José Ribagorda reacciona a su salida de 'Informativos Telecinco': "Me voy con la sensación del deber cumplido"

Este domingo 15 de septiembre, José Ribagorda se despedirá de la edición del fin de semana de Informativos Telecinco. A partir de esta semana que entra, David Cantero tendrá como compañero solamente a María Casado, quien ejercerá también de editora del telediario. Un reencuentro de ambos, dado que formaron tándem en TVE, que supondrá la marcha de uno de los rostros más emblemáticos de Telecinco.

A diferencia de su compañera Leticia Iglesias, quien ha sido reubicada en la edición de las 21:00 horas y como sustituta de Carlos Franganillo cuando esté ausente, Ribagorda no tiene nuevo destino conocido. Tras 18 años como uno de los rostros más reconocidos de los servicios informativos de Mediaset, tanto él como Carme Chaparro han sido los únicos cuya nueva posición dentro de la cadena sigue siendo un misterio.

Ribagorda ha recibido un premio en Sevilla de la Revista Escaparate en la que se reconoce su trayectoria profesional. En una entrevista para El Confidencial, Ribagorda ha reaccionado a este fin de ciclo de su carrera. “Han sido muchos esfuerzos, muchos fines de semana muy duros de trabajo, con una redacción que se ha tenido que multiplicar y con unas delegaciones que lo han dado todo”, expresaba al diario digital.

Para el comunicador, no se trata de un triunfo únicamente para él, recordando que la labor del periodista es un oficio de equipo. “Esto no es un éxito individual, esto es un éxito de la gente que me ha rodeado y estoy especialmente orgulloso de haberlo recibido”, compartía con el medio. Ribagorda señalaba que esta despedida de los fines de semana se trata de “ciclos que van terminando”.

Es más, el presentador compartía que estaba “muy ilusionado” con nuevos proyectos dentro de la cadena, de los que no ha revelado todavía qué son, aunque señalando que están “muy vinculados a pasiones” suyas. “Se tiene que conformar y configurar todo, pero hay muy buena voluntad por ambas partes”, revelaba, confirmando así que la cadena cuenta con él para otro tipo de formatos. Algo que ya comunicó Francisco Moreno, director de los informativos de Mediaset en la presentación de María Casado. "Tendrá su sitio en esta casa, como todo el mundo. No nos podemos permitir el lujo de tener a nadie ocioso", expresó para los medios, entre los que estaba BLUPER.

Leticia Iglesias, David Cantero y José Ribagorda en 'Informativos Telecinco'.

“Sigo en la casa y esta me ha trasladado su respeto y su consideración, pues son muchos años. He dado mucho por ella. Mediaset me ha dado también mucho a mí y bueno, tenemos una relación muy estable. Hay muchos sentimientos, mucho cariño y mucho respeto mutuo”, declaraba. “Me hace mucha ilusión pegar el último arreón mío profesional en mi casa y con proyectos que pueden ser muy interesantes para todos”, añadía.

En la misma entrevista, Ribagorda pone en valor la etapa de Piqueras, calificándola de “muy fructífera”. “Consolidamos el informativo y lo hemos convertido durante muchísimos años en referente”, señalaba, para después declarar que se marcha “con la cabeza muy alta” y con “la sensación del deber cumplido” y con “orgullo por todos los logros conseguidos”.

“He recibido todo el reconocimiento de los compañeros, que eso para mí es muy importante. Con el reconocimiento no sólo de mi equipo, que ya te digo que ha sido determinante y clave, sino con el de toda la redacción”, manifestaba.