Torrijas de Semana Santa: estas son las mejores de Madrid en 2021

Estamos de lleno metidos en la Semana Santa. Aunque este año se plantee diferente por los cierres perimetrales y la imposibilidad de viajar, lo que no cambiará un ápice serán las tradiciones, en este caso, gastronómicas.

¿El dulce por antonomasia de estas fechas? Las torrijas de Semana Santa. Si nacieron como una costumbre que aprovechaba el pan duro, al poco se convirtieron en estandarte de la Semana Santa. En Cocinillas te hemos enseñado a prepararlas en casa, pero si eres de los que prefiere comprarlas o disfrutarlas en un restaurante, hemos seleccionado las que sin duda, son las mejores que puedes encontrar en Madrid. Tradicionales, innovadoras y hasta con premio.

El Riojano

Dirección: Mayor, 10

Mayor, 10 Teléfono y pedidos: Las envían a casa encargándolas en el 913 664 482

Las envían a casa encargándolas en el 913 664 482 Precio: 3,70 €

Si hay un clásico madrileño que año tras año, se confirma como uno de los que mejores torrijas preparan, ese es El Riojano. Este establecimiento mítico de la calle Mayor abrió sus puertas en 1855 y no tardó en consagrarse como un templo del dulce en la capital.

Para elaborarlas, se sirven de pan brioche elaborado por ellos mismos y siguiendo una receta tradicional (que aquí te contamos) las preparan o bien bañadas en leche o en vino. El resultado es sencillamente sobresaliente.

Moulin Chocolat

Dirección: Alcalá, 77

Alcalá, 77 Teléfono: Conviene reservarlas en el 914 318 145 ya que realizan pocas unidades.

Conviene reservarlas en el 914 318 145 ya que realizan pocas unidades. Teléfono: Precio: 2,80 €

Desde 2006, los amantes del dulce y de la alta pastelería tienen en Moulin Chocolat su lugar perfecto. El proyecto más personal de Ricardo Vélez, también conocido como el chef del cacao, fue el encargado de traer a la capital macarons y éclairs, pero también de obsequiarnos con uno de los mejores roscones y panettones de la ciudad.

No le quedan a la zaga las torrijas que preparan durante la temporada de Semana Santa. Para elaborarlas se sirven de una receta clásica, en la que el pan brioche artesanal, infusiona durante 24 horas en leche con nata, leche ecológica, limón, canela, azúcar de Circa, vainilla y yema de huevo. Precisamente esta mezcla es la que da lugar a una especie de crema inglesa, que al hornearlas, hace que el interior quede como una especie de natilla, que le proporciona una jugosidad difícil de imitar. Las terminan con canela Ceilán en polvo y más azúcar.

Pastelería Mallorca

Dirección: Velázquez, 59, Serrano, 6, Bravo Murillo, 7 y más

Velázquez, 59, Serrano, 6, Bravo Murillo, 7 y más Teléfono y pedidos: 91 410 00 00. Se puede pedir a domicilio a través de su web https://www.pasteleria-mallorca.com/ y en Deliveroo.

91 410 00 00. Se puede pedir a domicilio a través de su web https://www.pasteleria-mallorca.com/ y en Deliveroo. Precio: Torrija tradicional Caja 3/4 unidades 7,25€ / Torrija con trufa negra 9 €

Noventa años no se cumplen todos los días. Y es que este 2021, Pastelería Mallorca celebra que aquello que empezara con torteles y ensaimadas, sigue muy vivo a día de hoy. En manos de Jacobo y Pablo Moreno, las míticas pastelerías han ido añadiendo novedades a su catálogo, como la mítica tarta Fismuler o una colección de pasteles dignos de colección. No podían faltar en esta casa y en todas sus tiendas, las torrijas.

Además de las clásicas, que también venden en formato bocaditos, este año apuestan por la originalidad, elevando las torrijas a casi estandarte de alta gastronomía. Una vez más se alían con Nino Redruello e inspirándose en su french toast con trufa, han creado una torrija de trufa negra. La base es la de una torrija tradicional, sobre la que disponen una crema semimontada de chocolate blanco y trufa y a la que rallan trufa negra fresca en el momento de servirla. Se desdibujan las fronteras entre el dulce y en salado, con un bocado alucinante.

Madreamiga by La Miguiña

Dirección: Teruel, 26

Teruel, 26 Teléfono y pedidos: Envíos a toda la Península a través de www.madreamiga.com y en Madrid a través de Uber Eats

Envíos a toda la Península a través de www.madreamiga.com y en Madrid a través de Uber Eats Precio: 3,95 € la unidad / Pan de torrijas 3,75 €

La evolución de La Miguiña a Madreamiga, sigue conquistando a todo aquel que lo prueba. El obrador artesano fundado por Begoña San Pedro, iniciaba nueva etapa con nuevos socios y no ha hecho más que crecer.

