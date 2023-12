Un Arandina – Real Madrid de Copa festivo, pero con polémica: “No pagaremos para que el beneficio se lo lleve Burgos o Valladolid”

Antonio Linaje (Aranda de Duero, 31 años) es el alcalde de uno de los municipios más importantes de Castilla y León a nivel industrial, cultural y vitivinícola. La localidad burgalesa es la cuna de la Ribera del Duero y es archiconocida por un festival musical por el que pasan miles de personas cada año, como es Sonorama.

Consultor de Políticas Públicas y Fondos Europeos, Linaje cogió el bastón de mando del Ayuntamiento del municipio ribereño tras las elecciones municipales de mayo de 2023. Consiguió desbancar al PP de la Alcaldía tras años y años de gobierno “popular” bajo las siglas de Sentir Aranda.

El alcalde trabaja ahora para que el próximo 6 de enero, su municipio sea una fiesta con la llegada del Real Madrid para disputar los 16os de la Copa del Rey. En las últimas horas se ha visto involucrada en una triste polémica de la que también hablamos con él, con el secretario de la Arandina.

“El partido se jugará en Aranda por la afición y justicia económica. Va a ser una fiesta para Aranda, los arandinos y los que nos visiten”, afirma Antonio Linaje en esta entrevista con EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León.

P.- El martes, todo era alegría con el sorteo de la Copa del Rey. ¿Cómo lo vivió el alcalde?

R.- Sinceramente, estaba en una reunión de tipo técnico. Se me olvidó, por completo, que a esa hora se celebraba el sorteo. Sabía que era ese día, pero, con la reunión, se me pasó. Me mandaron un whatsapp para decirme que nos había tocado el Real Madrid. En la reunión, mantuve la compostura, pero pensé, por una parte, la que se nos viene encima y, por otra, qué bien. Es una noticia estupenda para toda la afición de la Arandina, para la gente de Aranda de Duero y, por supuesto, por la repercusión económica y mediática que va a dejar aquí.

P.- Sale de esa reunión, conociendo ya la noticia y, ¿qué hace?

R.- Esto se está gestionando desde Deportes. Es la concejala la que, imagino que estalla de emoción y, desde el minuto 1, se pone a trabajar con los técnicos para que venga la Federación. Nos visitaron al día siguiente. Ya vino para el partido contra el Murcia y contra el Cádiz, por lo que conocemos los requisitos. Desde el principio activamos todo para comenzar a trabajar. Hablé con Belén Esteban, la concejala, y nos pusimos en marcha. Tengo una gran confianza en todos los ediles. Tenemos un conjunto de personas muy bueno y ella lo gestiona todo con el equipo técnico. Yo me encargo de la coordinación general, pero gracias a su trabajo está saliendo todo muy bien.

Los jugadores de la Arandina celebran el emparejamiento con el Real Madrid. EFE

P.- En los últimos días, de la fiesta se ha pasado a la polémica. ¿Cómo lo ha vivido el alcalde?

R.- Ha sido muy desagradable. Existían roces ya, en concreto con el secretario de la Arandina. Han tenido distintas dificultades, de tipo económico, y esto ha provocado momentos de tensión en otras situaciones. Desde el Ayuntamiento estamos poniendo todo y haciéndonos cargo del cien por cien de los requisitos exigidos por la Federación. En el choque ante el Murcia y también contra el Cádiz, nos hicimos cargo de todo, desde el punto de vista de la gestión y económico. Creemos que el Ayuntamiento tiene que hacer frente también a los gastos del partido ante el Real Madrid ya que el estadio es municipal.

P.- Un gran sacrificio para el consistorio.

R.- Lo es, pero creemos que va a tener una repercusión económica que va a favorecer a la ciudad, pero hasta ahí. Nosotros no podemos invertir más dinero público en un club privado. No creo que deba ser así. De este caldo de cultivo nacen las tensiones.

P.- ¿Qué pasó?

