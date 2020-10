Horóscopo semanal Escorpio: amor, dinero y trabajo del 19 al 25 de octubre

Escorpio (nacidos entre el 23 de octubre y el 22 de noviembre): El día 19, lunes, es recomendable que te dejes llevar por tu instinto de bondad. Y que tu sensibilidad capte como se sienten los demás. Porque así será más fácil que todo te salga mucho mejor. Los asuntos que has dejado atrás hace tiempo tendrás que resolverlos de una manera práctica y a fondo, para que no vuelvan a aparecer nunca más. El martes 20, hoy deberás dar prioridad a tu forma agradable de ser y a las nuevas metas que te has planteado. Tu percepción te guiará hacía dónde deberías dirigir tus pasos. Tendrás que dulcificar las acciones agresivas o violentas, y quedarte con una forma tranquila y distinta de ser, que lo que hayas realizado hasta ahora.

El miércoles 21, necesitas organizar tus temas económicos y financieros con total atención y mucho pragmatismo. Tu vida futura depende de ello. Y tu ingenio deberá enfrentarse de una forma directa y sencilla a la vez. Todo surgirá como por arte de magia. Y podrás desarrollar una plantilla con gastos y entradas para que todo esté más claro. El jueves 22, es un día para mirar dentro de ti, y con ello, ver como se sienten los demás cuando hablas con ellos. Si no sientes un golpe en la boca del estómago, es que lo estás haciendo bien. Pero si te ves frente a ti, y recibes tus respuestas: a veces bruscas, a veces duras; te darás cuenta del cambio tan grande que necesitas realizar.

El viernes 23, hoy tendrás deseos de ser una persona más colaborativa. Y con ganas de conversar con amistades y/o con familiares. Y esto es lo mejor que te podía suceder. Porque intercambiar ideas es algo que siempre te ha gustado. Y si es con personas de confianza, mucho mejor. Es bueno estar con personas que te conocen y con las que podéis hablar y alternar puntos de vista de todo. El sábado 24, es un día importante para poder ocuparte de tu bienestar físico y psíquico. Normalmente das por sentado estos temas. Pero es importante que te cuides, Lo primero es seguir unos hábitos de salud que te convengan. No es bueno que pongas en riesgo tu bienestar, solamente por sentir insatisfacción. Deberías buscar ayuda y decir más lo que te pasa.

Y el domingo día 25, necesitas realizar un balance de tu vida y conseguir que la estabilidad reine en ti y en tu economía. Es importante que realices un desglose de posesiones; y de entradas y salidas, para ajustarte al plan de vida que puedes llevar y en que necesitas recortar. Muchas veces parece que no sabes de dónde. Pero sí que lo sabes.

