Edwin, pastelero venezolano: "El bizcocho más esponjoso se hace con 175 g de leche entera y 30 g de zumo de limón"

0 votos

Total: 1 h 13 min

Comensales: 10

La Navidad sabe dulce. En estas fechas nuestras mesas se llenan de mazapanes, turrones y bombones, pero las tartas y los bizcochos siempre van a tener un hueco para hacernos disfrutar del postre o el café.

En cada casa hay una receta diferente para hacer un buen bizcocho, pero todas buscan lo mismo. Un sabor que erice la piel y una esponjosidad que cautive a cualquier paladar. Edwin Garpa, chef venezolano en España, ha desvelado en redes sociales su secreto para conseguirlo.

El bizcocho Red Velvet es uno de los más cotizados durante las fiestas por su color rojo intenso y la capa de queso blanca superior que recuerda a Papa Noel y a la Navidad en general.

Consejos para conseguir un bizcocho esponjoso

La temperatura es una de las reglas inquebrantables. Todos los ingredientes deben estar a temperatura ambiente, ya que si mezclas mantequilla pomada con huevos fríos de la nevera, la grasa se corta, es decir, se vuelve grumosa.

Al cortar a emulsión, no se atrapa aire, por lo que no hay esponjosidad. Es recomendable sacar de la nevera la mantequilla, los huevos y la leche o el yogur al menos 1 hora antes de comenzar la elaboración.

Para hornear el bizcocho debemos precalentar el horno a 200 ºC. Metemos el bizcocho y bajamos la temperatura a 180 ºC.

A los 30 minutos abrimos, nunca antes, y comprobamos pinchando con un palillo si está hecho por dentro. Si está, lo sacamos y si no, lo dejamos cinco minutos más para que termine de hacerse.

En este video, Edwin nos muestra el truco de su delicioso bizcocho. Crear el suero de mantequilla o buttermilk. Esta curiosa sustancia consiste en "175 g de leche entera y 30 g de jugo de limón, que corta con su ácido y logra una textura parecida a la del yogur", explica.

Es una técnica fundamental en repostería que consiste en batir vigorosamente la materia grasa (mantequilla) con el azúcar hasta obtener una mezcla suave, esponjosa y aireada, incorporando el aire poco a poco que da volumen y una miga tierna al bizcocho.

El bizcocho Red Velvet tiene su origen en Estados Unidos, y su historia mezcla gastronomía, química y un poco de marketing. Surge entre finales del siglo XIX y principios del XX en el sur del país americano.

El término velvet (terciopelo) se usaba para describir pasteles suaves y finos, gracias a la harina bien tamizada y a la reacción química de los ingredientes.

¿Por qué el bizcocho es rojo?

En la receta original, el color rojo procedía de la reacción química del cacao natural con el suero de leche y el vinagre. Con el tiempo, al usar cacao procesado, se empezó a añadir colorante rojo para mantener el color tradicional.

En la actualidad, es un bizcocho rojo oscuro, ligeramente achocolatado y relleno y cubierto con una dulce crema de queso blanca. La versión de Edwin se puede probar en su pastelería Maison Brûlée, situada en el barrio Malasaña de Madrid.