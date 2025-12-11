Es muy poco conocido, pero la comida es increíble en este pueblo de 13 habitantes de Asturias: "Una parrillada a 15 €"

Con las aglomeraciones propias de las vísperas navideñas, cada vez se agradecen más los lugares poco concurridos. Muchos dicen adiós al último sitio de moda de la ciudad y saludan a ese rincón desconocido y alejado de un pueblecito en plena naturaleza.

Para los que estas fiestas buscan tranquilidad y buen comer, recomendamos un restaurante en el concejo de Siero de Asturias, en la zona de La Camperona, de unos 13 habitantes según los últimos datos. La descripción habitual del lugar es la de "un chigre de los de toda la vida", es decir, una sidrería tradicional.

Se llama Mesón El Bodegón y está especializado en carnes a la parrilla y comida casera, conocido por su ambiente de pueblo y trato cercano al cliente. Se ha hecho popular en redes precisamente por estas parrilladas abundantes y la sensación de comer como en casa.

Se ubica en Lugar La Camperona 54 y su punto fuerte son carnes como el churrasco, las costillas de cerdo, chorizos, pinchos y parrilladas mixtas que suelen servirse en raciones generosas. También ofrecen platos de cocina casera asturiana como fabada y otros guisos, además de ensaladas y postres caseros como la tarta de la abuela .​

El precio medio por persona se sitúa entre los 10 y 30 euros, dependiendo de si se pide menú del día o parrillada más elaborada (a 28,50 € entre dos personas), que acompañan con patatas caseras y salsas como chimichurri. El menú de fin de semana tiene un precio de 15 euros por persona.

El establecimiento abre de martes a domingo de 10:00 a 00:00 en servicio de comida y cena y cierra los lunes por descanso. No obstante, se recomienda confirmar horarios o reservar por teléfono porque es un sitio que se llena con facilidad.​

Las valoraciones en portales gastronómicos y guías online son altas, destacando la gran relación calidad‑precio, el punto de la parrilla y la cercanía del personal. Muchos clientes aseguran que es un buen sitio para ir en familia o con amigos a compartir parrillada y pasar la tarde en un ambiente muy asturiano.

Se encuentra a sólo media hora en coche de Oviedo, por lo que es perfecto para una breve escapada desde la ciudad o un pequeño desvío. Cerca del restaurante también hay muchas zonas de montaña con rutas para hacer senderismo y sitios de interés como el Museo de la Sidra de Asturias.