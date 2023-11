¿Dónde está el Mejor Desayuno de Hotel? Estos son los nominados

Cuando viajamos y dormimos en cama ajena, por lo menos queremos que la experiencia que viene a continuación sea tan reconfortante como la que dejamos atrás. Una premisa que marca sin duda la calidad de un hotel y de su propuesta, que el desayuno esté a la altura de la estancia. Repostería casera, embutidos y quesos de la zona, zumos frescos y variados...¿Qué se tiene en cuenta a la hora de valorar la que dicen ser la comida más importante del día?

No son muchos los establecimientos que responden con mimo a las necesidades que muestran los huéspedes, pero tampoco pocos. Para reconocerlos y encontrar al mejor, el equipo de Madrid Fusión ha recorrido innumerables hoteles españoles y crear el premio al 'Mejor Desayuno de Hotel', un un galardón que quiere realzar el empeño de algunos establecimientos por ofrecer ingredientes de la mayor calidad, lograr preparaciones de cocina en su punto y disponer de una sala que prodigue las atenciones necesarias.



Los ocho establecimientos seleccionados que figuran a continuación serán puntuados por un jurado de expertos que en votación secreta tendrá en cuenta los parámetros más relevantes. La terna de finalistas y el ganador absoluto se darán a conocer en uno de los escenarios durante la próxima edición de nuestro congreso que se celebra los días 29, 30 y 31 de enero 2024.

Ibiza Gran Hotel (Ibiza, Islas Baleares)

Ibiza Gran Hotel

Ofrece un menú jalonado por varias estaciones atendidas en directo, donde gran parte de los productos expuestos se cortan al momento a petición de los clientes: embutidos de distintas procedencias, panes recién horneados, quesos artesanos y pescados ahumados. Un sistema que oculta una doble intención gastronómica y económica: la voluntad de evitar los desperdicios. “Los alimentos que no se cortan se conservan perfectamente”, asegura Óscar Molina, cocinero jefe. Gran surtido de zumos y frutas de temporada, magnífico café e infusiones, excelente bollería y platos calientes de cocina elaborados al momento. Un gran despliegue.

Royal Hideaway Corales Beach (La Caleta, Adeje, Tenerife)

Corales Beach

Los méritos de este desayuno, con carta y bufé mantenido de forma constante, se fundamentan en la selección de productos de temporada y de cercanía de la mayor calidad. Tres detalles singularizan su oferta: la amplísima gama de zumos y frutas ecológicas procedentes de la finca La Calabacera; la presencia de un cortador de jamón ibérico de bellota, y el surtido de una panadería y bollería exclusiva recién horneada por el mejor pastelero de Canarias que fue revelación en MF 2018, Alexis García. Al momento se preparan huevos benedict, a la florentina con espinacas y a la royal con salmón ahumado. Sus tortitas con nata y sirope de arce, y la selección quesos canarios otros de sus hitos.

Finca Cortesín (Casares, Málaga)

Un desayuno en Finca Cortesín Finca Cortesín Facebook

Se trata de uno de los grandes templos de las colaciones matinales en España con mesas que se extienden junto a un jardín de olivos centenarios. Nada de bufé, todo a la carta previa petición de los clientes, bien se trate de huevos, de macedonias de frutas peladas al instante, de zumos, de bollería recién horneada o de ahumados y embutidos que se acondicionan en la cocina. Especialidades que tienen el punto de refinamiento de la alta escuela clásica centroeuropea a las que imprime su sello el gran cocinero hispano- alemán Lutz Bösing. La fruta es excelente, lo mismo que los platos calientes y el surtido de panes y la bollería.

Alma (Barcelona, Cataluña)

Alma

De rango urbano combina los platos a la carta con un espléndido bufé. Todo en las proporciones justas, sin ningún exceso en el número de productos, pero de altísima calidad cada uno de ellos. En el fondo y en las formas un homenaje a pequeños productores de Cataluña: embutidos artesanos y quesos de leche cruda, panes recién horneados y pescados ahumados. Productos que se complementan con una amplia selección de bollería, mermeladas artesanas y frutas cortadas al momento. En la selección de platos de cocina figuran los huevos de distintas formas, incluida la tortilla de patatas y los huevos benedict. La sala sobresaliente.

