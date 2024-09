Carlos Blanco: "Propongo que cada ciudad de España tenga una calle con el nombre de Amancio Ortega"

Nuestro invitado de hoy es probablemente el inversor más mediático de España. Carlos Blanco cuenta con más de 160 startups invertidas y es fundador de al menos otras 20.

Carlos es uno de los emprendedores e inversores gallegos más relevantes en la actualidad. Actualmente es entre otras cosas CEO de Encomenda, uno de los principales Venture Capitals del país. Nacido y afincado en Barcelona, Carlos es hijo de gallegos que emigraron a Cataluña, y de hecho su fondo Encomenda se llama así por la pequeña parroquia de origen de su padre, en Pobra de Tribes (Ourense).

Carlos ocupa posiciones protagonistas en casi todas las listas de emprendedores e inversores más influyentes del país y ha escrito el libro “Los principales errores de los emprendedores” para ayudar a los nuevos emprendedores a no cometer los errores más típicos.

Hoy entrevistamos a Carlos Blanco, a quién tuve el honor de entregarle el I Premio a Emprendedor del Año en Galicia este 2024.

¿Cúal es tu propósito como emprendedor? ¿Y cómo inversor?

Como emprendedor e inversor mi propósito es la creación de valor para mis clientes, mis accionistas y mis trabajadores, siempre aportando el mayor valor posible a nivel social. Hay muchas veces que la gente piensa que todo vale y yo creo que hay que tener un equilibrio, ni pensar solo en los clientes, ni solo en los accionistas o trabajadores.

¿Qué valoras en los emprendedores en la actualidad? ¿Han cambiado tus criterios de selección tras estos casi 20 años dedicado a la inversión en startups?

Sigo pensando en las mismas cualidades para ser exitoso como emprendedor: inteligencia, liderazgo, esfuerzo, networking, comunicación, perseverancia, confiabilidad, lealtad, felicidad, autoestima alta, etc … pero en los últimos años añadiría experiencia en haber vivido situaciones complejas, cada vez lo valoro más.

¿Por qué decidiste ser Business Angel? ¿Es el rendimiento económico el único motivo por el que invertir en startups?

Cuando empiezas como Business Ángel lo haces por un doble objetivo de reinvertir los beneficios que has obtenido con tu negocio y otro de ayudar a los emprendedores que empiezan. Muchas veces aportas mucho más valor en tus contactos o consejos, que el propio dinero que inviertes.

Hablemos de fracasos. ¿Consideras que muchas startups pueden morir de suicidio? Es decir, por peleas y luchas internas entre socios. ¿Cómo elegir un buen cofundador?

La tarea más compleja de ser emprendedor es acertar en los socios cofundadores ideales, además no siempre todos los socios están preparados para todas las etapas de la empresa. Un simple cambio de modelo de negocio puede provocar que una persona ya no sea útil para la empresa y gestionarlo es muy difícil, ya que no sólo interviene el dinero y el puesto de trabajo sino que la gestión del ego forma parte de este negocio.

Yo creo que muchas startups fracasan por no encontrar los socios ideales o por las peleas que hay entre ellos.

Escoger un buen socio cofundador es como encontrar la pareja ideal, tiene que haber un proceso de conocimiento, compartir experiencias juntos, enamoramiento mutuo, ver que estamos en momentos parecidos, valores en común, visión similar, complementariedad, distintos conocimientos y experiencias…

Carlos Blanco

Tenemos un país con sus virtudes y defectos, pero si pudieses influir de manera inmediata y eficaz en algún problema de España ¿Cúal sería?

Hay que dignificar la figura del emprendedor y el empresario, es imposible prosperar como país sin nosotros. Propongo que cada ciudad de España tenga una calle con el nombre de Amancio Ortega y otra de Juan Roig.

¿Qué patrones identificas en las empresas que fracasan? ?Y en las que triunfan?

En las que fracasan identifico equipos de fundadores incorrectos o incompletos que no mejoran con el tiempo, mucha mayor inversión en producto y tecnología que en marketing y ventas, no acertar el momento, no saber pivotar o cambiar estrategia a tiempo, excesivo gasto sin saber gestionar bien el cash flow, malos abogados y asesores, …

¿Qué modelo de influencia te gusta integrar sobre la startup en la que inviertes?

Siempre prefiero la seducción que la imposición, pero no a todos los emprendedores les gusta oír las verdades, o tu opinión.

Preguntas y respuestas cortas:

Tu mejor inversión

Estudiar el PADE en el IESE. A nivel inversión en startup Deporvillage y como emprendedor Akamon.

Tu peor inversión

Son bastantes, pero no quiero herir sensibilidades.

Lo que más detestas de un emprendedor es

Prepotencia

El próximo unicornio español será

Civitatis

La virtud que más valoras en las personas es

Sinceridad y lealtad