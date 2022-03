5 regalos para sorprender en el día del Padre

Como cada 19 de marzo, el próximo sábado se celebra el Día del Padre, aunque también es el día de las Pepas, Josefas, Pepes y Josés. Sábado de fallas en Valencia, de rondallas en honor a las Pepitas en Ferrol y de tantas otras fiestas en otros puntos de España.

Pero también es día de regalar y, si eres de los remolones que aún no han decidido que regalar a papá, aquí os traemos unas cuantas ideas de regalos de última hora con las que haréis feliz a cualquier padre, no solo a los aficionados a la cocina, porque no nos vamos a engañar, comer bien nos gusta a todos.

5 regalos deliciosos para hacer feliz a tu padre

Aunque estamos seguros de que a tu padre le encantan los calcetines, estos regalos que también podrá compartir con la familia es posible que le hagan mucha más ilusión.

Kit para hacer pan casero

Los padres cocinillas se lo van a pasar en grande con el Kit Haz pan en casa del obrador artesanal PAN.DELIRIO., que incluye un kilo de mix de harina ecológica de trigo W200 + harina ecológica de fuerza de trigo, un bote con Masa Madre de cultivo de Pan.Delirio., un cuchillo de sierra artesanal confeccionado en Taramundi (Asturias), una hogaza de pan de Pan.Delirio. y la receta paso a paso para elaborar pan en casa.

Vinos de Finca Río Negro

Esta bodega nos propone celebrar el Día de Padre con Finca Río Negro 2017, la referencia que habla de su origen y con 5º Año 2016, su tinto más exclusivo, emblema de la bodega Finca Río Negro.

El primero está elaborado a partir de cuatro variedades de uva tinta, entre ellas Tempranillo, propia de la zona. De aroma intenso, donde destacan frutas de tipo zarzamora, notas propias de los distintos tipos de roble, entre otros. Como resultado, un tinto aterciopelado y muy persistente.

FRN 5º Año 2016, es la referencia de Edición Limitada para apasionados de los vinos con una marcada personalidad. Con una producción de 15.229 botellas, ‘5º Año’ refleja la apuesta de la Bodega por la elaboración de vinos únicos. Con métodos artesanales, tras una crianza de 19 meses en barricas de roble francés, Finca Río Negro consigue un tinto de aroma intenso, elegante y complejo, donde predominan notas de frutas negras maduras, ensambladas con notas de maderas nueva, especias y balsámicos. Elaborado a partir de las mejores parcelas de las variedades de tempranillo y cabernet sauvignon, un vino con cuerpo, largo y sedoso.

Las tartas y dulces de Balbisiana

Son los dulces más famosos de Instagram, puedes elegir entre tartas, bollería y sus irresistibles trufitas. Con motivo del Día del Padre, han lanzado un pack con un desayuno muy especial que contiene contiene dos unidades de pan de cristal en el punto perfecto para tostarlas y acompañarlas con jamón ibérico, zumo de naranja natural recién exprimido, bizcocho de limón y unas palmeritas supercrujientes.

Aparte de este pack especial, si tu padre es muy goloso, le dejarás boquiabierto con alguna tarta como la Banoffee o la Botánica. Cuentan también con opciones sin gluten para celíacos que elaboran en un obrador certificado por FACE. Envían a toda España, pero si vives en Madrid, tienes también la opción de sorprender a tu padre invitándole a desayunar o a merendar en el local que tienen en el número 55 de la calle Velázquez.

Los vinos blancos Nieva de Bodegas Martúe

En el año 2009, Martúe y su equipo se hicieron cargo de Bodegas y Viñedos Nieva como parte de su proceso de expansión. Aquí elaboran vinos blancos de D. O. Rueda bajo la filosofía que siempre les ha caracterizado: pequeñas producciones de vinos de máxima calidad al mejor precio.

Blanco Nieva Verdejo 2021 es un vino elaborado con 100 % de uva verdejo procedente de viñas viejas en vaso (20 %) y viñedos en espaldera de más de 25 años de edad (80 %). Procede de una selección del mosto yema, el más fino y elegante que se fermenta durante 23 días en depósito de acero inoxidable.

Pie Franco 2021 es la joya de la bodega. Se elabora en su totalidad con uva Verdejo de viñas prefiloxericas en pie franco, con vendimia manual y edades cercanas a los 100 años. Se trata de un vino de producción limitada por resultar de un viñedo escaso. Tras su recolección manual, el mosto fermenta a baja temperatura para mantener toda su potencia frutal y mineral.

Blanco Nieva Sauvignon Blanc 2021 es la prueba fehaciente de que en la D. O, Rueda hay mucha vida más allá de la verdejo. Este blanco es un varietal 100 % sauvignon blanc perfectamente adaptado a los suelos arenosos de cantos rodados segovianos. Un vino potente, muy varietal y frutal con gran frescura.

Pack de productos gourmet de Doña Tomasa

Como regalo para este Día del Padre será un éxito cualquiera de sus packs y cajas para regalar que contienen los mejores productos del mar (mejillones, medallones de salmón, sardinillas, zamburiñas, chipironcitos, lubina ecológica…); avícolas (magret y jamón de pato, diversos tipos de foie, codorniz escabechada…); quesos, Aceites, mantequilla, guisos (callos, morros y pata), vegetales (espárragos de Navarra, piparras frescas, ajo negro, habitas fritas, corazones de alcachofa) o dulces (sobaos, palmeritas de chocolate, hojaldritos confitados, rocas de almendra garrapiñadas con chocolate negro...) con precios que van desde los 23 € y se adaptan a cualquier ocasión.

