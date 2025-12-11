El mercadillo navideño donde comprar vajilla y otros regalos: más de 20 marcas de diseño y artesanía originales
Grinch House celebra su 2ª edición el 13 y 14 de diciembre, justo a tiempo para hacerse con los regalos que marcarán la diferencia este año.
En Carabanchel ya huele a Navidad, pero no a la de siempre. El 13 y 14 de diciembre, la calle Belmonte del Tajo 61 vuelve a convertirse en epicentro del diseño independiente con la segunda edición de Grinch House, el mercadillo navideño que reivindica la calma, la creatividad y el contacto directo con las piezas y sus creadores.
Un plan perfecto para quienes buscan regalos distintos… y para los que huyen de la Navidad tradicional pero no quieren renunciar a su parte más gustosa: descubrir, brindar y comprar con cabeza.
Organizado por tres amigas —Selina Feduchi, Bárbara de Benito y Sara Coriat— este mercadillo nació con una premisa clara: promover el diseño joven y la artesanía local, ofreciendo un espacio real (más allá de las redes) a proyectos emergentes que trabajan con mimo, procesos lentos y materiales nobles.
A todo ello se suma la aportación gastronómica del barrio: el restaurante La Capa servirá vinos, caldo y sándwiches calientes, mientras que Holgura x Placeo endulzará el paseo con café y repostería artesanal.
La vajilla más buscada (y los objetos que querrás coleccionar)
Entre las propuestas más destacadas para los amantes de la mesa, la cerámica adquiere un protagonismo indiscutible. Grinch House reúne varias firmas que están renovando la escena artesanal desde Madrid.
Nuria Blanco, conocida por sus vajillas pintadas a mano, pensadas para el uso diario pero con personalidad artística, llega con piezas que convierten cada comida en un gesto estético.
Brenda Ranieri, por su parte, presenta cerámica contemporánea elaborada con arcillas locales y esmaltes propios: piezas escultóricas que funcionan tan bien en una mesa como sobre una balda.
Groda, el proyecto personal de Alba Galocha, debuta en esta edición con objetos en cerámica —entre ellos jarrones y portalibros— que reinterpretan pliegues textiles y exploran lo táctil desde el barro.
Estas tres firmas constituyen una auténtica ruta para quienes buscan regalar vajilla de autor, objetos utilitarios con alma y piezas únicas que no se encuentran en tiendas convencionales.
Más allá de estas marcas, market amplía su propuesta con proyectos que reafirman la diversidad del diseño español actual. Desde los arreglos florales de AireaAire.Studio, a la joyería de autor de Laura Armengol o la marroquinería de MUSA.
Carabanchel, el barrio que lo está cambiando todo
Grinch House no sería lo mismo en otro lugar. Carabanchel vive un momento de efervescencia creativa, con talleres, galerías, espacios de coworking y proyectos artísticos brotando entre antiguas naves y nuevas comunidades de diseñadores.
En ese ambiente, este market funciona como un puente entre artesanos y público, consolidando al barrio como una de las zonas más dinámicas de Madrid.
Si buscas un regalo original este mercadillo es la respuesta. Pero incluso si no compras nada (algo que se presentará difícil) Grinch House tiene algo de ritual: pasear, conversar con los creadores, beber un caldo caliente y sentir que la Navidad puede ser pausada, creativa y cercana.
Quizás el Grinch tenía razón: las mejores fiestas no son las de las prisas, sino las que se hacen con intención. Y este market es exactamente eso.