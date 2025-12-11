El bar de Granada con el mejor marisco y pescado, Premio Galatino de los hosteleros de la provincia

Granada ha vuelto a reconocer la excelencia culinaria. En una gala que reunió a las principales instituciones y figuras del sector en el Palacio de Exposiciones y Congresos, los Premios Duque San Pedro de Galatino celebraron su 27.ª edición destacando a los grandes protagonistas de la hostelería provincial.

Entre ellos brilló un nombre que, aunque sobradamente conocido en el universo gastronómico, vuelve a colocarse en el centro del mapa: Bar FM, el bar granadino que ha elevado el mar y sus sabores al máximo nivel.

El reconocimiento a Bar FM no es una sorpresa para quienes siguen la evolución de la gastronomía andaluza. La Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo lo ha distinguido en 2025 por su consolidación como uno de los establecimientos más representativos del panorama gastronómico nacional e internacional, un mérito que no se improvisa: se cultiva, plato a plato, desde hace casi cuatro décadas.

“Granada avanza cuando trabajamos juntos”, afirmó Gregorio García, presidente de la federación, poniendo en valor la unión entre el sector hostelero, las instituciones y el tejido empresarial. En este contexto de colaboración, Bar FM encarna precisamente el espíritu de la hostelería granadina: autenticidad, esfuerzo y una apuesta inquebrantable por la calidad del producto.

De bar de barrio a referencia absoluta del producto del mar

La historia de Bar FM es un ejemplo de cómo una visión clara puede transformar un negocio modesto en un estandarte gastronómico. Desde 1985, sus creadores, Francisco Martín y Rosa Macías, han trabajado con una obsesión tan sencilla como poderosa: ofrecer el mejor pescado y marisco posible, sin artificios y sin concesiones.

Las quisquillas de Motril en el Bar FM.

Lo que comenzó como un bar de barrio es hoy un destino gastronómico imprescindible para locales y visitantes. El secreto: una selección diaria de producto que llega directamente desde la lonja de Motril, elegida en persona para garantizar excelencia, frescura y sabor.

Aquí no hay grandes piruetas creativas. En Bar FM manda el mar. Se cocina con respeto absoluto por el producto, con una técnica precisa y honesta, y con un servicio tan cercano como profesional. Cada plato —una gamba roja tersa, una quisquilla perfecta, un rodaballo al punto justo— es una reivindicación de la tradición marinera y del saber hacer de la casa.

El Premio Galatino reconoce en Bar FM no solo la trayectoria de Francisco y Rosa, sino su impacto en la identidad culinaria de la provincia. En un momento en que Granada avanza con ambición hacia la candidatura Granada 2031, y cuando la gastronomía se consolida como un eje estratégico del turismo, el éxito de este bar de espíritu humilde pero excelencia rotunda se convierte en un símbolo.

El bar granadino ha sido uno de los seis galardonados este año. Al elenco de premios se suma el que ha recibido el Hotel Mari Carmen de Guadix por su trayectoria, un establecimiento emblemático que ha acompañado la evolución del turismo en la comarca durante más de cincuenta años.

Los galardonados en la 27ª edición de los Premios Galatino.

Otro de los premios recayó en la Diputación Provincial de Granada, reconocida por su papel en la promoción turística y por iniciativas que están enriqueciendo la oferta cultural y gastronómica del territorio.

El Patronato de la Alhambra y Generalife recibió un galardón por su papel estratégico en el posicionamiento internacional de Granada como destino cultural. La mención especial ha sido para Encarna Ximénez de Cisneros, reconocida por su labor continuada como presentadora de los premios desde su primera edición en 1999.

Los Premios Galatino también pusieron el foco en la formación y el talento emergente con el galardón a Nagomi Domínguez Moriguchi, Mejor Expediente en Turismo de la Universidad de Granada, y a Korlis Carolina Anaya Mejía, Mejor Expediente de FP Superior en Dirección de Cocina.