Muere la periodista María Bretón ('Conexión Asturias') en un accidente de tráfico: "Estamos consternados"

Máxima consternación en la televisión autonómica de Asturias. La periodista María Bretón falleció este jueves en un accidente de tráfico mientras se dirigía a su puesto de trabajo en el exitoso programa Conexión Asturias, donde ejercía como coordinadora de contenidos. La comunicadora perdió la vida al instante en un brutal choque frontal por causas que aún se desconocen.

La colisión mortal tuvo lugar a las 13.35 horas, en el kilómetro 2 de la carretera AS-116, tal y como informa El comercio. La víctima se dirigía desde Avilés, donde residía, hasta el polígono de Olloniego, lugar en el que se encuentra el plató del magacín de actualidad. El conductor del otro vehículo resultó herido grave a raíz del fuerte impacto

María Bretón tenía 42 años y trabajaba desde hace más de diez en Proima Zebrastur, productora que presta sus servicios a televisiones como la del Principados de Asturias. Estudió Comunicación Audiovisual en la Universidad Complutense de Madrid e hizo prácticas en el Parlamento Europeo. Era la pequeña de cinco hermanos, entre ellos, la que fuera concejala del ayuntamiento de Avilés, Ana Bretón.

La terrible noticia dejó completamente en shock a todo el equipo de Conexión Asturias, que comenzó su emisión un poco más tarde de su horario habitual. Con Marco Rodríguez al frente, y visiblemente afectados, sus compañeros anunciaron la muerte de María. "Hoy no tenemos escaleta porque María, de camino a nuestra redacción, se nos ha ido en un accidente. Estamos consternados", dijo con la voz quebrada.

"Conexión Asturias nació hace 17 años con el motivo de entretenerles, de divertirles, y hoy es imposible. Todavía no hemos asimilado lo que ha sucedido, pero comprenderán que hoy no podemos entretenerles porque estamos muy, muy dolidos. Y, de hecho, todavía no nos damos cuenta de lo que ha sucedido", continuó.

El presentador pidió disculpas a los pueblos en fiesta en los que el programa de la TPA tenían previsto acudir para hacer conexiones en directo. "Siempre arrancamos con un muy buenas tardes y muy alto. Hoy es el peor día en la historia de este programa. Nunca pensamos que podríamos arrancar un Conexión Asturias con uno menos de nuestros compañeros, con uno menos de los miembros de nuestra familia", añadió.

Rodríguez, por último, se dirigió a la familia de María. "Si los que estamos aquí, en control, somos su familia profesional, hay unos amigos y familia de sangre que no nos imaginamos cómo están", afirmó para dar comienzo al "programa más difícil de Conexión Asturias".

Desde ayer, los mensajes de condolencias por el fallecimiento de esta trabajadora del programa de la televisión asturiana no han cesado. Uno de ellos ha sido el que escribió el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, en su cuenta personal de Twitter. "Acabo de enterarme de la terrible noticia. Comparto vuestro dolor, el inmenso dolor, que ahora sentís. Un abrazo a todas las personas que formáis el equipo de Conexión Asturias y mi emocionado recuerdo a María Bretón, fallecida en accidente de tráfico".

