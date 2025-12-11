El mercadillo navideño donde comprar vajilla y otros regalos: más de 20 marcas de diseño y artesanía originales

En Carabanchel ya huele a Navidad, pero no a la de siempre. El 13 y 14 de diciembre, la calle Belmonte del Tajo 61 vuelve a convertirse en epicentro del diseño independiente con la segunda edición de Grinch House, el mercadillo navideño que reivindica la calma, la creatividad y el contacto directo con las piezas y sus creadores.

Un plan perfecto para quienes buscan regalos distintos… y para los que huyen de la Navidad tradicional pero no quieren renunciar a su parte más gustosa: descubrir, brindar y comprar con cabeza.

Organizado por tres amigas —Selina Feduchi, Bárbara de Benito y Sara Coriat— este mercadillo nació con una premisa clara: promover el diseño joven y la artesanía local, ofreciendo un espacio real (más allá de las redes) a proyectos emergentes que trabajan con mimo, procesos lentos y materiales nobles.

Selina, Sara y Barbara, fundadoras de Grinch House.

Tras el éxito de 2023, Grinch House vuelve ampliando jornada y ambición. Serán más de 20 marcas, entre nuevos talentos y siete firmas que repiten por la excelente acogida del público para ofrecer un recorrido en el que conviven la cerámica contemporánea con la joyería experimental, textiles únicos, moda de autor y detalles gourmet.