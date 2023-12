El alcalde inicia los trámites para denunciar al secretario de la Arandina por “atentado a la autoridad”

“Hoy he indicado a los servicios jurídicos, ya que no ha habido disculpa, que se inicien los trámites para la denuncia contra el secretario de la Arandina, Francisco Galán, por un delito leve de atentado a la autoridad”, ha asegurado el alcalde de Aranda de Duero, Antonio Linaje, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Aún no se ha presentado dicha denuncia ya que Secretaría tiene que realizar un decreto, que tiene que tramitarse y firmarse para que llegue a los servicios jurídicos del Ayuntamiento y serán ellos los que interpongan la denuncia, que “posiblemente” se presentará hoy, como ha explicado el primer edil.

“Los servicios jurídicos me han informado de que no ha habido disculpa y he ordenado que se inicien los trámites. Se ha armado mucho revuelo tras una situación muy desagradable y ahora se seguirán los plazos que marca el propio Juzgado”, ha añadido nuestro entrevistado.

Una denuncia contra Francisco Galán, el secretario de la Arandina, tras un desencuentro telefónico con el alcalde, el pasado miércoles 13 de diciembre, cuando Antonio Linaje contacto con la presidenta de la Arandina para preparar el partido de la Copa del Rey que el conjunto ribereño disputará ante el Real Madrid el próximo 6 de enero, en el estadio Juan Carlos Higuero y en el que el primer edil habría, presuntamente, recibido insultos y también la concejala de Deportes del Ayuntamiento, Belén Esteban.

“Se han denunciado estos insultos”, ha añadido Linaje, que ha avanzado que “se sigue trabajando en los procedimientos de contratación” y que espera que “el viernes esté fijado el plan de evacuación” para conocer cuántas personas podrán entrar a ver el partido.