R.- En el transcurso de una conversación telefónica se vertieron insultos contra mí. Muy graves. Yo apercibo al secretario de la Arandina. Le digo que no me está insultando a mí como Antonio Linaje sino como alcalde. Repite los insultos y, no contento con eso, vierte otros de mayor gravedad contra la concejala, Belén Esteban. No es que haya una disconformidad con nuestra gestión o que exprese su descontento. Eso entra dentro de sus funciones. Lo que hace es emitir insultos desagradables, necios y fuera de lugar.

P.- Podría acabar el tema en el juzgado.

R.- Yo no amenacé con acudir a los juzgados. Lo que hice fue ponerlo en conocimiento de los servicios jurídicos del Ayuntamiento, de los abogados del consistorio. Los letrados me dijeron que podía tratarse de un presunto delito de atentado contra la autoridad y me recomendaron al juzgado. Decidí enviar un burofax al secretario de la Arandina con el objetivo de poderlo solucionar de forma amistosa y privada. Que compareciese en Alcaldía o en la concejalía de Deportes para pedirnos una disculpa de forma privada. Esto fue acordado así entre los abogados del Ayuntamiento que se me asigna y el de la otra parte, que es Virginia, la presidenta y pareja de Francisco, el secretario. Al final, acordamos llegar a un acuerdo de forma privada.

P.- ¿Y cómo se desarrollaron los acontecimientos?

R.- Da la casualidad de que yo, cada mes y medio, acudo a ser entrevistado a una emisora de radio. En esta entrevista, ellos habían filtrado parte de la información, de forma sesgada, diciendo que yo les acusaba de un delito de violencia de género, lo que es falso y absurdo. Estaba hablando con la presidenta de la Arandina en una conversación fluida. Francisco, el secretario, le quitó el teléfono a Virginia. La palabra que yo utilizo es arrebata el teléfono el secretario a la presidenta para verter estos insultos contra mí. Dice que el verbo arrebatar tiene connotaciones de violencia de género, lo que me parece totalmente irrespetuoso y con lo que hay que ser tajante porque no es un tema banal. Yo tengo mucho respeto y sensibilidad hacia las personas que sufren violencia de género.

P.- Acusaciones muy graves…

R.- Mi abogado me recomienda mesura y aportar el mínimo de detalles. Yo respondo en antena y el secretario, con la presidenta, hicieron otra serie de declaraciones.

P.- El club emite otro comunicado en el que piden un interlocutor diferente a usted y a la concejala de Deportes para coordinar todo lo relativo al partido ante el Real Madrid.

R.- Nosotros, desde el Ayuntamiento, no emitimos un comunicado que responde al suyo. Desde el Ayuntamiento de Aranda de Duero buscamos tranquilizar a la sociedad en general y mostrar los trabajos que se están llevando a cabo desde el consistorio, desde el minuto uno. No queremos entrar en polémicas, pero su petición es totalmente absurda y puede ser considerada ilegal. No podemos designar a otro interlocutor. La máxima autoridad en materia de Deportes es la concejala. Así lo decidieron, democráticamente, los vecinos de Aranda. Y el máximo representante del Ayuntamiento soy yo porque así se decidió. Lo que se decide en las urnas no se puede cambiar a petición de un colectivo, o de un secretario de la Arandina.

P.- ¿Cómo está el asunto ahora?

R.- No ha habido respuesta al burofax. Sé que se iban a reunir mi abogado del Ayuntamiento con los suyos, pero, finalmente, no se produjo este encuentro. No asistieron. Los servicios jurídicos me han escrito para decir que se reunirían a lo largo de ayer lunes. En ese burofax yo sigo manteniendo lo mismo. Que haya una disculpa. Con eso se soluciona todo. Quiero desvincular los hechos que se han producido del partido de la Arandina. Me da mucha pena que esto haya sucedido y que lo usen como medida de presión porque no se puede mezclar. No se puede permitir la falta de respeto a la institución.

El estadio Juan Carlos Higuero en Aranda de Duero Fotografía: Arandina C.F.

P.- Y la gestión del partido, ¿cómo va?

