Horóscopo semanal Tauro: amor, dinero y trabajo del 19 al 25 de octubre

Tauro (nacidos entre el 21 de abril y el 21 de mayo):El día 19, lunes, Tu gran sensibilidad sabrá captar la energía del entorno y como se mueven los sentimientos de los demás. Tendrás que tener un espíritu abierto y de ayuda hacia otras personas. Y lograrás un gran avance en tu vida y en tu camino futuro. Así que presta atención a todo y no te desvíes de tus planes. El martes 20, hoy contarás con suficiente vitalidad e intensidad. Y también con la sensibilidad para captar qué es lo que están sintiendo los demás. Lo que será de gran ayuda en tu forma de actuar y de expresarte. Es como si tuvieras una guía especial que te acompañará durante todo el día. Aprovecha para realizar asuntos relegados hace tiempo; para conseguir todo lo que quieres lograr. Así que ánimo y adelante.

El miércoles 21, hoy es un día para materializar tus asuntos y para usar el pragmatismo en las bases de tu vida. Cualquier momento es bueno, lo importante es tener ganas y sueños que cumplir. Muchas veces con ver como es la naturaleza y sus seres vivos es suficiente. Dar cariño a una mascota o a los pajarillos del cielo. Todo es fabuloso. El jueves 22, es un día para ocuparte de asuntos personales. Y para crear una nueva versión de ti; más confiable y más tranquila. Seguramente serás la primera persona en sorprenderte del cambio. Pero ya verás como los demás lo aprecian y lo tienen muy en cuenta. Siempre hay algún motivo para partir de cero.

El viernes 23, hoy podrás utilizar tu talento escondido. Y todos tus conocimientos y tu experiencia de vida. Cuando se madura, lo más necesario son esos cambios que has aprendido a cuajar y también que sabes cómo “No entrar al trapo”, cuando no lo precisas. Así que tranquilidad y mucha práctica para todo. El sábado 24, hoy necesitas poner en marcha una batería de medidas que solucionen tantos asuntos del pasado que están sin resolver. Es muy importante que aprendas a dejar todo acabado y así no cargarás con lastres que no sirven de nada en tu vida. Siéntete libre; pero para eso, antes deberás zanjar todos esos temas pendientes.

Y el domingo día 25, es un día increíblemente mágico para proyectar tu futuro y saber en qué actividades puedes basarlo; tanto el profesional como en actividades que te gustan y que llenarían tu tiempo libre. Es muy sugerente todo lo que tenga que ver con el mundo artístico. Así que ya sabes”Manos a la obra” y a por todas. Porque “El no ya lo tienes”.

Hasta aquí el horóscopo semanal de Tauro. ¿Te gustaría saber cómo le irá en el trabajo a algún familiar? ¿Quieres saber si algún amigo debería realizarse algún chequeo, o si es una semana propicia para que 'esa' persona encuentre el amor? EL ESPAÑOL te ofrece el resto de horóscopos de esta semana ampliados para que conozcas lo que deparan los astros.