquillos que os hemos ido contando en artículos anteriores algunos alimentos se conservan en buenas condiciones durante más tiempo. ¿Pero qué pasa cuando se trata de guardar alimentos que están empezados? Esto es, ¿cuál es la mejor forma de conservar ese medio aguacate que te ha sobrado del desayuno sin que se ponga negro? ¿O ese trozo de la papaya que se te antojó para el postre?

¿Qué pasa también cuando te sobra comida ya cocinada que no puedes meter en el congelador porque estos días lo tienes hasta los topes?

Fresh Saver, envasadora al vacío para que tu comida dure más

En estos días en los que las visitas a los supermercados deberían ser las mínimas posibles y que muchos estamos empezando a comprar directamente a mayoristas a través de internet en formatos de mayor volumen pensados para hostelería, las envasadoras de vacío se han convertido en un electrodoméstico indispensable para reducir el desperdicio de alimentos.

El envasado al vacío no solo es muy útil en alimentos que vamos a congelar, pues así evitamos que se resequen o se quemen con el frío y aguanten la congelación durante mucho más tiempo.

La envasadora al vacío es un electrodoméstico que uno nunca se imagina cuánto partido se le puede sacar hasta que lo tiene en casa, especialmente los nuevos modelos que hay en el mercado, muy pequeños y manejables que permiten hacer el vacío tanto en bolsas como en recipientes o incluso en botellas de vino gracias a unos tapones especiales.

Las bolsas son adecuadas para fiambres, quesos, embutidos y chacinas; para frutas y verduras duras como las zanahorias o los tallos de apio; para legumbres; para frutos secos... Los recipientes van bien para frutas blandas que podrían aplastarse dentro de una bolsa, para restos de comida preparada, especialmente cuando sean guisos o platos caldosos; para panes, galletas, bizcochos, cereales, harinas,.... Los recipientes son reutilizables y podemos hacer el vacío en ellos tantas veces sea necesario.

Lejos han quedado los tiempos en que las envasadoras al vacío domésticas apenas diferían en tamaño de las profesionales y hacía falta recolocar toda la encimera cuando hacía falta usarla. Ahora, con los modelos ultracompactos como la Fresh Saver de FoodSaver, uno de los modelos más pequeños y completos del mercado, inalámbrica con una capacidad de carga que permite realizar el vacío hasta en 100 ocasiones de manera silenciosa y con solo pulsar un botón.

La Fresh Saver puede usarse con bolsas de cierre ziploc, con los Fresh Containers, que son recipientes de distintas capacidades para que puedas tener todo en la nevera en perfectas condiciones durante más tiempo y sin que se mezclen olores. También puede hacer el vacío en botellas gracias a unos tapones especiales.

El precio de la Fresh Saver es de solo 39 euros -incluido el cargador- y tanto las bolsas zip, como los tapones y los contenedores se venden por separado, aunque hay ofertas de packs para comprar la envasadora con distintos accesorios y salen mejor de precio. En COCINILLAS llevamos unas semanas probándola y nos está encantando.

Turtle de FOSA

Es otro modelo de envasadora de vacío compacta, que funciona con bolsas y contenedores. A diferencia de la Fresh Saver, la Turtle funciona con cuatro pilas AA, que según el fabricante dan para cien envasados, pero dado que los precios de los distintos packs son bastante parecidos en ambas, este es un punto negativo de esta última.