R.- La gestión del partido sigue su curso. No ha sufrido variación con respecto a la idea original ni dificultad técnica. La polémica ha sido muy mediática y la opinión que se lleva la sociedad en general no es buena. Nosotros seguimos con el plan establecido para el partido de la Copa del Rey. El marco y la actividad sigue igual. La concejalía de Deportes sí que está centrada, al cien por cien, en el partido. Para mí no es uno de los asuntos que me ocupen al máximo porque está en la concejalía de Deportes. Tendrá que haber una disculpa por parte del secretario o los servicios jurídicos plantearán una querella en los juzgados.

P.- ¿Está cerca de que la Federación de Fútbol dé el visto bueno a la celebración del partido en el estadio Juan Carlos Higuero de Aranda de Duero?

R.- El procedimiento es exactamente el mismo que ante el Murcia o el Cádiz. La Federación vino el día después del sorteo y nos indicó los requisitos necesarios para que el partido se pueda disputar aquí. Viene una vez y, pocos días antes del partido, lo hace de nuevo para verificar que todo se ha cumplido. Ese es el proceso. No hace falta una autorización de la Federación para que se celebre el partido aquí. Nosotros nos hemos comprometido a tener todo en orden y ellos lo verificarán.

P.- ¿Qué les piden?

R.- Hace falta aumentar la iluminación a los lúmenes necesarios para que el partido pueda emitirse con la iluminación oportuna sin cuestiones de sombras y con una luz homogénea. El mismo requisito que en el partido ante el Cádiz. Nuestro estadio no cumple con esto. La luminosidad es buena pero como no se suelen emitir los partidos por televisión, no cumple. Se va a contratar y alquilar focos portátiles para complementar esta luminosidad. Los técnicos lo medirán para asegurarse de que la luz es homogénea en todo el campo.

P.- ¿El césped?

R.- También se exige que esté en buenas condiciones. En el partido contra el Cádiz se replantó entero y la concejala estuvo en el estadio. Me dijo que estaba en perfectas condiciones. Contratamos una empresa especializada en el cuidado de estadios de fútbol que realizó un gran trabajo durante 15 días. Estaba muy bien, pero hubo precipitaciones muy grandes en el municipio. Tuvimos incidentes en la ciudad, fruto de estas lluvias. El césped había recibido un tratamiento para absorber agua, pero finalmente, por las abundantes y anómalas precipitaciones, el terreno se saturó.

P.- El Cádiz se quejó de esto. ¿Ahora están prevenidos?

R.- Podemos estar tranquilos. No se va a volver a replantar, porque está en una situación óptima, pero sí que nos vamos a asegurar de que no vuelva a suceder. Se va a someter a un sistema de drenaje, como ya hicimos la vez anterior, pero todo para asegurar que se puede disputar el partido en condiciones óptimas. Puede volver a llover, pero esperamos que no con tanta intensidad como la vez anterior.

P.- ¿Y en materia de seguridad?

R.- Otro de los criterios en los que trabajamos es en materia de evacuación y seguridad. El estadio tiene varias entradas y salidas de emergencia. Aunque mantuviéramos el aforo, que no va a ser así, ya ante el Murcia fue necesario instalar nuevas salidas de emergencia. Todo con la contratación de escaleras y rampas que permiten la evacuación del estadio desde las gradas superiores. Se hizo con Murcia y Cádiz y volveremos a hacerlo.

P.- ¿Y en cuanto a la ampliación de aforo?

R.- Este no es un requisito de la Federación. En el partido ante el Murcia tuvimos un aforo de 4.000 y no se llenó. Para el partido ante el Cádiz se instalaron gradas supletorias para llegar a los 5.000 espectadores y tampoco llenamos, aunque estuvimos cerca. La grada supletoria que se introdujo en esa ocasión fue suficiente para el aforo.

Estadio Juan Carlos Higuero en Aranda de Duero Fotografía: Arandina C.F.

