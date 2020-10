Horóscopo de hoy, sábado 24 de octubre: predicciones sobre amor, trabajo y dinero

¿Es hoy el día señalado para hablar con "esa" persona? ¿Es un día propicio para solucionar antiguos problemas o para retomar contacto con un viejo conocido? ¿Te irá hoy bien en el trabajo? ¿Recibirás una noticia gratificante? Descubre cómo será tu día 24 de octubre según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

ARIES

Hoy empezarás el día con mucha vitalidad y también con mucha alegría y con mucha capacidad de raciocinio rápido e ingenioso. Además tendrás muchas ideas para consagrar tus ambiciones de una manera tranquila y siempre ayudando a las personas que van contigo en tus proyectos. Es un día ideal para plantearte nuevos aires en tu profesión y para aumentar las dosis de novedades.

Amor: El ambiente no es muy propicio. Así que como ya lo sabes deberás prevenir, antes de tener que evitar malentendidos mas tarde. Es importante hablar con claridad y resolver conflictos.

Trabajo: Deberías reflexionar todo con calma y con tiempo. A veces las prisas no son buenas. Y lo único que consigues es tener que volver a empezar de nuevo todo lo que creías realizado.

Cambios: Tendrás que resolver un asunto con alguien de tu profesión. Es mejor que aclaréis las cosas y que os quedéis más tranquilos. Más información...

TAURO

Hoy necesitas poner en marcha una batería de medidas que solucionen tantos asuntos del pasado que están sin resolver. No puedes dejar todo a medias. Es muy importante que aprendas a dejar todo acabado y así no cargarás con lastres que no sirven de nada en tu vida. Siéntete libre; pero para eso, antes deberás zanjar todos esos temas pendientes.

Amor: Es un día complicado y deberás estar con la consciencia bien despierta y con la intuición a flor de piel para vencer los malentendidos. Así no te arrepentirás más tarde.

Trabajo: Hoy necesitas tomarte todo con calma. Porque tu trato con los demás parecerá un campo de batalla. No se trata de ver quién tiene razón, sino de ceder y de llegar a puntos de encuentro. A pesar de todo será un día afortunado.

Cambios: Tendrás que tomarte este día con mucha atención; especialmente en todo lo que se refiera a tus proyectos laborales. Así que ya sabes “ojo avizor”. Y más tarde notarás alivio. Más información...

GÉMINIS

Hoy, sentirás que tus metas están en auge, Y que para ello tendrás la ayuda de las mujeres, especialmente. Ya que sus ideas son más afines con la tuyas y es más sencillo que os pongáis de acuerdo en las distintas medidas que tomaréis para todos esos nuevos proyectos que son importantes y que os ayudarán tanto. Así que “manos a la obra”

Amor: No es un buen día para tratar temas cruciales o que dependan del humor del ambiente. Así que calma y ya lo realizaréis en otro momento. Lo importante es sentiros unidos.

Trabajo: Da salida a tu ingenio de una manera tranquila y suave. Sin poner trabas ni reglas, y todo resultará de una manera más efectivo. Te darás cuenta de que así es más sencillo. Tendrás bastante inspiración.

Cambios: Es una jornada para que soluciones asuntos a través de tu experiencia de vida. Así que déjate guiar por tu “Sexto sentido” y será todo más fácil. Más información...

CÁNCER

Hoy es un día importante para organizar los temas profesionales de una manera práctica y con mucha distensión. Estarás con la fortuna acompañándote, siempre cerca; y además con una gran intuición para poder conseguir que todo sea favorable y que puedas adelantar mucho en todo lo que te propongas. Se te hará el día corto.

Amor: Tienes el cielo abierta en tus relaciones, siempre que te comprometas de una manera real y que seas amable y actuéis de forma cariñosa. Así que disfruta de este día.

Trabajo: Tu estrategia depende del entusiasmo y del interés que muestres en todo. Es importante que pongas con una gran atención en todo lo que realizas. Así no tendrás fallos.

Cambios: Tu valentía al realizar tu propia transformación es la que te dará el éxito y la que te empujarás en tu destino y en tu futuro. No escatimes ganas en tu transformación. Más información...

LEO

Hoy, deberás poner en práctica todos tus conocimientos tanto en estudios como de tus experiencias en la vida. Notarás que todo lo que tienes entre manos, será más sencillo si lo enfrentas con todo lo que tienes de bagaje anterior. Sentirás que todo lo que realizas es mucho más fácil. Y a la vez disfrutarás de una manera muy especial y muy inocente.

Amor: Lo más importante hoy para ti, será mantener la calma, y la paciencia porque tienes todos los aspectos muy propicios para que tus relaciones sean positivas y agradables.

Trabajo: Hoy no hay lugar para dudas. Deberás marcar el ritmo con entusiasmo y con mucha libertad de acción. Así los resultados serán fructíferos. Y te sentirás con alegría al final del día.

Cambios: Te darás cuenta de que tienes que cambiar en tu trato con los demás, de una manera radical; porque a veces la ironía no es muy bien recibida. Así que presta mucha atención. Tendrás que esforzarte un poco más. Más información...

