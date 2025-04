Así son los ricos arroces por encargo de Madrid con los que triunfan tres chicos de herencia valenciana

Atras quedaron los días en los que se decía que en Madrid no se comen buenas paellas. La oferta se ha mejorado hasta el punto que el viaje a Valencia en busca del mejor arroz ha pasado a un segundo plano. Esto que parecía antes una utopía comenzó a convertirse en realidad con proyectos como Azafrán Arroces, y el buen hacer de la gente que hay detrás.

Inspirados por momentos vividos alrededor de una paellera durante su infancia en la Terreta, los hermanos José Martín Vivas, Jaime Martín Vivas y su cuñado, Jaime Zonno, de padres valencianos y criados en Madrid, se pusieron por delante el reto de "ser la mejor arrocería a domicilio de Madrid".

"Azafrán Arroces lo fundan unos amigos de toda la vida, como primos pero no de sangre" cuenta Rafa Almela, uno de los socios. "A lo largo de los años todos hemos ido aprendiendo a perfeccionar el arte del arroz. Ellos no querían abandonar las raíces valencianas, así que acabaron montando una arrocería en Pozuelo y luego me uní yo".

Jaime Martín Vivas, Jaime Zonno, Carlos Torres y Rafa Almela, de Azafrán Arroces.

Vista la acogida que tuvo el primer local se lanzaron a la aventura del delivery. En la actualidad cuentan con dos locales (al de Pozuelo se sumó el de Majadahonda) y su servicio llega hasta Pozuelo, Aravaca, Majadahonda, Boadilla, Las Rozas, Villanueva del Pardillo y Villafranca del Castillo.

En su menú con una excelente variedad de arroces donde la reina es la paella valenciana, pero también triunfan el arroz senyoret, el arroz negro, la paella de verduras, la de marisco o el arroz con longaniza. Y van un poquito más allá con su fideuá, también de marisco.

Sus precios, por persona, oscilan entre los 12 y 16 euros. Para disfrutarlos, ofrecen tres formas de hacerlo: recogida y devolución en el local sin ningún coste, servicio de recogida de la paella a domicilio por 5 euros y servicio de envío, y recogida a domicilio por 15 euros. Precios razones y accesibles más si se tiene en cuenta lo bien que viaja y la garantía de su calidad y sabor.

En Azafrán Arroces también trabajan la fideuà.

No es fácil lograrlo, poco se habla de los proyectos que han fracasado en el intento. La clave de esta modesta empresa familiar, cuyo equipo cuenta con 10 personas en cocina a las que se suman unos 50 repartidores, es su valioso know how y experiencia, además del uso de buena materia prima.

Arroz negro, de Azafrán Arroces.

"Queremos mimar mucho el producto, aunque nuestro margen sea menor que el de otras arrocerías. Los caldos, los sofritos, todo lo hacemos con producto de primerísima calidad" explica. Por eso las recetas son las mismas desde el día que abrieron y los ingredientes se siguen comprando en el mercado de Pozuelo, excepto el arroz, que lo traen desde Valencia. "Usamos la variedad Albufera, hasta hace nada usábamos el tipo bomba, pero al ser más delicado el grano se estropea más. Como lo enviamos a domicilio y no queremos que se pase optamos por ese".

Aunque van de la mano de la tradición, cada temporada se reinventan. "Nos gusta sacar nuevas opciones cada año", asegura Almela. Tienen nueve variedades y no descartan ampliar su 'porfolio', pero "con calma, no queremos perder la cabeza, nunca nos verás hacer un arroz con soja o alguno modernete".