P.- ¿Y para el choque ante el Real Madrid? Que seguro que sí que se llena…

R.- Ahora mismo, para la ampliación de localidades nos encontramos con un requisito que sí que exige la Federación como es un plan de evacuación y autoprotección. Es un plan que está subcontratado a una empresa especializada para que lo tenga preparado para este viernes. El aforo del que vamos a poder disponer lo vamos a conocer ese día. Lo dirá dicho informe. Las primeras estimaciones hablan de que podríamos acoger entre 10.000 y 12.000 personas.

P.- ¿Cuánto pueden suponer de gasto estas medidas el Ayuntamiento?

R.- Entre 110.000 y 150.000 euros más IVA. Me gustaría puntualizar, respecto a las gradas, que, de acuerdo a las Ley de Contratos del Sector Público, solo podemos, ahora mismo, hacer contratos menores. Si hiciésemos un contrato mayor por medidas de urgencia, los plazos administrativos no nos permitirían contratar todo en tiempo. Todas estas medidas, de forma individual, sí que cuestan menos que un contrato menor, por lo que no se incurre en fraccionamiento. Todas, excepto una que es la de las gradas. De acuerdo a la Ley de Contratos del Sector Público, ponemos nosotros el máximo que podemos, que es de 1.000 localidades más. Si añadimos más, nos pasamos del importe de contrato menor. Esto es lo que solicitamos que el club se haga cargo. Por una cuestión sencilla: el Ayuntamiento ha puesto todos los gastos y el club se ha llevado todo el beneficio.Queremos hacer las cosas bien. Por otro lado, parece lógico que si, por cada grada, el club va a multiplicar por cinco su beneficio, sean ellos los que contraten las máximas que puedan porque es una inversión que van a recuperar en taquilla. Parece lógico que esta inversión se realice desde el club porque el ayuntamiento no puede asumirlo.

P.- ¿La posibilidad de que el partido se disputara en el Estadio José Zorrilla de Valladolid estaba sobre la mesa?

R.- No tengo constancia de ello.

P.- La alcaldesa de Burgos sí que ofreció El Plantío.

R.- Así es. Fue un ofrecimiento a través de las redes sociales que hizo con la mejor de sus intenciones. Se lo agradecí, pero como alcalde y arandino no veo otra opción más que el partido se dispute en Aranda. No fue una opción, la de ir a Burgos, sino un ofrecimiento.

P.- Desde el minuto uno ha defendido que el partido será en Aranda de Duero.

R.- Desde el primer momento, el Ayuntamiento ha tenido claro que el partido será aquí. Sin dudas. Este evento tiene una repercusión económica, turística y mediática que resulta muy atractiva para nuestro entorno, como la ciudad de Burgos. La alcaldesa lo hizo con la mejor de las intenciones para apoyar al club y al Ayuntamiento de Aranda, pero con el objetivo de que esa repercusión económica se quedara en Burgos. Eso está fuera de lugar. Se jugará en Aranda por la afición y justicia económica. Toda la inversión que hemos realizado, no solo para los dos partidos de Copa del Rey, sino también las subvenciones para el club anual, tienen que derivar en prosperidad para la ciudad. Si no, no tendría sentido apoyar al club con dinero público. Los costes los paga el Ayuntamiento de Aranda y los arandinos y los beneficios se los llevan otros… no puede ser. No pagaremos para que el beneficio se lo lleve Burgos o Valladolid.

P.- Será una fiesta para Aranda de Duero

R.- Va a ser una fiesta para Aranda, para los arandinos y para los que nos visiten.

P.- Puede haber, antes del partido, alguna sorpresa en cuanto a los eventos.

R.- Son fechas muy malas, pero veremos lo que podemos hacer. Ahora mismo, desde la Concejalía de Deportes están centrados en el evento deportivo. Va a haber una colaboración con la concejalía de Festejos para prepara algo, pero no sabemos el alcance que puede tener.

P.- Objetivo y deseo del alcalde con respecto al partido.

R.- El objetivo es que sea una fiesta. Que los arandinos disfruten y también los visitantes. La afición del Madrid. Que disfruten de nuestra ciudad y se lleven una impresión buena y puedan venir en otro momento a gozar de la gastronomía y el turismo cultural y natural de la ciudad. Que no haya incidencias y que vaya todo bien.