A imprescindibles como sus panes, cruasanes o enrollados de canela, se suman, hasta el 7 de abril, las torrijas. ¿Qué las hace especiales? Que para elaborarlas, se sirven de ingredientes de primera calidad, naturales y de procedencia local. La receta es de la propia Begoña, que primero deja reposar el pan -de masa madre- durante dos días, para dejar empapapar las rodajas de pan en una mezcla de leche, azúcar, canela y pieles de naranja y limón. Más tarde las rebozan en azúcar y canela y las fríen con aceite de girasol. ¿El resultado? Crujiente y jugoso.

Cristina Oria

Cuenta la propia Cristina que "durante el confinamiento, el año pasado hice receta de torrijas de roscón y os gustó tanto que desde enero las vendemos en el restaurante".

Tal fue el éxito que hubo un gran debate interno en la compañía, si hacer torrijas clásicas o seguir apostado por estas de roscón. A pesar de que estas últimas encarecían el precio para ellos, que no para el cliente, está claro quién ganó la batalla, ¿verdad? Las torrijas de roscón se quedan. Las preparan precisamente con otro de sus productos estrella, el roscón, que fríen y sirven acompañadas de helado. Además, más allá de Madrid, se pueden pedir a domicilio en toda la Península.

El Horno de San Onofre

Dirección: San Onofre, 3 y más direcciones

San Onofre, 3 y más direcciones Teléfono y pedidos: 699 491 378. Se puede hacer pedidos a través de su webhttps://pasteleriasanonofre.com

699 491 378. Se puede hacer pedidos a través de su webhttps://pasteleriasanonofre.com Precio: Clásicas 4 € / Con crema pastelera 4,5 €

Con la tradición por bandera, las hermanas Ana y Mónica Guerrero posicionan sus torrijas una vez más entre las mejores de la capital. Y siguen la misma receta desde hace más de medio siglo.

Se sirve de un pan brioche o bombón, elaborado en el propio obrador, bañado en leche fresca Priégola con cáscara de limón y canela y protegido con huevo campero. Las fríen en AOVE y las empapan en almíbar. Si bien la receta clásica es la que más triunfa, no hay que perderse la que coronan con crema pastelera o las torrijas del príncipe, bañadas en chocolate. Su popularidad es tal que hasta han llegado a Japón con su tienda en Nagasaki.

Taberna Arzábal

Dirección: Av. de Menéndez Pelayo, 13

Av. de Menéndez Pelayo, 13 Teléfono y pedidos: 914 095 661. Se puede pedir a domicilio en https://arzabal.com/a-domicilio/#/

914 095 661. Se puede pedir a domicilio en https://arzabal.com/a-domicilio/#/ Precio: 9 €

Cuando uno va a Taberna Arzábal y no termina con su emblemática torrija, sentirá que la comida no está completa. Por más que lo hayan intentado, Iván Morales y Álvaro Castellanos no han podido quitar este postre que ya cuenta con una legión de fans. Y claro, se lo merece, porque esta torrija es una de las mejores que preparan en restaurantes de Madrid.

Las elaboran con pan brioche y las dejan a remojo en una suerte de ponche que elabora con leche de oveja, nata con aromáticas, piel de naranja y limón y canela. En el momento de servirlas, preparan un caramelo con azúcar y mantequilla, sobre el que disponen la torrija para freírla con un poco de este ponche. Así se crea la magia, dando a las torrijas un exterior caramelizado, como con toffe y un interior cremoso, acompañadas de una bola de helado de vainilla. Si quieres tratar de emularlas en casa, aquí tienes la receta.

Nunos Pastelería

Dirección: Narváez, 63

Narváez, 63 Teléfono: 91 409 24 56

91 409 24 56 Precio: Se venden al peso. Desde 2,50 €

Si hay torrijas creativas en Madrid, esas son las de Nunos Pastelería. En sus vitrinas podrás encontrar casi una treintena de torrijas, elaboradas por José Fernández Ramos, su maestro pastelero, para las que se sirven de materia prima de primera calidad. Cada año sorprenden con novedades y una colección de torrijas que no deja a nadie indiferente. ¿La colección de 2021? La han bautizado como 'Torrijas de distintas leches' y son 7 las diferentes opciones, que van desde una torrija de leche de avena que elaboran con pan de centeno y avena, bañada en leche de avena y terminada con muesli y miel, hasta una torrija de leche de soja, que bañan con leche de soja, limón y hierbabuena y coronan con un crujiente de sésamo. Sorprendentes cuanto menos.

Hotel Wellington

Dirección: Velázquez, 8.

Velázquez, 8. Teléfono: 915 754 400

915 754 400 Precio: Torrija tradicional 8€ / Torrija innovación 10 €

Estamos ante la Mejor Torrija de Restauración de la Comunidad de Madrid. Y no lo decimos nosotros, sino el concurso organizado por la Asociación de Cocineros y Reposteros (ACYRE Madrid). Hace apenas unos días, Lidia del Vall, la repostera del hotel Wellington, que ha reabierto sus puertas hace muy poco, se hacía con el galardón y lo hacía en dos categorías, tradicional e innovación.

