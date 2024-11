El mejor restaurante del año según TheFork está en Madrid: un vasco en clave de alta cocina

En la tercera edición de los TheFork Awards en España, el restaurante Bascoat ha sido galardonado con el codiciado premio People’s Choice, otorgado a la mejor apertura del año. Este restaurante, ubicado en Madrid, se ha posicionado en lo más alto de la escena gastronómica de la ciudad gracias a los votos de miles de comensales que reconocen su innovadora propuesta, que aúna la esencia de la cocina vasca con técnicas de alta cocina moderna.

Bascoat es el fruto de la visión de Nagore Irazuegi y Rodrigo García, quienes buscan reinterpretar los sabores y texturas tradicionales de la gastronomía vasca. Desde su apertura en 2023, han capturado la atención de la crítica y el público, gracias a una carta que combina la autenticidad de los platos del norte de España con un enfoque contemporáneo que no teme innovar en ingredientes y presentaciones.

"Hace 11 años vendía pisos embargados y no sabía hacer un huevo frito" ha manifestado Rodrigo García desde el escenario del Gran Teatro Príncipe Pio, donde se ha celebrado la gala. El chef no ha dudado en dar la palabra a su pareja de vida y de proyecto empresarial, no sin antes agradecer que se le dejara hacer lo que "me da la gana".

Otros destacados del año

El palmarés de finalistas como mejores aperturas del año lo completan otros 9 restaurantes que han obtenido la mayoría de votos por parte de los usuarios de TheFork. A nivel geográfico, Madrid, Valencia, Barcelona y Málaga son las ciudades en las que se ubican estos establecimientos que, por orden alfabético, son los siguientes:

Amê, Barcelona.

Âme, en Barcelona, seleccionado por Raúl Balam.

Azul Rooftop, ubicado también en la Ciudad Condal y elegido por Jeroni Castell.

Bolboreta, en Madrid, nominado por Diego Guerrero.

Club Financiero, también en la capital, distinguido por Toño Pérez;

Pabú, en Madrid, el favorito para Dabiz Muñoz, Ramón Freixa y Miguel Carretero.

Palodú, situado en Málaga y reconocido por Juan Carlos García, Paco Morales y José Carlos García.

Alejandro Platero, en Valencia, destacado por la chef María José Martínez.

Trèsde, en Madrid y elegido por Hugo Muñoz y Javi Estévez.

XeiXa, en Barcelona, opción favorita para Carito Lourenço.

Los 36 restaurantes seleccionados de este año han sido elegidos por un jurado de excepción, integrado por más de 50 chefs galardonados con estrellas MICHELIN, de la talla de Paco Morales (3), Elena Arzak (3), Dabiz Muñoz (3), Jesús Sánchez (3), Andoni Luis Aduriz (2), Mario Sandoval (2), Diego Guerrero (2), Vicky Sevilla (1) o Begoña Rodrigo (1), entre otros muchos.

Por su parte, los finalistas y el restaurante reconocido con el People’s Choice Award han sido elegidos con los votos de los usuarios de TheFork, que también han elegido sus diez aperturas favoritas en toda España.

Una celebración del talento culinario en España

El galardón fue otorgado durante una elegante cena de gala en el Gran Teatro CaixaBank de Príncipe Pío en Madrid, en la que se dieron cita los nombres más destacados de la gastronomía española. La velada, conducida por el presentador Roberto Leal, incluyó un menú especial elaborado por los cuatro chefs embajadores de TheFork: Javier Estévez, Carito Lourenço, Juan Carlos García y Sara Valls.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de TheFork Manager (@theforkmanager_es)

La experiencia Bascoat: una apuesta por el origen vasco

Bascoat destaca por su compromiso con los sabores vascos de siempre, aunque reinterpretados con técnicas de vanguardia y un enfoque de alta cocina. Bajo la dirección de Irazuegi y García, la propuesta culinaria se basa en platos emblemáticos de Euskadi que cobran nueva vida mediante la cuidadosa selección de ingredientes y presentaciones visualmente impecables.

Este enfoque no solo atrajo la atención de comensales de todas partes, sino también de chefs con estrellas Michelin, quienes participaron en la selección de los nominados. La presencia de figuras como Mario Sandoval, Paulo Airaudo e Ignacio Solana subraya la relevancia de Bascoat en el panorama gastronómico español y valida su propuesta como una de las más importantes de 2023.