Molino de Alcuneza (Guadalajara)

Molino de Alcuneza

Hotel rural y familiar que ocupa un molino harinero con más de 500 años de historia. Sus desayunos se identifican con los productos de proximidad y el ADN local. Colaciones a la carta con panes y bollería (cruasanes, palmeras, magdalenas) elaborados en la propia casa en su mayor parte con harinas ecológicas provenientes de trigos antiguos de la harinera Despelta. Los huevos de gallinas propias criadas en libertad. Y los quesos y embutidos de demarcaciones próximas como Sigüenza. Es interesante su apuesta por algunos platos pastoriles como las gachas de harina de almortas con picadillo de chorizo. Zumos y mermeladas notables.

Hotel Narbasu (Cereceda, Asturias)

El desayuno en Hotel Narbasu

Hotel rural que dirige el cocinero Nacho Manzano y sus hermanas cuyos desayunos respiran ese aire refinadamente acogedor que imprime la familia. Productos de distintas procedencias que se cuidan de forma especial. Los panes provienen de la panadería Mon de Arriondas, las chacinas (jamón, chorizo y salchichón) son ibéricas, las galletas caseras

s y el yogur artesano. El atractivo de sus desayunos reside en la capacidad que posee la casa para atender las peticiones de sus clientes. Da lo mismo solicitar una panceta frita con huevo, que los tortos dulces en sustitución del pan o los huevos revueltos con trucha ahumada en casa del río Bedón.

Hotel Pico Velasco (Angustina, Cantabria)

El desayuno en Pico Velasco

Sus desayunos, diseñados por el cocinero Nacho Solana, se han convertido en una revelación. No solo por la calidad de los productos, sino por la atención personalizada a los clientes. Si su tortilla de patatas Solana, hecha al momento, es una de las mejores de España, el resto de sus platos de cocina, no se quedan atrás: mollete de lomo y queso; bagel con ensalada César de pollo ecológico; huevos Benedict de corral del Valle del río Asón y pisto de verduras ecológicas con huevo y jamón. A los quesos artesanos, no solo de Cantabria, se suma un universo dulce, con sobaos y quesadas pasiegas, cruasanes, y un amplio surtido de panes artesanos con tomate rallado, aceite o mantequilla de la tierra.

Abadía de Retuerta (Valladolid)

El Desayuno en Abadía Retuerta LeDomaine

El refectorio de la Abadía del siglo XIV presta solemnidad a los desayunos de este hotel que juega con los productos de temporada y que a pesar de su elegancia posee una clara proyección rural. La bollería y los panes que se elaboran en su propio obrador son de rango casero. Otros productos, como los quesos, la cecina, y algunos embutidos provienen de distintos enclaves de las tierras altas de Castilla y León. Lo mismo que los huevos camperos de una granja situada a menos de 8 km. O la miel de panales propios. Parte de su oferta recuperara una tradición que se remonta a más de medio siglo de la zona como es el almuerzo del segador un plato único con huevos, embutidos y patatas fritas.

QÚ Marriot (Madrid)

El desayuno en QÚ Marriott

Los panes y la bollería se elaboran a diario en el obrador que ocupa los bajos del edificio. Cruasanes, napolitanas y un surtido de pastelitos que incluyen pequeñas bambas de nata y pasteles de frutas. Las chacinas y embutidos además del jamón ibérico 5J se cortan al momento a petición de los clientes con el doble propósito de respetar su frescura y evitar desperdicios. Los platos calientes que figuran en la carta los acaparan los huevos en varias versiones, incluidos los benedict, fritos o revueltos, además de una tortilla de patatas que se elabora al momento y se repone con frecuencia. Entre los dulces calientes dos especialidades, las tortitas con nata y las crêps sucette. Zumos recién exprimidos y un notable surtido de frutas. Buen café.

