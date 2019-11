Horóscopo del jueves 28 de noviembre: predicciones sobre amor, trabajo y dinero

¿Es hoy el día señalado para hablar con "esa" persona? ¿Es un día propicio para solucionar antiguos problemas o para retomar contacto con un viejo conocido? ¿Te irá bien en el trabajo? ¿Recibirás una noticia gratificante? Descubre cómo será tu día según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

Aries: Hoy es un día para aventurarte y realizar todo eso que siempre te ha gustado, y que por una cosa o por otra, lo has ido dejando atrás. No olvides que la vida es corta; así que haz las experiencias que te hagan sentir feliz. Y por encima de todo usa tu bagaje interior de conocimientos del mundo y de tus estudios para ponerte en marcha. Ampliar información...

Tauro: Hoy tu reto más importante es cómo te sientes contigo, y con lo que has realizado en la vida. Tienes que apreciar todo lo que has conquistado y has logrado con tu esfuerzo, con tu preparación y con tus experiencias. Además cuentas con una armonía interna que te ayudará a sentirte con mayor plenitud y a valorarte más que otras veces. Ampliar información...



Géminis: Tienes que estar muy alerta en cuestiones de tratos y de acuerdos; ya que a veces das demasiada confianza y más tarde te sientes con insatisfacción porque los demás no responden como esperabas. Una de dos. O dejas que la vida te vaya dando sorpresas, sin valorarlas. O acepta lo que viene porque esto significa aprendizaje y mayor experiencia en tu vida. Ampliar información...

Cáncer: Hoy es un día importante para tratar dos tema de relevancia: Uno es el trabajo, el cual muchas veces no es como tu quisieras, o no encuentras el que te ilusiona y a la vez te da lo que tu mereces. Y por otro lado debes de tener en cuenta la salud; ya que a veces crees que la alimentación no es importante; y es la principal responsable de cómo estás físicamente. Ampliar información...

Leo: Hoy, es muy importante que te vuelvas como cuando eras más joven y disfrutarás con cualquier cosa. El tiempo parecía más largo y hasta podías tener momentos de esparcimiento enormes. Pues hoy también puedes conseguirlo, si logras tener esa misma mentalidad de entonces. Será un juego maravilloso e increíble. Ampliar información...

Virgo: Hoy seguramente tendrás que ocuparte de asuntos familiares y en ellos ya tienes experiencia. Así que con paciencia se consigue todo. Es importante organizar temas comunes y que las reglas sean para todos. Muchas veces hace falta un poco de orden para que todo discurra con normalidad y armonía. Así que “Manos a la obra”. Ampliar información...

Libra: Hoy es un día para sentirte feliz y para disfrutar con amistades cercanas. Entre todos juntos seguramente ayudaréis a alguna persona que está un poco más en baja forma. La vida a veces nos pone estos desafíos para que saquemos “Fuerzas de grandeza” y podamos sentirnos útiles y a la vez con mucha satisfacción y plenitud por haberlo hecho. Ampliar información...

Escorpio: Hoy lo más importante es que organices los temas y asuntos del trabajo, que a veces están un poco encasquillados. Para que todo resulte satisfactoriamente y fluya, no debes preocuparte tanto de la parte monetaria, sino del servicio que estás prestando. Y así maximizarás tu valía y tu propia autoestima; lo que hará sentir una gran dicha. Ampliar información...

Sagitario: Hoy, notarás que todo confluye en ti. Es como si todas las personas con las que te encuentras necesitaran de ti. Es como si todo fuera como una noria que gira y tú estás en el centro. Es importante que cuenten contigo. Así que deberás sentirte con mucha satisfacción y con la seguridad de lo que vales y de lo que has aprendido en la vida. Ampliar información...

Capricornio: Hoy podrás plasmar tus ideas más extravagantes, porque estás como en un estado de ensueño y de inspiración muy grande. Lo que significa que puedes realizar cualquier tema artístico que te guste o que tengas potenciado, porque podrás conseguir grandes ideas y nuevas creaciones increíbles. Al final del día estará feliz. Ampliar información...

Acuario: Ha llegado el momento de planificar con tu entorno más cercano esos proyectos que tenías en mente, hace mucho. Ahora dispones de más tiempo, y los demás pueden ayudarte. Así que entre todos podréis organizar algo fantástico, ya sea una gran velada, un viaje prometedor o una creación fantástica entre todos. Os divertiréis muchísimo. Ampliar información...

Piscis: Hoy es un día importante para conocer gente nueva y para destacar entre los tuyos o con desconocidos. Será tu gran día. Lo que más te gustan son las fiestas; así que aprovecha cualquier invitación para divertirte y pasarlo en grande. Tu Alma se engrandecerá cuando te sientas tan feliz y con tanto entusiasmo y esa gran vitalidad. Ampliar información...