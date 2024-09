Guía de los Premios Emmy 2024: horario, dónde ver la gala en directo, las nominadas y las favoritas de la 76ª edición

La 76ª edición de los Premios Emmy son también los galardones de la vuelta a la normalidad. La anterior entrega tuvo que celebrarse en enero de este año debido a la huelga de actores y guionistas de Hollywood. Ahora, las cosas vuelven a su cauce, dado que el certamen regresa a sus fechas habituales, aunque con la excepcionalidad de que se vivirán dos ediciones en un año.

Ahora bien, la 76ª edición viene con una pregunta que ya surgió cuando se conoció el palmarés de la anterior gala: ¿qué serie tomará el relevo de Succession? La aclamada ficción de HBO se alzó con el galardón a la mejor ficción dramática en las dos últimas ediciones. Toca ver qué título cogerá el testigo.

Las miradas están puestas en Shôgun, no sólo por ser la serie que lidera las candidaturas, un total de 25, sino por haber sido la gran triunfadora de los 76 Premios Emmy Creative Arts, que galardonan los apartados técnicos y que se celebró entre el 7 y el 8 de septiembre. La ficción de FX obtuvo 14 de las 17 estatuillas a las que aspiraba. Ya por esto, consolida su posición de favorita.

Esto en el apartado de drama, porque en el de comedia, es The Bear la que aspira a mantener su liderazgo, tras ganar en la 75 edición con su primera temporada. Ahora, la ficción de FX busca revalidar su prestigio con una victoria para su segunda tanda. Es la comedia con mayor número de nominaciones, un total de 23.

Toca ahora responder a las principales preguntas que surgen alrededor de los Emmy 2024. La primera, ¿a qué hora podrán verse desde España y qué cadena o plataforma? En España, la ceremonia comenzará a las 02:00 horas de la madrugada de este lunes 16 de septiembre (hora peninsular) y podrán verse por Movistar Plus+ (el dial 13 de M+ Series).

En Estados Unidos, se retransmitirá en directo por ABC desde las 17:00 (horario de Los Ángeles) o las 20:00 (horario de Nueva York) de este domingo 15 de septiembre. La gala tiene lugar en el Peacock Theater de Los Ángeles, California y está producida por Jesse Collins.

Escena de la primera temporada de 'Shôgun'. null

'Shôgun' y 'The Bear', favoritas

Con Shôgun y The Bear liderando las nominaciones y siendo las favoritas, puede sumarse también True Detective: Noche polar en el apartado de miniseries, la plataforma con mayor número de candidaturas es Netflix, con 107. Tras ella, está FX, con 93, mientras que el tercer puesto es para HBO y sus 91 nominaciones.

Esta 76ª edición de los Emmy la presentarán Eugene Levy y Dan Levy, ambos muy populares por la galardonada sitcom Schitt’s Creek. Será la primera vez en la historia de los premios más importantes de la Academia de la Televisión de Hollywood que la ceremonia esté conducida por padre e hijo.

Escena de la segunda temporada de 'The Bear'. null

Como es propio de estos premios, los Emmy celebraron otra gala aparte para otorgar el palmarés en categorías técnicas, tal es el número de secciones que tuvo que hacerse así para que cada galardón tuviera su protagonismo. Entre el 7 y el 8 se celebraron los llamados Emmy Creative Arts.

En estos premios, Shôgun obtuvo 14 galardones, seguida de The Bear con 7. La medalla de bronce fue para Saturday Night Live, el show de NBC se llevó 6 estatuillas. Los Creative Arts suelen ser también ser un medidor con el que predecir al posible ganador de las categorías mayores. De ahí, que ambas ficciones de FX lleguen a la noche final como claras favoritas en drama y comedia.

Orden de entrega

El orden de entrega de los premios todavía se desconoce, se sabrá en momentos previos al inicio de la gala. Tomando como referencia la de la ceremonia de enero, el orden fue el siguiente: mejor actriz de reparto en serie de comedia, mejor actriz principal en serie de comedia, mejor actriz de reparto en serie dramática, mejor actor de reparto en serie dramática.

