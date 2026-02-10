La pastelera que ha cambiado el mejor restaurante del mundo por una cafetería en Valencia con dos amigos: "Faltaba esto"

Todo empezó con un tomate hace ya dos años. Un pequeño tomate cherry unió por sorpresa las vidas de la argentina Maitu Green, la mexicana Ana Chávez y el francés Benoit Huguenin, fundadores de Clem Café (Calle Cuenca, 40), una de las cafeterías de especialidad más queridas de Valencia en estos momentos.

Ana y Ben acudieron el 11 de febrero de 2024 a un brunch con degustación de café que organizaba Casa Fran. Ana estaba convencida de que en la ciudad del Túria aún había bastante margen para apostar por los cafés de especialidad (a diferencia de otros sitios más saturados como Madrid y Barcelona) y quería saber cómo estaba el mercado.

A ese mismo evento asistió Maitu, que también buscaba abrir "un cafecito". Por azar les tocó sentarse juntas y, sin querer, Ana pinchó un cherry con tan mala (o buena) suerte que salpicó y manchó a Maitu. "Yo me moría de vergüenza", recuerda Ana.

Sin embargo, este inesperado revés ayudó a romper el hielo por completo y a compartir su deseo de montar una cafetería. "¿Por qué no colaborar en lugar de competir?", sugirió Ana a Maitu.

Y así, sólo seis encuentros más tarde, ya estaban firmando los papeles para crear una Sociedad Limitada y poner en marcha el proyecto. "Fue todo muy rápido", corroboran ambas.

Los rollitos de canela de Clem Café. Foto cedida

El objetivo era armar una cafetería que reuniese todo lo que ellas consideraban imprescindible en un local de este tipo. "Siempre nos falta algo: algunos sitios tienen muy buen café, pero la comida o el servicio no nos termina de cuadrar, y viceversa", explican.

Vertiente Café Con Ideas, la cafetería de la madre de Maitu en San Carlos de Bariloche (Argentina), les sirvió de inspiración. También Salvaje Bakery, una panadería de pan de masa madre muy conocida en Buenos Aires.

De esta forma nació Clem Café, en Extramurs, a unos 15 minutos andando del centro y de algunos de los principales atractivos de Valencia. Allí Maitu, Ana y Benoit forman un equipo multicultural y heterogéneo, donde cada uno aporta algo diferente.

Detalle de una de las mesas de Clem Café. Adriana Calvo

Ana y Benoit, por su parte, se conocieron trabajando en Mirazur (***), mejor restaurante del mundo en 2019; donde él logró el título de chef sommelier más joven de Francia mientras Ana se dedicaba a la parte dulce del menú.

También han pasado por restaurantes como La Paloma o KCC by Mauro Colagreco, experiencias muy enriquecedoras que les han aportado un gran conocimiento del sector.

Ana y Maitu frente a la fachada de Clem Café. Adriana Calvo

Desde primera hora y hasta bien entrada la tarde, Clem marca el ritmo de la jornada con una propuesta adaptada a cada momento. Por la mañana y el mediodía, hasta las 15:00, ofrece una carta con sándwiches, huevos, tostadas, bowls y pequeños bocados dulces, entre los que destacan la tostada con cremoso de feta, miel, semillas y tomates cherry confitados; el sándwich de kimchi con queso cheddar o el bowl de granola casera acompañado de confitura de temporada, crema de almendras y polvo de hibisco.

A partir de las 15:00 y hasta las 19:00, el local adopta un tono más ligero, con una selección reducida en la que brillan la focaccia de temporada –como la actual de calabaza con feta, salvia del huerto y cecina– y una variedad de dulces artesanales, entre ellos los rollitos de canela (su producto estrella), el banana bread, la tarta Pavlova y las cookies elaboradas en casa.

Los conocimientos de alta pastelería y repostería de Ana se aprecian en los pequeños detalles, en ese 'toque extra', como la tarta de zanahoria clásica a la que agregan mascaropone y caramelo miso.

Vitrina con bollería de Clem Café. Adriana Calvo

Todo ello acompañado de una cuidada selección de café de especialidad, infusiones, kombucha, cerveza artesanal, licuados y vinos naturales, pensados para disfrutar sin prisas.

Su huerto en Meliana regala desde tomates cherry, hinojo, alcachofas, hasta flores o hierbas aromáticas que llenan de frescura la cocina y la decoración del local. Cada visita al huerto es una pequeña escapada donde trabajan la tierra y reconectar con la temporada, mientras siguen colaborando con proveedores locales de confianza.

Mucho más que café

No hay duda de que ahora las nuevas cafeterías son espacios multifunción. En Clem no sólo encuentras buena comida y buena bebida, también organizan talleres de kombucha y de pintura, catas de café, showroom de muebles de madera maciza hechos por Ben, exposiciones (como la maravillosa muestra actual de Santiago Gómez) y tienda de café en grano, camisetas, libros y otros artículos relacionados con el proyecto. Y todo pet friendly.

Café en grano de Nobil la venta en Clem Café. Adriana Calvo

Asimismo, más allá de su propuesta diaria, Clem ofrece tartas artesanales por encargo para cumpleaños, eventos y celebraciones. Y a esta línea se suma su servicio de catering, pensado para eventos privados y profesionales, que traslada la filosofía de Clem —café de especialidad, repostería artesanal y hospitalidad cercana— fuera del local.

La idea es tejer red, crear comunidad. Y, quién sabe, quizá de este círculo salgan otros tres futuros socios de un nuevo proyecto culinario en Valencia.