VIRGO

Hoy es importante que te plantees que es lo que más te importa y qué metas tienes en la vida. Porque tal vez te des cuenta de que has estado yendo por el camino equivocado o por el más difícil. Plantéate un cambio de rumbo y reacciona de forma positiva ante lo que consideras que es lo principal en tu vida. Y ya verás como todo fluye mejor.

Amor: La clave es la generosidad y el cariño sincero. De los malentendidos anteriores olvídate y no dejes que te dominen. Así surgirá mayor entendimiento y un ambiente más propicio.

Trabajo:Tendrás un día un poco complicado. Así que tómatelo con mucha calma y con paciencia. Así no se estropearán las negociaciones que debas mantener con otras personas.

Cambios: Necesitas aprender a dar sin recibir. Y a ser una persona más altruista. Tu ayuda a los demás es algo que debes sentir internamente, como si fuera ya en sí un premio. Más información...

LIBRA

Hoy aprenderás mucho sobre la forma en la que deberías tratar con los demás. Especialmente con la pareja y amistades íntimas. Siempre actúas desde el corazón y desde tu gran vitalidad. Pero deberías plantearte si es mejor esperar a que los demás expresen su opinión para después amoldar la tuya de una forma cooperativa y más diplomática. Ya verás que gran cambio.

Amor: Hoy no está “El horno para bollos”, así que dedícate a otras actividades y no estropees el ambiente por rencillas pasadas que no llevan a nada, más que a enrarecer la armonía.

Trabajo: Hoy necesitas ponerte las pilas, porque te notarás en baja forma. Así que anímate y pon música para alegrarte. Baila, canta y la vida la verás de otra manera.

Cambios: Podrás realizar actividades lúdicas que te gusten y que te llenen. Es importante porque las mismas son pequeñas puertas a la felicidad y a avivar el espíritu. Más información...

ESCORPIO

Hoy es un día importante para poder ocuparte de tu bienestar físico y psíquico. Normalmente das por sentado estos temas. Pero es importante que te cuides, Y que lo primero es seguir unos hábitos de salud y de alimentos que te convengan. No es bueno que pongas en riesgo tu bienestar, solamente por sentir insatisfacción. Deberías buscar ayuda y decir más lo que te pasa.

Amor: Deberás generar más cariño a tu alrededor, porque te sientes como si la vida fuera una monotonía, entre el trabajo y la familia. Piensa en lo bueno y disfruta.

Trabajo: Tómatelo todo con mayor calma. No pasa nada porque vayas más despacio en lo que haces. Y si no te encuentras bien, tómate un día sabático.

Cambios: Deberás dar un giro radical en tu trato con los familiares. Porque de la forma en la que lo haces normalmente solo te lleva a malentendidos y a mal ambiente. Calma. Más información...

SAGITARIO

Hoy es un día ideal para utilizar al máximo tu gran creatividad y todo tu talento artístico. Hay muchas áreas de tu vida que aún no conoces, y que si buceas en profundidad te darás cuenta que deberías probar, porque tal vez te den una gran felicidad y una enorme armonía en tu vida. Así que indaga y realiza actividades divertidas y que te hagan sentir satisfacción.

Amor: Deberás apoyarte en las bases que sustentan tui cariño y en tu gran alegría de vivir. Si no corres el riesgo de tirarlo todo por la borda. Así que presta mucha atención y utiliza tu parte cariñosa.

Trabajo: Tienes ganas hoy de una gran descanso, porque se te hace todo un poco cuesta arriba. No pasa nada. Tómate tu tiempo y realiza todo con mayor calma. Y lo que de tiempo estará mejor que si vas con prisas.

Cambios: Es un día especial para dar un cambio radical a tu forma de comunicarte. Tal vez debas contactar con amistades y departir con ellos sobre la vida y sobre proyectos juntos. Más información...

CAPRICORNIO

Hoy es un día especial para ocuparte de asuntos familiares de gran relevancia. Tendréis que llegar a un gran consenso entre todos. Porque de nada sirve que lleves la solución solamente desde tu punto de vista. Es necesario que todos compartan y que todos cooperen en las áreas que vais a tratar. Será importante para vosotros.

Amor: Deberás apoyarte en tu compromiso y en tu estabilidad. Y principalmente en tu pasión y en la alegría de tener una persona que te quiere a tu lado. Así que celébralo.

Trabajo: Necesitas que haya un ambiente más cordial, porque te está costando hoy sacar adelante todo lo que tienes que realizar. Calma. Ya verás como al menos podrás organizar los temas.

Cambios: Lo mejor que puedes transformar hoy, es la forma de llevar tu economía y tus inversiones. Así que mantente bien alerta y todo será más fácil. Y si necesitas consejo, pídelo. Más información...

ACUARIO

Hoy es un día especial para contactar con amistades de confianza o con allegados con los que te apetece hablar o tener una pequeña reunión. Es importante que combinéis ideas ya que son momentos distintos y entre todos os ayudaréis mejor a apoyaros y a sentiros más unidos. Es importante que tratéis temas que están en boga.

