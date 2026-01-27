La mejor torrija del mundo está en un obrador de Madrid que arrasa con su pechuga Villaroy: "Mi padre me obligó a hacerla"

Torrija: dícese del pan empapado en leche o vino, rebozado en huevo, frito y endulzado con azúcar o miel. ¡Quién diría que un postre tan simple (en apariencia) podría levantar tantas pasiones!

El congreso gastronómico Madrid Fusión ha celebrado este martes 27 de enero el primer 'Campeonato a la Mejor Torrija del mundo', un nuevo certamen que quiere premiar a las mejores recetas de este dulce tradicional español tan típico de Cuaresma y Semana Santa.

Después de puntuar a cada participante, el jurado ha elegido a Villaroy's, con el cocinero Martín Martínez Villamor a la cabeza, como ganador absoluto de esta primera edición.

En segundo lugar ha quedado la propuesta del restaurante Arzabal, de los chefs Iván Morales y Álvaro Castellanos; mientras que el tercer clasificado del evento ha sido la propuesta de Latasia, de los hermanos Roberto y Sergio Hernández.

"Ha habido disputa: ha habido tres participantes con la misma puntuación", aseguraba Clara Villalón, presentadora del concurso, antes de conocerse el nombre del vencedor.

"Ya era hora de que la torrija tuviese su lugar en Madrid Fusión", celebraba la periodista Marina Vega, una de las integrantes del jurado de este dulcísimo concurso.

El resto del jurado ha estado compuesto por Rocío García Poggio, Brand Manager en Pascual; Puy Vélez, cofundadora de la pastelería y chocolatería Moulin Chocolat de Madrid; la pastelera Irene Amat; y los periodistas Iker Morán y Verónica Zumalacárregui.

Un obrador familiar

Villaroy’s, abierto en agosto de 2019, es un pequeño obrador de comida casera para llevar localizado en Madrid, muy centrado en recetas tradicionales españolas como pechugas Villaroy (de ahí su nombre), tortillas, croquetas y, sobre todo, torrijas.

No es un restaurante grande con salón: la idea es llevarse la comida a casa, a la oficina, o a donde quieras disfrutar de los sabores de este local.

Como decíamos, lo dirige el joven chef Martín Martínez, madrileño nacido en 1992 procedente de una familia con tradición hostelera. De hecho, su abuela Visitación ha influido mucho en su cocina: la receta de las pechugas Villaroy con jamón ibérico la tomó de ella.

Antes de montar Villaroy’s, Martín trabajó en alta cocina con chefs de primer nivel (como los hermanos Roca y Paco Morales) y luego apostó por este proyecto, más pequeñito y personal.

Tal y como ha contado a Cocinillas, su padre fue el que le 'obligó' a ofrecer la torrija en su establecimiento, ya que cuando abrieron hace seis años este dulce estaba muy de moda; aunque, como ha señalado, a él nunca le ha gustado demasiado seguir las modas.

"Yo no quería sólo por llevarle la contraria", confiesa entre risas. "Pero me lo repitió y dije, venga, ¡voy a hacer una torrija!, pero voy a hacerla diferente", relata.

Esa diferencia la marca principalmente el pan de leche y una fritura cuidada, una elaboración con la que ya ganó el título de 'Mejor Torrija de Madrid' en 2023.