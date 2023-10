El refresco de cola creado por dos estudiantes que cuenta con la mejor versión cero de la historia

Intenso sabor a cola, mucha cafeína y cero azúcar: esta es la fórmula tomada por los genios creativos detrás de Fritz-kola, que han añadido a su colección la nueva fritz-kola superzero, convirtiéndola en una de las mejores opciones dentro de un mercado que atiende a los intereses y necesidades de los consumidores de productos zero, un 60% de los refrescos comercializados en España.

Menos azúcar, sin renunciar al sabor

El intenso sabor a cola, combinado con la dosis extra de cafeína del extracto natural de nuez de cola y un toque de limón, lo convierten en una alternativa más apetitosa a la actual variante de etiqueta blanca "no sugar ". Disponible exclusivamente en un formato de 0.33 l y a través de los principales distribuidores mayoristas, se trata de un nuevo hito para esta compañía que cuenta con amplio abanico de refrescos con sabor a frutas y spritzers a base de zumo - todos ellos veganos- y que comenzó su andadura en 2002, de la mano de dos estudiantes de Hamburgo, Mirco Wolf Wiegert y Winfried Rübesam, los directores generales de la empresa, que desde 2014 se llama fritz-kulturgüter.

"Zero no es nada nuevo; casi todo el mundo tiene refrescos de cola sin azúcar en su surtido. Pero la nuestra es más que una cola sin azúcar. Queremos que no solo sepa bien, sino superbién", afirma Mirco Wolf Wiegert, fundador y director general de fritz-kulturgüter, quien nos habla de pasado, presente y futuro de su marca.

