Tapeo del bueno y copas tocando el cielo para cargar pilas el fin de semana

Se avecinan tres días a rebosar de gastronomía. Deja hueco en el estómago y en tu apretada agenda para estos planes para el fin de semana porque tenemos para todos los gustos. Hay tapeo, cañas con el telón de fondo del mejor arte urbano, gastronomía murciana, etcétera.

VIII Tapa subterránea en el Mercado de Antón Martín (sábado 8)

El sábado 8 de junio, a partir de las 12:00 y durante todo el día se puede disfrutar de diferentes tapas en los puestos gastronómicos del interior del Mercado de Antón Martín. Se trata de la octava edición de la Tapa Subterránea y, en esta ocasión, participan todos estos puestos con estas creaciones:

Cafés Tornasol: Carrilleras y pastel de patatas

Carrilleras y pastel de patatas Cutzamala: Cóctel de camarón

Cóctel de camarón donde Sánchez: Ensalada de garbanzos, fresas y rúcula con vinagreta de miel

Ensalada de garbanzos, fresas y rúcula con vinagreta de miel Latazo: Tosta de mojama con salmorejo

Tosta de mojama con salmorejo El Mono de la Pila: Ceviche de corvina

Ceviche de corvina El Tarantín de Lucía: Ceviche de calamar y mejillones

Ceviche de calamar y mejillones La quesería de Antón Martín: Gorgonzola y pera sobre pan de centeno

Gorgonzola y pera sobre pan de centeno La Saletta: Pincho de Porquetta

Pincho de Porquetta La Trastienda de Espronceda: Tortilla de chorizo con mojo picón

Tortilla de chorizo con mojo picón Majo’s Food: Empanada colombiana

Empanada colombiana Pipo & Cía: Empanada criolla

Empanada criolla Piscolabis: Cono relleno de perdiz y tabulé oriental

Cono relleno de perdiz y tabulé oriental Sincio: Crujiente de chistorra con ajonjolí

Crujiente de chistorra con ajonjolí The Originals Globet Croquettes: Croquetas Gourmet

Croquetas Gourmet Urban Orchard: Pesto de kale con tallarines de calabacín

Pesto de kale con tallarines de calabacín Yokaloka: Picoteo Outsinhami

Escoge las que más te gusten y ¡a disfrutar!

Dirección: Santa Isabel, 5

Santa Isabel, 5 Metro: Antón Martín (línea 1)

Antón Martín (línea 1) Fecha: 8 de junio

8 de junio Horario: A partir de las 12:00

A partir de las 12:00 Precio: 2€ / tapa

Cañas por Malasaña para disfrutar de Pinta Malasaña (domingo 9)

¿Hay algo que apetezca más con el buen tiempo que reunir a tu grupo de amigos e ir de cañas un domingo? Súmale a este plan que Malasaña estará recién "redecorada" gracias a las intervenciones de artistas urbanos creando diferentes murales en los comercios del barrio en Pinta Malasaña. Así que, cread vuestra propia ruta y, entre bar y bar, paraos a admirar estas creaciones. No os arrepentiréis.

A cielo abierto

Foto: A cielo abierto. Hotel Heritage

La segunda edición de este evento viene de la mano de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM). Hasta el domingo 9 de junio es posible disfrutar de numerosos eventos y actividades en las terrazas y azoteas de numerosos hoteles de Madrid. Hay planes para todos los gustos relacionados con las música, el bienestar y la gastronomía, con catas y cócteles.

Por ejemplo, en la terraza del séptimo piso del hotel Relais & Chateaux Heritage se podrá disfrutar de la cocina en "miniatura" de Mario Sandoval (todos los días por 25€). En el hotel Puerta de América habrá catas de vinos realizada con el sumiller Óscar Ayala en el restaurante The Observatory, desde donde las vista a la ciudad son preciosas (6 de junio, a las 18:30h). Y en Only You se podrá tomar el brunch o bien ir a cenar las noches del 7 y 8 de junio, todo ello amenizado con música en directo y unas vistas a las que no podrás quitar ojo.

Ubicación: Diferentes hoteles de Madrid

Diferentes hoteles de Madrid Fecha: Hasta el 9 de junio

Hasta el 9 de junio Precio: En función de la actividad. En algunas es necesario reservar.

Mes del bonito en PerretxiCo

Durante todo el mes de junio la taberna PerretxiCo celebra el Mes del Bonito aprovechando que este producto está de temporada. Su chef, Josean Merino, ha creado platos fuera de carta a base de delicioso atún blanco, aunque el resto del año se puede disfrutar del marmitaCo, que es uno de los maravillosos platos del restaurante. Además, de lunes a viernes puedes pasarte por las tardes y disfrutar de las albóndigas de bonito con 2 cañas de cerveza al precio de 6,50 €.

Dirección: Rafael Calvo, 29

Rafael Calvo, 29 Metro: Rubén Darío (línea 5)

Rubén Darío (línea 5) Fecha: Todo el mes de junio

Todo el mes de junio Horario: Lu - Vi 8:00 - 0:00. Sa- Do 9:00 - 0:00

Lu - Vi 8:00 - 0:00. Sa- Do 9:00 - 0:00 Teléfono: 911 92 00 69

Gastrorruta murciana

Zarangollo. Foto: El Caldero

El domingo 9 de junio es el día de la Región de Murcia y para celebrarlo, los principales restaurantes murcianos afincados en Madrid, El Caldero, El Ventorrillo Murciano y La Panocha, han creado la primera gastrorruta murciana por la ciudad.

Hasta el 30 de junio se podrá disfrutar de tapas y platos creados para la ocasión, todos sacados de la gastronomía tradicional murciana. Dependiendo del restaurante, las tapas incluirán una bebida. Te animamos a probar el zarangollo (similar a unos huevos revueltos con calabacín), sus arroces o los entremeses murcianos.

Fecha: Del 9 al 30 de junio

Del 9 al 30 de junio El caldero: Travesía de Téllez, 2. Tel: 91 501 61 90

Travesía de Téllez, 2. Tel: 91 501 61 90 El ventorrillo murciano: Tres Peces, 20. Tel: 91 528 83 09

Tres Peces, 20. Tel: 91 528 83 09 La panocha: Alonso Heredia, 4. Tel: 91 355 10 32

La Feria del Libro

La Feria del Libro celebra su edición número 78 en el Parque del Retiro. Las librerías llenan con sus puestos el paseo y los lectores pasean curioseando las portadas de los libros, decidiendo cuál o cuáles se llevarán a casa. Nosotros te animamos a que aproveches la ocasión para renovar o ampliar tu colección de libros de gastronomía. Tienes 'Casa Cacao', de Jordi Roca e Ignacio Medina, o 'Mugaritz Puntos de fuga', de Andoni Luis Aduriz, esperándote entre otros muchos títulos.