Amor: Necesitas mostrar de una forma más efusiva tu cariño. Y para ello nada mejor que prestar atención a tu pareja. Y especialmente a la hora de escucharla. Será como una bendición para ella.

Trabajo: Con tranquilidad y sin prisas, tendrás un día muy afortunado y muy fructífero, en tus acciones y en tu desempeño en las actividades que realices. Así que disfruta de ello. Ideas creativas te ayudarán.

Cambios: Tu transformación debería ser de 180 grados, al menos. Y entonces notarás como todo lo que realizas, comienza a ser positivo y alegre. Y como los demás notan el cambio. Más información...

PISCIS

Hoy es el día ideal para plantearte todas las bases de tu estabilidad, tanto personal como financiera. Lo que significa que tienes que realizar un balance con sumo cuidado. Necesitas sentirte con mayor confianza en el futuro. Y para ello hay que ocuparse de todos estos asuntos con tranquilidad y con paciencia. Despees te sentirás mucho mejor.

Amor: Tu suerte estará en la manera en la que sepas cuidar y mantener la atención en la persona amada. Si no es así y todo es por interés, notarás como se irá alejando de ti.

Trabajo: Todo es más favorable que otros días. Y te sentirás mucho mejor, y notarás que el ambiente es más tranquilo. Si hay algún malentendido, soluciónalo rápido y ya está.

Cambios: Tendrás que ajustar tu modo de soñar y el de imaginar sin precisión. Porque si no es realista lo que intentas, y lo que planificas, te llevarás un gran chasco. Más información...

Predicciones numerológicas del día

Es un día especial para perseguir que sea un día en paz y con mucha armonía. Es un día familiar por excelencia. Para armonizar con todo ello y sentirte más a tono podría utilizar el color azul índigo, platino y dorado.,

Se están moviendo principalmente las energías de fuego, de tierra y de agua. Lo que significa que afectará más a los signos de: Leo, Aries y Sagitario y también a Virgo, Capricornio y Tauro y los de Aries, Leo, Sagitario y también a Cáncer, Escorpio y Piscis. Ya tengan el sol, la luna, el ascendente o el medio cielo o algún planeta importante o algún aspecto dominante.

Para contrarrestar las energías inarmónicas utiliza el color platino y dorado.

Mensaje: Es un momento en el que es importante que te dejes llevar por tu intuición y que seas una persona que tiene un corazón altruista. Especialmente con las mujeres. Ocúpate de temas de pareja y de tratos con otras personas.

Atención: Tendrás que ocuparte de ayudar a muchas personas. Pero esto te hará sentir una gran felicidad. Así que aprovecha. Ya sabes que lo que das viene multiplicado a su vuelta, para ti.

ARIES: Necesitas desfogar toda esa energía parada en tu vida. Es aconsejable el ejercicio, caminar o correr; lo que sea con tal de soltarla y de sentirte más a gusto tanto personal como socialmente.

TAURO: Necesitas un descanso y cuidar de tus bases económicas y de tu bienestar tanto físico como mental. Es agradable que te cuides y que te realices un análisis.

GÉMINIS: Podrás llevar a cabo un montón de acciones, porque tu energía estará muy movida, y esto te ayudará a terminar un montón de asunto atrasados. Lo que te ayudará a sentirte mejor.

CÁNCER: Es un día para hacer caso a tu intuición y a tu percepción interior. Especialmente si te llegan mensajes sobre la familia o los allegados, ya que es un momento en el que tienes preocupaciones de esta índole.

LEO: Hoy podrás realizar un trabajo ímprobo, ya que tenías un montón de tareas desajustadas y podrás organizarlas y acabarlas. Te sentirás con mucha satisfacción, una vez terminado todo.

VIRGO: Hoy es un día especial para ser una persona cariñosa con los demás. Ya sabes que lo que das vuelve, Y no solo por eso. Es que cuando das, también recibes. Es una Ley del Universo.

LIBRA: Podrás dejar finiquitada esta temporada que era un poco aciaga en tu vida. Así que prepárate para recibir algo nuevo y mucho más brillante y agradable. Todo será distinto.

ESCORPIO: Tendrás la capacidad de tener nuevas iniciativas muy ingeniosas para distintos temas de tu vida a los cuales les hacía falta esta visión genial. Así que alégrate y pon en marcha todo poco a poco.

SAGITARIO: Es un día para ser servicial y para ayudar a las personas que te rodean. Sentirás que todo se mueve más lento y te permite visualizar en dónde debes estar y cómo hacerlo.

CAPRICORNIO: Necesitas ponerte al día con amistades a las cuales hace mucho tiempo que no es. Tal vez simplemente con una llamada o un video entre todos os divirtáis un buen rato y podáis recordar momentos de vuestra juventud.

ACUARIO: Es un tiempo de cuidarte y de que tus hábitos alimenticios y de ejercicio también. Porque llevas una temporada en la que estás como en un claustro. Y es importante moverte y cuidarte.

PISCIS: Hoy sentirás grandes deseos de realizar todo de una manera rápida. Y la energía te acompañará. Notarás grandes cambios en todo y te ayudara a resolver muchos de los temas pendientes.