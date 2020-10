Horóscopo semanal Virgo: amor, dinero y trabajo del 19 al 25 de octubre

Virgo (nacidos entre el 23 de agosto y el 22 de septiembre): El 19, lunes, hoy tendrás que esforzarte para mantener a raya tu temperamento; ya que necesitará que lo controles para que todo salga “A pedir de boca”. Muchas veces estás demasiado pendiente de todos los detalles, pero hoy solamente necesitas estar con atención en tus actuaciones; porque será lo principal. El martes 20, tendrás que aprender a controlar tu temperamento. Porque “O te pasas, o no llegas”, lo que incide mucho en tus relaciones y en la manera de desarrollar todas tus actividades. Cada persona, viaja por la vida con sus pensamientos, sus problemas personales y su carácter propio. Deberás integrar todo esto y aprender a entenderlo.

El miércoles 21, hoy necesitas bases firmes y estabilidad en tu vida. Y lo podrás conseguir si tu carácter es más sencillo y agradable, tanto a simple vista como en profundidad. La vitalidad deberá ser utilizada con esmero y paciencia y siempre de una manera sencilla y natural. No es bueno querer mantener siempre el primer plano centrado en ti. El jueves 22, hoy será importante que realices un repaso en tu cabeza en la que recuerdes todos los sitios que has conocido, y los viajes que has hecho. Todos ellos te han dado perspectivas de la vida diferentes y te han abierto los ojos al mundo y a sus costumbres. Podrás con calma organizar una escapadita en cuanto se pueda y disfrutaras muchísimo.

El viernes 23, hoy es un día en el que notarás que tu arte está fresco. Y que destacarás en todo lo que realices, ya que tu inspiración será especial y será rápido y muy ágil; lo que significa que podrás aprovecharla para realizar cualquier área que trates durante la jornada. Te sentirás muy alegre y con mucha dicha. El sábado 24, es importante que te plantees que es lo que más te importa y qué metas tienes en la vida. Tal vez te des cuenta de que has estado yendo por el camino equivocado o por el más difícil. Plantéate un cambio de rumbo y reacciona de forma positiva ante lo que consideras que es lo principal en tu vida.

Y ya verás como todo fluye mejor. Y el domingo día 25, es un día en el que deberás prestar atención a tu salud y a tu bienestar. Tal vez necesites unos días de descanso o al menos una cura de sueño. La alimentación y los pensamientos son fundamentales a la hora de sentirte bien. Intenta evitar dar tantas vueltas a las cosas, porque esto te hace sentir mal cuerpo y no soluciona nada.

Hasta aquí el horóscopo semanal de Virgo. ¿Te gustaría saber cómo le irá en el trabajo a algún familiar? ¿Quieres saber si algún amigo debería realizarse algún chequeo, o si es una semana propicia para que 'esa' persona encuentre el amor? EL ESPAÑOL te ofrece el resto de horóscopos de esta semana ampliados para que conozcas lo que deparan los astros.