Mejor actor de reparto en serie de comedia, mejor actor principal en serie de comedia, mejor programa de variedades, comedia o musical guionizado, mejor actriz de reparto en miniserie, serie antológica o telefilme, mejor dirección de serie de comedia, mejor guion de serie de comedia, mejor reality de competición, mejor guion de programa de variedades, comedia o musical.

Dan Levy y Eugene Levy en una imagen promocional de los Premios Emmy 2024. Mark Seliger Disney

Mejor programa de entrevistas, mejor dirección de miniserie, serie antológica o telefilme, mejor actor de reparto en una miniserie, serie antológica o telefilme, mejor guion de serie dramática, mejor dirección de serie dramática, mejor programa de variedades en directo, mejor actor principal en miniserie, serie antológica o telefilme.

Mejor actriz principal en miniserie, serie antológica o telefilme, mejor miniserie o serie antológica, mejor actor principal en serie dramática, mejor actriz en serie dramática, mejor serie de comedia y mejor serie dramática.

Todas las nominaciones

Drama

Mejor serie

The Crown

Fallout

La edad dorada

The Morning Show

Mr. & Mrs. Smith

Shôgun

Slow Horses

El problema de los tres cuerpos

Mejor actor protagonista

Idris Elba (Secuestro en el aire)

Donald Glover (Mr. & Mrs. Smith)

Walton Goggins (Fallout)

Gary Oldman (Slow Horses)

Hiroyuki Sanada (Shôgun)

Dominic West (The Crown)

Mejor actriz protagonista

Jennifer Aniston (The Morning Show)

Carrie Coon (La edad dorada)

Maya Erskine (Mr. & Mrs. Smith)

Anna Sawai (Shôgun)

Imelda Staunton (The Crown)

Reese Witherspoon (The Morning Show)

Mejor actriz de reparto

Christine Baranski (La edad dorada)

Nicole Beharie (The Morning Show)

Elizabeth Debicki (The Crown)

Greta Lee (The Morning Show)

Lesley Manville (The Crown)

Karen Pittman (The Morning Show)

Holland Taylor (The Morning Show)

Mejor actor de reparto

Tadanobu Asano (Shôgun)

Billy Crudup (The Morning Show)

Mark Duplass (The Morning Show)

Jon Hamm (The Morning Show)

Takehiro Hira (Shôgun)

Jack Lowden (Slow Horses)

Jonathan Pryce (The Crown)

Mejor guion

Peter Morgan, Meriel Sheibani-Clare (The Crown)

Geneva Robertson-Dworet, Graham Wagner (Fallout)

Francesca Sloane, Donald Glover (Mr. & Mrs. Smith)

Rachel Kondo, Justin Marks (Shôgun)

Rachel Kondo, Caillin Puente (Shôgun)

Will Smith (Slow Horses)

Mejor dirección

Stephen Daldry (The Crown)

Mimi Leder (The Morning Show)

Hiro Murai (Mr. & Mrs. Smith)

Frederick E.O. Toye (Shôgun)

Saul Metzstein (Slow Horses)

Salli Richardson-Whitfield (Tiempo de victoria: La dinastía de Los Lakers)

Comedia

Mejor serie

Colegio Abbott

The Bear

Curb Your Enthusiasm

Hacks

Solo asesinatos en el edificio

Palm Royale

Reservation Dogs

Lo que hacemos en las sombras

Mejor actor protagonista

Matt Berry (Lo que hacemos en las sombras)

Larry David (Curb Your Enthusiasm)

Steve Martin (Solo asesinatos en el edificio)

Martin Short (Solo asesinatos en el edificio)

Jeremy Allen White (The Bear)

D’Pharaoh Woon-A-Tai (Reservation Dogs)

Mejor actriz protagonista

Quinta Brunson (Colegio Abbott)

Ayo Edebiri (The Bear)

Selena Gomez (Solo asesinatos en el edificio)

Maya Rudolph (Loot)

Jean Smart (Hacks)

Kristen Wiig (Palm Royale)

Mejor actor de reparto

Lionel Boyce (The Bear)

Paul W. Downs (Hacks)

Ebon Moss-Bachrach (The Bear)

Paul Rudd (Solo asesinatos en el edificio)

Tyler James Williams (Colegio Abbott)

