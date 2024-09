El plato favorito de la duquesa de Alba cuando visitaba su palacio de Salamanca: "Le encantaba el ajo"

En el año 1988 el casco antiguo de Salamanca fue nombrado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Entre sus calles se encuentran auténticas joyas arquitectónicas que son testimonio de nuestra historia. Un espléndido ejemplo es el Palacio de Monterrey, contiguo al nuevo hotel gastronómico Eunice, que ahora con la ciudad celebrando sus fiestas es una buena ocasión para visitar. Propiedad de la casa de Alba, mantiene sus puertas abiertas para conocer un poco más sobre la historia de una de las instituciones nobiliarias más importantes de España.

Entre todas sus estancias, la cocina, en perfecto estado de conservación, data del siglo XIX y sus fogones son del siglo XX, así como su colección de utensilios de cobre. En el pasado eran necesarios varios empleados para servir la comida a los invitados, tarea para la que usaban un montacargas que también se conserva instalado. Actualmente, son los encargados del palacio los que se encargan de su mantenimiento y la gestión de la vivienda, a la que acude ocasionalmente Carlos Fitz-James, duque de Alba.

Con su madre doña Cayetana, duquesa de Alba, todavía en vida, Maribel recuerda las veces que cocinó para ella. Fueron escasos años los que coincidieron a su servicio en palacio. Tal y como se mantiene en la actualidad, el menú no recorría otro que el recetario tradicional español donde no faltaban los guisos, las carnes, los pescados y, por supuesto, la tortilla de patata.

La cocina actual de la Casa de Alba: Las recetas andaluzas preferidas de Cayetana, Eva Celada. null

Pero si había un plato que le gustaba a la duquesa y no dudaba en pedir cuando llegaba a Salamanca era el gazpacho. No solo lo menciona Maribel, al frente de la cocina del palacio desde 2012, también la última grabación de la audioguía disponible al visitar la casa-museo. "Gazpachos de diferentes versiones" narra. De ellos habla también Eva Celada, periodista y escritora gastronómica, en La cocina actual de la casa de Alba (Grijalbo): de lechuga, de apio, pepino... son 17 las sopas frías que cubre su libro.

Lo que no narran las audioguías que, aunque descriptivas siempre acaban resultando frías, son esas anécdotas que se cuelan entre voces como la de Maribel, quien con una sonrisa pícara confiesa algo que recuerda con ternura: "Tengo una anécdota muy buena de cuando le hice gazpacho: me dijo 'abajo' ponemos ajo, dije que aquí también, y me dijo ¡pero ponle más! Le encantaba. Era muy especial, una abuelita cariñosa y aquí la gente la quería de verdad, cuando llegaba ella se armaba tal revuelo en la puerta...".

Muchas de las recetas -incluidas las de gazpacho- fueron de hecho traídas por doña Cayetana de sus viajes. Pero no es lo único que Maribel le cocinó: "las legumbres y los guisos le encantaban", recuerda Maribel, que no se había dedicado nunca a cocinar pero le gusta, "tengo un libro de recetas propio para mis hijas". Anterior a esta etapa se dedicaba al cuidado de ellas, "también trabajé después. Pero en mi casa la cocina siempre ha gustado mucho. Mi madre cocinaba como los ángeles y tenemos un restaurante en Alba de Tormes que dirigen primos carnales en el que he echado una mano".

La cocina del siglo XIX que conserva el Palacio de Monterrey. null

Desde su cocina, perteneciente a las estancias del servicio, y decorada con mimo, Maribel sigue al frente de los fogones que mantiene encendidos cuando recibe visita: "El palacio no sería nada sin esto, sin el servicio no funcionaría. Antes venían cocineros pero en 12 años no. Empecé haciendo una tortilla y acabé dando de comer a 25", comparte mientras calma los ladrillos de su perro fiel Curro Domínguez con una oreja de ternera que la salmantina ha deshidratado previamente, para que el teckel se afile los dientes. "Solo come comida normal, nada de comida para perros", cuenta sobre el perro sibarita.

En su libro, Cayetano, "que es al que más conozco en el aspecto culinario, me nombra pero solapadamente, hablando de la tortilla de Monterrey, que es la que hacía yo" cuenta Maribel, que estos días recibirá visita y se mantendrá fiel al recetario español. "Les gusta el puré de patata, el arroz, platos normales. Me avisa con tiempo, lo hablamos y le puedo aconsejar. Si va a hacer calor, mejor un salmorejo o gazpacho".