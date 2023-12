El menú de Navidad perfecto por menos de 12 € con productos frescos de Lidl

Algunos pensarán que es imposible preparar un menú de Navidad por menos de 12 €, pero Lidl nos ha demostrado que sí lo es presentando un menú navideño completo que han preparado la chef Marta Verona, ganadora de MasterChef 6 y el actor Miguel Ángel Muñoz, ganador de MasterChef Celebrity 1.

[3 recetas con langostinos de un chef con estrella Michelín que te harán quedar como un maestro]

Un menú que destaca, especialmente, por el uso de productos frescos y de temporada para explicar que una dieta y equilibrada está al alcance de todos los bolsillos. Este año la compañía quiere acercar a todas las familias productos frescos como la carne, el pescado o el marisco, al mejor precio y la mejor calidad, ya que son un gasto muy importante para ellas representando hasta el 30 % de lo que nos gastamos en estas fechas según datos de la consultora Kantar Worldpanel. Además de productos frescos, el menú también cuenta con productos innovadores que permitirán a los consumidores realizar cinco platos de lo más completos.

[Croquetas de jamón perfectas: la mejor receta y todos los trucos para hacerlas en casa]

«Con este menú queremos demostrar que la comida sana es fácil y accesible para todos. Gracias a Lidl y a su amplia oferta de frescos y demás productos, los consumidores pueden realizar un menú completo en casa con el que podemos deleitar a todos nuestros invitados durante estas fechas sin hacer un gran esfuerzo económico», explica Marta Verona.

Cómo es el menú de Navidad por 12 € de Lidl

El menú está compuesto por un entrante realizado a base de espárragos de Navarra con ajoblanco, corazón de tomate y crujientes de queso al ajo negro con virutas de mojama de atún; un primer plato de crema de marisco con gambón salvaje con toque de vino oloroso; un segundo plato de solomillo Wellington con crema de puerro y habitas baby y eneldo fresco; y, para terminar, un postre de torrijas de panettone con coulis de frutos rojos o mousse de turrón blando con reducción de Pedro Ximénez. Se puede elaborar con productos de Lidl por un precio menor a 12 € por persona.

«Para mí ha sido un orgullo poder colaborar en la elaboración de este menú, ya que disfruto cocinando especialmente durante la Navidad, cuando nos reunimos con familia y amigos para disfrutar de deliciosas comidas y cenas. Este año, gracias a la variada selección de productos de Lidl, y a su amplia oferta de frescos, hemos logrado crear una propuesta completa y asequible para todos», explica Miguel Ángel Muñoz.

Miguel Ángel Muñoz y Marta Verona

El consumo de productos frescos en Navidad

Según un estudio de Lidl sobre tendencias de consumo en frescos, el 43 % de los encuestados destaca el precio como principal freno para reducir o descartar su consumo. Además, el consumo de la carne ha descendido un 12,7 % respecto a 2021; y el consumo de pescado fresco, congelados y mariscos ha caído un 15,5 %.

Lidl apuesta más que nunca por garantizar productos frescos con la mejor relación calidad-precio con el objetivo de ofrecer a las familias un surtido navideño completo con la relación calidad-precio más competitiva del mercado. Y es que el encarecimiento de este tipo de productos hace que muchas de ellas los hayan dejado de consumir. A este contexto se suma que en cada acto de compra gastamos un 12 % más. No obstante, se mantiene la tendencia que, durante el mes de noviembre, los consumidores añadirán producto fresco a su cesta de la compra, con el fin de congelarlo y mantenerlo hasta las fechas señaladas, así las familias aseguran consumir estos productos con un precio más asequible durante los festivos navideños.

«Creemos que es esencial proponer productos diferenciales y elaborados que nos acompañen a todos durante estas fechas tan señaladas. Por ello, ponemos a su disposición más de 600 referencias para facilitar una compra completa, poniendo especial importancia en los frescos, pues representan una gran parte de la cesta navideña y un gran gasto para las familias», explica Miguel Paradela, Director General de Compras de Lidl España.

Además de los frescos, Lidl ha sumado 25 nuevas referencias a su catálogo navideño, respecto al año pasado y llegando a alcanzar más de 600 productos donde categorías como la carne, el pescado fresco o la fruta y la verdura cobran protagonismo. A esto se añaden los productos de sus marcas más icónicas como Deluxe, DOR o Favorina.

La apuesta de Lidl por el producto fresco

En lo que se refiere a producto fresco, en el actual surtido navideño de Lidl existen 90 productos frescos entre carne, pescado y marisco. A este surtido, se añade parte del surtido permanente de fruta y verdura. En todas estas categorías, la compañía continúa posicionándose como uno de los retailers con mayor crecimiento los últimos años.

Para garantizar el producto fresco, Lidl trabaja con un total de 133 proveedores locales que suministran productos en la campaña de navidad en las más de 670 tiendas que Lidl tiene alrededor de España. Además, un total de 98 productos de dicho surtido se distribuyen a 29 países.

Desde Lidl se apuesta en ofrecer un surtido de carne fresca de 100 % origen España y además con los compromisos de bienestar animal, garantizando así la máxima calidad y frescura de su carne. Además, la compañía trabaja con proveedores locales de Galicia, Murcia, Andalucía, Navarra y Catalunya, entre otros que permiten que Lidl pueda ofrecer un surtido fresco, de calidad y también variado. Prueba de ello es que en Lidl se pueden encontrar productos como el entrecot de añojo o de Angus, o el solomillo de ternera o añojo que tanto éxito tienen entre sus clientes.

Otra categoría muy relevante en estas fechas es el pescado fresco y marisco. En pescado fresco Lidl ofrece una variedad que incluye desde dorada limpia o lubina hasta colas de rape; y en cuanto a mariscos, gambas, langostinos Vannamei, mejillón fresco o almejas. En un contexto en que los hogares españoles compran menos productos del mar, la compañía ha conseguido que en el último año más de 4 millones de hogares confíen en su pescado fresco.

En cuanto a embutidos y quesos, dentro de la charcutería de Lidl podemos encontrar embutidos como el jamón gran reserva cortado a mano, la paleta ibérica cebo loncheado o el chorizo ibérico lonchas; mientras que en la “Quesería de Lidl” la compañía ofrece quesos premiados como el queso de Oveja trufado- premiado con la medalla de plata en los IDCA y bronce en los WCA-, el queso de Oveja con Jalapeño- oro en los IDCA- y, el queso Añejo al Pedro Ximénez- oro en los WCA-.

Por último, dentro del surtido navideño también se encuentran vinos galardonados como Marqués de Vinuesa Crianza con DO Rioja - medalla Gold en la Berliner Wine Trophy 2023-, Gamellón Joven con DO Jumilla -reconocido con 90 puntos por la prestigiosa Guía Peñín, y el Neo Vino tinto D.O. Ribera Duero crianza, entre otros.

Sigue los temas que te interesan