Estos son los dos únicos hoteles españoles que se cuelan en la lista de los 50 mejores del mundo

Este martes se dio a conocer la clasificación de la primera edición de 'The World's 50 Best Hotels' un ranking que celebra las mejores experiencias hoteleras del mundo, en una ceremonia que tuvo lugar en Londres. Entre ellos, dos sorpresas: el Four Seasons de Madrid, que ocupa el puesto 24 y el Six Senses de Ibiza, que cierra casi la lista en la posición 49.

El mejor hotel del mundo está en Italia

Para alojarse en el hotel que encabeza la clasificación de 'The World's 50 Best Hoteles' habrá que viajar hasta el lago Como. En una de sus orillas se encuentra el espectacular Passalacqua y dormir una noche en una de sus camas puede costar alrededor de 1.200 euros. Le siguen en un segundo puesto el hotel Rosewood de Hong Kong, que se posiciona como el mejor de Asia y cierra el podio el Four Seasons at Chao Phraya River en Bangkok.

Es precisamente este continente uno de los que más alojamientos suma dentro de la lista, aunque si se tienen en cuenta los países, Francia e Inglaterra son los que superan al resto, con seis hoteles cada uno dentro de la clasificación.

Dos de los mejores hoteles del mundo están en Madrid e Ibiza

En España, la capital y la isla de Ibiza son los dos destinos que hay que tener en cuenta si se quiere pasar una noche en uno de los mejores hoteles del mundo. En el puesto 24 se encuentra el Four Seasons de Madrid, ubicado en la capital de España, abierto en 2020 y que atrae tanto a locales como extranjeros, precisamente uno de los factores que más ha tenido en cuenta la organización, "gracias a su diseño seductor y aura atractiva".

El lujo y el hedonismo se paga, y dormir en una de sus habitaciones sale por alrededor de 800 euros, cuando se trata de disfrutar de su menú de Nochevieja, la inversión es algo mayor, el año pasado ascendió a 1.350 € convirtiéndose en el más caro de toda España.

En sus bajos se aloja uno de los proyectos más ambiciosos que ha visto la capital en los últimos años, el Food Hall de la Galería Canalejas, con más de 4000 m2 que reúnen 13 restaurantes y un multiespacio a modo de mercado con una veintena de diferentes puestos.

Así se come en Dani, el restaurante de Dani García en el Four Seasons

Pero el mayor reclamo (gastronómicamente hablando) con el que cuenta el hotel, se aloja en su azotea. Un espacio que ocupa el grupo Dani García con su Dani Brasserie, que este 18 de septiembre volvía con su menú del día (51 €) disponible de lunes a viernes, perfecto para conocer la cocina del chef malagueño.

De los rascacielos y los edicifios emblemáticos que perimetran el lujoso Four Seasons, a las aguas turquesas de la Cala Xarraca donde se esconde el Six Senses de Ibiza. La postal cambia radicalmente si en cambio se visita este hotel español que ocupa la posición número 49 de la lista. Abierto desde 2021, se trata de una joya dentro del archipiélago balear que ofrece «la escapada perfecta para perderse y volver a encontrarse a uno mismo durante la estancia», en palabras de la organización.

Sin Senses Ibiza

La primera de muchas veces

La ceremonia ha tenido lugar en el edificio medieval Guildhall, Sede de la City of London Corporation y todavía centro de gobierno de la ciudad de Londres. Un edificio que data de 1411 y representa uno de los mejores ejemplos de arquitectura medieval original del Reino Unido, aunque ahora cerrado y dotado de medios audiovisuales mucho más sofisticados que los de Shakespeare y sus contemporáneos en el siglo XV.

The World's 50 Best Hotels, que aúna los años de experiencia del organizador como líder del mercado mundial en la elaboración de las listas de restaurantes y bares más fiables y seleccionadas por expertos, es una clasificación anual de los mejores establecimientos de todo el mundo, votados por un panel (que se renueva año tras año) de 580 expertos del sector, compuesto por hombres y mujeres de manera equitativa, divididos en nueve regiones de votación, cada una de ellas dirigida por un Preisdente de la Academia.

Se trata de un anuncio que marca un momento decisivo para el mundo hotelero, ya que es la primera clasificación que se publica de este tipo para el sector de los viajes que incluye paradas en los seis continentes. Un prestigioso medidor que funciona como un sello de garantía para todos aquellos que figuran en la lista.

La lista de los 50 World's Best Hotels al completo

Passalacqua (Moltrasio, Italia) Rosewood Hong Kong (Hong Kong, China) Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River (Bangkok, Tailandia) The Upper House (Hong Kong, China) Aman Tokyo (Tokyo, Japón) La Momounia (Marrakech, Marruecos) Soneva Fushi (Maldivas) One & Only Mandarina (Puerto Vallarta, México) Four Seasons Firenze (Florencia, Italia) Mandarin Oriental Bangkok (Bangkok, Tailandia) Capella Bangkok (Bangkok, Tailandia) The Calile (Brisbane, Australia) Chablé Yucatán (Chocholá, México) Aman Venice (Venice, Italia) Singita Lodges (Kruger National Park, Sudáfrica) Claridge’s (Londres, Reino Unido) Raffles Singapure (Singapure) Nihi Sumba (Wanokaka, Indonesia) Hotel Esencia (Tulum, México) Le Sirenuse (Positano, Italia) Borgo Egnazia (Savelletri, Italia) The Connaught (Londres, Reino Unido) Royal Mansour (Marrakech, Marruecos) Four Seasons Madrid (Madrid, España) Aman New York (Nueva York, Estados Unidos) The Maybourne Riviera (Roquebrune Cap Martin, Francia) Rosewood São Paulo (São Paulo, Brasil) Capella Singapore (Singapur) Le Bristol (París, Francia) Park Hyatt Kyoto (Kioto, Japón) La Réserve (París, Francia) Gleneagles (Auchterarder, Escocia) Hotel Du Cap-Eden-Roc (Antibes, Francia) Cheval Blanc (París, Francia) Four Seasons Astir Palace (Atenas, Grecia) Soneva Jani (Maldivas) The Newt (Bruton, Inglaterra) Amangalla (Galle, Sri Lanka) Hoshinoya Tokyo (Tokio, Japón) Desa Potato Head (Seminyak, Indonesia) Eden Rock (St. Barths, Francia) The Siam (Bangkok, India) Badrutt’s Palace (St. Moritz, Suiza) Atlantis The Royal (Dubái, Emiratos Árabes) The Oberoi Amarvilas (Agra, India) Nomad London (Londres, Reino Unido) The Savoy (Londres, Reino Unido) Equinox New York (Nueva York, Estados Unidos) Six Senses Ibiza (Ibiza, España) Hôtel de Crillon (París, Francia)

Además de la clasificación, durante la ceremonia se han concedido numerosos galardones especiales, como el SevenRooms Icon Award, el Lost Explorer Best Beach Hotel Award, el Flor de Caña Eco Hotel Award y el Carlo Alberto Best Boutique Hotel Award, entre otros, que han sido celebrados en la After Party Oficial que tuvo lugar en el atrio del NoMad London, junto a sus elogiados bares y restaurantes.

