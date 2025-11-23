¿Qué pasará este año con las nuevas estrellas? Quinielas sobre la guía Michelin 2026

Un firmamento nuevo está a punto de brillar. El próximo 25 de noviembre Málaga acoge la Gala Michelin 2026 en la que se hará un nuevo reparto de estrellas entre los mejores restaurantes de España, desde los recién llegados a los más veteranos.

La Gala Michelin 2026 promete ser una celebración del talento, la diversidad y la fuerza creativa de la gastronomía española, como acostumbra cada año. Y Andalucía, que en la última década ha consolidado un discurso culinario propio, no iba a ser menos.

Como es habitual, será una noche llena de sorpresas a la que se lleguen con muchas expectativas y que, puede, acabe con algunas decepciones. Todo puede pasar: desde la pérdida de 'macarons' de algún grande hasta el ascenso al olimpo de los 'triestrellados' de otro.

Y como ocurre antes de cada ceremonia, los rumores y especulaciones acerca de quién recibirá estrellas y quién las perderá, están servidos. A pocos días de la gran ceremonia y tras unos cuantos de corrillos en los que Michelin ha sido el centro de conversación, nos atrevemos a hacer un todo menos comprometido pronóstico sobre los nuevos galardones que se repartirán el próximo martes en la ciudad andaluza.

Etxeko, el restaurante que ha dicho adiós el hotel Bless Ibiza.

Las sensaciones este año, sin embargo, son distintas a las de las ediciones anteriores. Parece que esta vez la discreción de los cocineros invitados está pudiendo más que la curiosidad de la gente, especialmente los periodistas que cubrirán el acto, por saber quién estará presente. Ya es el tercer año que la Guía no concede el embargo a la prensa para evitar filtraciones de último momento.

Qué podría pasar con las nuevas estrellas Michelin

La máxima expectación está depositada en los posibles futuros triestrellados. No sería el primer año que Michelin termina su ceremonia sin colocar a ningún nuevo restaurante en lo alto del Olimpo, pero si sigue la corriente de las últimas ediciones -Casa Marcial consiguió su tercera estrella la pasada edición y Disfrutar y Noor de Paco Morales la anterior- puede que este año consigan la máxima distinción restaurantes que están en la carrera por ella como son Skina de Marcos Granda o Deessa de Quique Dacosta, que también suena en las quinielas.

Pero la atención también está puesta en aquellos que la podrían perder. Hace unos días se hizo pública la noticia de que Alinea, de Grant Achatz había perdido su tercera estrella Michelin, así como otros dos restaurantes triestrellados en Nueva York y Miami.

Michelin dio el aviso a los establecimientos días antes de la celebración de la gala estadounidense, algo novedoso en la guía roja, que dio también cierto margen de actuación a los negocios. Si este hubiera sido el caso en España, lo suyo es que la noticia hubiera trascendido, así que confiamos en que todos los triestrellados seguirán siéndolo un año más.

Puede que este año restaurantes a los que la crítica pone en la cuerda floja como el triestrellado que dirige Jordi Cruz, quien la edición pasada ya fue 'castigado por la guía', pasen nuevamente airosos.

Algunos proyectos que quedan fuera de la guía este año son Teatro y Oria en Barcelona, por cierre del local. También Martín Berasategui dice adiós a la estrella que brillaba en Ibiza desde Etxeko. En Granada se quedarán huérfanos de estrellas tras la marcha del chef malagueño Fernando Arjona con el cambio de dirección del hotel La Bobadilla, que ahora se encuentra en manos de Unico.

Regueiro, Asturias.

Si se trata de sumar, si recorremos el mapa de España en sentido de las agujas del reloj en busca de nuevas estrellas, en la cornisa cantábrica podríamos toparnos con la de Regueiro en Asturias, la de Bakea en Mungia (Vizcaya) o la de Islares en Bilbao. Se habla de la primera para Daria, en Cantabria.

En Cataluña, que este año ha reinado como región mundial de la gastronomía, se espera que Albert Adriá esta vez no haga el 'viaje en balde' y consiga su añorada segunda estrella Michelin para Enigma. También se habla de la primera para Kamikaze.

Tal vez Castellón sume otra estrella a su pequeña colección con Anhelo, de Cristian Granero y los pueblos pequeños de Aragón vuelvan a triunfar como en la pasada edición, esta vez con casas como la de Lavedán.

Se espera también que Málaga como ciudad anfitriona sea una de las más agraciadas esta edición, como varias estrellas repartidas entre Palodú, Beluga y Cávala. También en Andalucía se espera que en Sevilla se la lleve Leartá, y en Cádiz Mare, de Juan Viu.

La sala de Ancestral.

En Madrid todas las expectativas están puestas sobre Emi, la apertura de la temporada que ya acapara titulares con otros premios. Si llega, posiblemente no lo haga sola, también Èter está en todas las quinielas, así como Ancestral. Queda por descubrir si Ramón Freixa recuperará de una sus dos estrellas Michelin en esta nueva etapa que emprendió con Atelier.

Y como quinielas que son, no queda otra que gestionar la espera con grandes dosis de paciencia y esperar a la noche del martes, donde 'la suerte' está echada.