COCINILLAS:¿De dónde surgió la idea de crear un refresco de cola alternativo a los que ya había? Mirco Wiegert: Mi amigo Lorenz y yo nos conocemos desde que éramos boy scouts. Al acabar la universidad, decidimos montar juntos nuestro propio negocio. Llevábamos un cuaderno de ideas en el que apuntábamos modelos de negocio que iban desde una "tienda de bocadillos" al estilo español hasta un equipo de limpieza. Una noche en la cocina, entre pizza congelada y refrescos de cola, se nos ocurrió desarrollar una kola mejor que la líder del mercado. Una kola con más cafeína, un poco menos de dulzor, un toque cítrico y una actitud clara. Fundamos fritz-kola con unos 7.000 euros y lanzamos la primera fritz kola en 2003. Como no había dinero suficiente para desarrollar un logotipo profesional, simplemente imprimimos nuestras propias caras en las botellas. Al principio no teníamos mucho presupuesto, así que utilizábamos una furgoneta VW personal y recorríamos Hamburgo ofreciendo nuestro producto de bar en bar. Esta sencilla idea se ha convertido hoy en una empresa con unos 300 fritzees (empleados), una presencia creciente en muchos países europeos y 13 productos (7 en España) en cinco categorías. COCINILLAS: Aunque existan otros refrescos dentro de la marca, la kola es la que se ha hecho fuerte, ¿contáis con cifras de ventas o datos que avalen este éxito? Mirco Wiegert: Estamos convencidos de que el éxito de fritz-kola se debe a que hemos sabido ganarnos la simpatía de consumidores, restauradores y clientes como marca desafiante y con un claro enfoque de cercanía y actitud. La K de kola no es sólo una letra, sino que simboliza todo lo que fritz-kola quiere hacer de forma diferente. Porque fritz-kola no es sólo un producto, sino sobre todo una actitud. Apostamos por la independencia, la tolerancia y la apertura. fritz-kola es la única marca indie real de Europa, presente desde Berlín hasta Barcelona. Sólo producimos en vidrio. Actualmente utilizamos nuestras botellas de vidrio en España para el reciclado de vidrio. En un futuro próximo, sin embargo, también queremos servir botellas de vidrio retornables en España, como hacemos en Alemania, y seguimos buscando socios locales para ello. Cuando se trata de reducir las emisiones de CO2, adoptamos un enfoque basado en la ciencia. Hemos estado calculando nuestras emisiones de gases de efecto invernadero desde 2019 y estamos trabajando con nuestro socio right.based on science, que ha desarrollado un modelo económico de impacto climático (XDC). El modelo puede utilizarse para calcular nuestros propios impactos climáticos, definir objetivos de reducción de emisiones basados en la ciencia y tomar decisiones empresariales respetuosas con el clima. Muchos consumidores buscan alternativas a las grandes corporaciones, las marcas dominantes y ese "algo" especial. fritz-kola puede ofrecerlo en términos de sabor y cafeína extra, y también con nuestra postura clara. Con nuestro enfoque sostenible y orientado a la actitud, despertamos la simpatía de consumidores, restauradores y clientes. Así lo confirman también los datos actuales de Yougov BrandIndex: A los consumidores les gusta fritz-kola por su actitud, hablan de fritz-kola y nos recomiendan a otros. COCINILLAS: ¿Cuando comenzaron en 2002, ¿se planteaba esta línea de mercado? Mirco Wiegert: Cuando lanzamos nuestra primera fritz-kola allá por 2003, nuestro principal objetivo era crear una kola única y de alta calidad que fuera mejor que las demás alternativas. Con el paso del tiempo y la evolución de las preferencias de los consumidores, nos dimos cuenta de la creciente demanda de bebidas más saludables, incluidas las que contienen menos o nada de azúcar. En respuesta a estas tendencias cambiantes y a la creciente importancia de las opciones saludables en el sector de las bebidas, tomamos la decisión estratégica de ampliar nuestra línea de productos. El lanzamiento de fritz-kola sin azúcar y fritz-kola superzero nos permitió llegar a un público más amplio y alinearnos con el cambio hacia un consumo reducido de azúcar. Los movimientos y tendencias de la industria de las bebidas siempre han sido observaciones importantes para nosotros. Seguimos y analizamos continuamente estas tendencias para estar en sintonía con las preferencias de los consumidores y las demandas del mercado. Nuestro compromiso con la innovación y la adaptación a los cambiantes gustos de los consumidores nos ha permitido prosperar ofreciendo una variada gama de productos fritz que satisfacen un amplio espectro de preferencias, incluidos los que buscan bebidas sin o con menos azúcar. COCINILLAS: El gusto por lo zero, ¿es marketing o es una realidad? Mirco Wiegert: Hoy en día, los consumidores son mucho más conscientes de las cuestiones de salud que hace unos años. También vemos que las variantes menos dulces y, sobre todo, de sabor natural son cada vez más populares entre los adultos, como nuestras variedades fritz-spritz o fritz-kola superzero. Elegir fritz-kola es elegir un consumo responsable, una bebida de alta calidad y un bien cultural Por eso fritz-kola ofrece sus productos exclusivamente en porciones pequeñas: 0,2 l o 0,33l. Reconocemos que hay un mayor deseo de consumo responsable y de buenos productos y así lo respaldan diversos estudios. Con nuestra nueva fritz-kola superzero, llevamos el placer sin azúcar a un nivel superior que enriquece la creciente categoría de productos Zero con un intenso sabor a fritz-kola, mucha cafeína y cero azúcar. El nuevo producto responde a una necesidad relevante de una clientela exigente. Cuando compran refrescos de cola, les gusta buscar productos para un estilo de vida más consciente con un factor de disfrute. Sin embargo, este es precisamente el sabor que muchos consumidores no encuentran en los refrescos sin azúcar. Para nosotros, los refrescos de cola no son un producto de masas que se sirva por litros, sino en pequeñas porciones. Gracias a nuestras botellas pequeñas, se reduce el consumo total del mismo número de botellas y, por tanto, también el consumo de azúcar y edulcorantes. Elegir fritz kola significa automáticamente elegir un disfrute responsable. Es otra forma de satisfacer el deseo del consumidor de una nutrición sana... COCINILLAS: ¿Perfect serve de fritz-kola? Mirco Wiegert: Abra una botella helada de fritz-kola y disfrute del intenso sabor a kola y la gran cantidad de cafeína directamente de la botella, como prefiere la mayoría de la gente de Hamburgo. También puede servirse un vaso de fritz-kola con cubitos de hielo y una rodaja fina de limón. Todos los productos fritz han estado siempre disponibles exclusivamente en botellas de vidrio reutilizables, lo que ofrece considerables ventajas ecológicas: el vidrio es reutilizable y bueno para las comunidades locales por su cadena de valor local. Además, nuestro objetivo es recorrer distancias cortas desde el embotellado hasta los bares, cafeterías y restaurantes de España. Por esta razón, actualmente buscamos socios que quieran unirse a nuestro viaje como una empresa de kola en crecimiento, independiente y con una posición clara respecto a la sostenibilidad y la tolerancia, para llegar a tener tanto éxito como el que tenemos en Alemania.