Bowen Yang (Saturday Night Live)

Mejor actriz de reparto

Carol Burnett (Palm Royale)

Liza Colón-Zayas (The Bear)

Hannah Einbinder (Hacks)

Janelle James (Colegio Abbott)

Sheryl Lee Ralph (Colegio Abbott)

Meryl Streep (Solo asesinatos en el edificio)

Mejor guion

Quinta Brunson (Colegio Abbott)

Christopher Storer (The Bear)

Meredith Scardino, Sam Means (Girls5eva)

Lucia Aniello, Paul W. Downs, Jen Statsky (Hacks)

Chris Kelly, Sarah Schneider (The Other Two)

Jake Bender, Zach Dunn (Lo que hacemos en las sombras)

Mejor dirección

Randall Einhorn (Colegio Abbott)

Christopher Storer (The Bear)

Ramy Youssef (The Bear)

Guy Ritchie (The Gentlemen)

Lucia Aniello (Hacks)

Mary Lou Belli (The Ms. Pat Show)

Miniseries, series antológicas y telefilmes

Mejor miniserie o serie antológica

Mi reno de peluche

Fargo

Cocina con química

Ripley

True Detective: Noche polar

Mejor telefilme

Mr. Monk's Last Case: A Monk Movie

Rojo, blanco y sangre azul

Quiz Lady

La gran exclusiva

Sin edulcorar

Mejor actor protagonista

Matt Bomer (Compañeros de ruta)

Richard Gadd (Mi reno de peluche)

Jon Hamm (Fargo)

Tom Hollander (Feud: Capote vs. the Swans)

Andrew Scott (Ripley)

Mejor actriz protagonista

Jodie Foster (True Detective: Noche polar)

Brie Larson (Cocina con química)

Juno Temple (Fargo)

Sofía Vergara (Griselda)

Naomi Watts (Feud: Capote vs. the Swans)

Mejor actor de reparto

Jonathan Bailey (Compañeros de ruta)

Robert Downey Jr. (The Sympathizer)

Tom Goodman-Hill (Mi reno de peluche)

John Hawkes (True Detective: Noche polar)

Lamorne Morris (Fargo)

Lewis Pullman (True Detective: Noche polar)

Treat Williams (Feud: Capote vs. the Swans)

Mejor actriz de reparto

Dakota Fanning (Ripley)

Lily Gladstone (Under the Bridge)

Jessica Gunning (Mi reno de peluche)

Aja Naomi King (True Detective: Noche polar)

Diane Lane (Feud: Capote vs. the Swans)

Nava Mau (Mi reno de peluche)

Kali Reis (True Detective: Noche polar)

Mejor guion de miniserie, serie antológica o telefilme

Richard Gadd (Mi reno de peluche)

Charlie Brooker (Black Mirror)

Noah Hawley (Fargo)

Ron Nyswaner (Compañeros de ruta)

Steven Zaillian (Ripley)

Issa López (True Detective: Noche polar)

Mejor dirección de miniserie, serie antológica o telefilme

Weronika Tofilska (Mi reno de peluche)

Noah Hawley (Fargo)

Gus Van Sant (Feud: Capote vs. the Swans)

Millicent Shelton (Cocina con química)

Steven Zaillian (Ripley)

Issa López (True Detective: Noche polar)

Programas de televisión

Mejor reality de competición

The Amazing Race

RuPaul's Drag Race

Top Chef

The Traitors

The Voice

Mejor programa de entrevistas

The Daily Show

Jimmy Kimmel Live!

Late Night with Seth Meyers

The Late Show with Stephen Colbert

Mejor programa de variedades, comedia o musical guionizado

Last Week Tonight with John Oliver

Saturday Night Live

Mejor programa de variedades, comedia o musical en directo

The Apple Music Super Bowl LVIII Halftime Show Starring Usher

The 66th Grammy Awards

The Greatest Roast of All Time: Tom Brady

The Oscars

The 76th Annual Tony Awards

Mejor guion de programa de variedades, comedia o musical

Alex Edelman: Just for Us

Jacqueline Novak: Get on Your Knees

John Early: Now More Than Ever

Mike Birbiglia: The Old Man and the Pool

The Oscars