La tradicional, se trata de la torrija madrileña por excelencia, porque para elaborarla, se sirven de ingredientes certificados de la Comunidad de Madrid, como los huevos de Granjas Villareal, el anís de Chinchón o la leche Priégola.

Por su parte, la creación para la categoría de innovación, incorporaba leche ahumada, bourbon y vainilla, además de haba tonka, azúcar moscovado, una gelatina de miel, puré de manzana verde, una nube de algodón e hinojo, que recogen del huerto que el hotel tiene en la azotea. Ahumados, dulces y hasta salados en una torrija nada convencional. Ambas se sirven en los espacios que tienen ahora mismo abiertos: el hall, el Bar Inglés, la Terraza y el brunch dominical.

La Cabra

Dirección: Francisco de Rojas, 2

Francisco de Rojas, 2 Teléfono: 699 88 58 66

699 88 58 66 Precio: 9 €

Desde que La Cabra abriese sus puertas, Javier Aranda tenía claro que entre sus postres, iba a estar presente la torrija. Esta ha ido evolucionando con los años, con ligeros cambios en la receta, hasta alcanzar casi la perfección, lo que la ha convertido en un plato icónico de su carta.

La elaboran con brioche artesano, que preparan ellos mismos en su obrador, que empapan en leche infusionada con limón, naranja, azúcar y canela durante 24 horas. La terminan, en vez de freírla, sellándola a la plancha, lo que la hace mucho más ligera. El el restaurante la acompañan de helado de caramelo artesanal y un crumble de manzana.

Formentor

Dirección: Hermosilla, 81 y Santa Engracia, 62

Hermosilla, 81 y Santa Engracia, 62 Teléfono y pedidos: 91 431 97 27. Hacen envíos a todo Madrid a través de su página webhttps://formentorensaimadas.com/

91 431 97 27. Hacen envíos a todo Madrid a través de su página webhttps://formentorensaimadas.com/ Precio: Minitorrija 1,20 € / Torrija mediana 1,95€ / Torrija grande 3,25€

Les conocerás por sus ensaimadas, porque hemos de confesar que no tienen rival en la ciudad. Pero Formentor es mucho más que dulces típicos mallorquines. Elaboran tartas, roscones, pastas... y también torrijas.

Para prepararlas se sirven de un barra de pan especial de torrijas, tipo brioche, en el que no escatiman hasta elegir las mejores materias primas. Las elaboran de manera clásica, mojándolas en leche, azúcar, canela y limón, para después freírlas. Lo mejor de todo es que las venden en tres tamaños distintos, desde la minitorrija, hasta las grandes. Todo un deleite gastronómico.

Juliettas

Dirección: Hermosilla, 58 y más direcciones.

Hermosilla, 58 y más direcciones. Teléfono y pedidos: 910 530 297. Hacen envíos a toda la Península a través de su web https://juliettas.es/

910 530 297. Hacen envíos a toda la Península a través de su web https://juliettas.es/ Precio: Torrija clásica 3 € / Torrija de té matcha 4,5 €

Las torrijas de Juliettas poco a poco se han ido incorporando a los ranking de las mejores de Madrid. Buena parte de su éxito es gracias a Daniel González, jefe del obrador de Juliettas, que ha seleccionado producto nacional para elaborarlas, como el limón de Murcia o los huevos camperos de Ávila.



Las preparan clásicas, como las de toda la vida. También incorporaron las que llevan una cobertura de crema tostada. Este año además innovan con dos nuevos sabores, té matcha y espirulina. La primera sorpresa son los colores, verde y azul, tan vivos que no estamos habituados a verlos en un postre tan tradicional. La segunda, su sabor, curioso cuanto menos y encima cargado de superalimentos.

Viena La Baguette

Dirección: Antoñita Jiménez, 56

Antoñita Jiménez, 56 Teléfono y pedidos: 915 60 09 22. Se puede pedir a domicilio por teléfono.

915 60 09 22. Se puede pedir a domicilio por teléfono. Precio: Pan clásico 5,50 € / Pan de cacao 6,30 € / Pan de naranja 5,80 €

No queríamos terminar esta lista de recomendaciones, sin animarte a que las prepares en casa, pero haciéndolo con un pan de calidad. Y es que Viena La Baguette, uno de los obradores de pan más célebres de la ciudad, en Semana Santa pone a la venta su pan brioche especial para torrijas.

Más allá de la receta tradicional, incorporan novedades como el brioche de chocolate o el brioche de naranja, que nos permite saltarnos el paso de infusionar con cítricos al ya llevarlos incorporados. Los venden bajo encargo y se recogen en su obrador o se pueden pedir a domicilio, con gastos de envío gratuitos a partir de 15 euros de compra.