Pescado azul: estas son las propiedades de la 'bomba' de omega 3 que tu corazón necesita

El pescado azul aporta incontables beneficios para nuestra salud. El salmón, el atún, la caballa o la sardina son solo algunos de los tesoros marinos que podemos disfrutar todo el año en el mercado bajo este sello que agrupa a las especies con una proporción de grasa insertada entre los músculos mayor al 5%. Precisamente en esa grasa reside su mayor propiedad: un alto contenido en omega 3, un tipo de ácido graso que protege nuestro corazón. Sin embargo, lo que supone una fuente de salud inmejorable podría tornarse en un problema para nuestro organismo si nos excedemos en su consumo, por eso hay que saber cuánto podemos comer para que no suponga un peligro para nuestra salud, sin pasarse de las dos raciones semanales.

De hecho, según la Fundación Española del Corazón (FEC) y la Sociedad Española de Cardiología (SEC), lo deseable es tomar pescado azul un par de veces por semana y pescado blanco en otras dos ocasiones para que "el efecto cardioprotector repercuta en nuestro cuerpo". En ese efecto se reduce el riesgo de enfermedad cardiovascular en un 30% al disminuir el nivel de colesterol LDL, el conocido como colesterol malo, y aumentar el de colesterol HDL, el bueno. También contribuye al descenso de la presión arterial, disminuye los triglicéridos, el riesgo de formación de coágulos y mejora el revestimiento interno del corazón y las arterias. Además, ambos organismos afirman que este superalimento tiene efectos reguladores de la frecuencia cardíaca y previene arritmias.

No obstante, esto no es todo lo que debes saber sobre el pescado azul porque esconde un peligro muchas veces desconocido en su interior. Algunas especies albergan un alto contenido en mercurio, por eso el Ministerio de Sanidad, a través de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), elaboró este informe con recomendaciones para el consumo del alimento por presencia del metal pesado. Los peces depredadores, de gran tamaño y más longevos como el pez espada, el tiburón o el atún rojo tienen mayores concentraciones. No deben ser consumidos por embarazadas y niños de hasta 10 años, siendo recomendable no pasarse de los 120 gramos al mes hasta los 14 años. Tampoco está recomendada su ingesta en dietas blandas indicadas en patologías como la gastroenteritis porque es menos digerible que el blanco.

Tipos de pescado azul