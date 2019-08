Horóscopo del viernes 16 de agosto: predicciones sobre amor, trabajo y dinero

¿Es hoy el día señalado para hablar con "esa" persona? ¿Es un día propicio para solucionar antiguos problemas o para retomar contacto con un viejo conocido? ¿Te irá bien en el trabajo? ¿Recibirás una noticia gratificante? Descubre cómo será tu día según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

Aries: Hoy lo más importante es relajarte y disfrutar de todo lo bueno que la vida tiene para ti. A veces te cuesta relacionarte con los demás porque a veces vas a matacaballo y tienes mucha impulsividad. Deberías frenar un poco tu forma de ser tan pasional porque a veces resulta intimidatorio para las demás personas, que son menos vitales que tu.

Tauro: Te parece que los demás te desafían, pero deberías intentar frenar un poco tu impulsividad y saber cuando tienes que parar y cuando tienes que tomarte todo con más calma; especialmente en asuntos familiares y profesionales. Y en tus relaciones personales e íntimas no te hagas ideas de lo que va a pasar, sino que constata realmente lo que está sucediendo.

Géminis: Recuerda que para todos los proyectos nuevos que tienes planeados necesitan financiación. Tú sabes cómo granjearte que las amistades te apoyen y con ello lograr que todo salga a la perfección. A veces es mejor usar el talento en común de varias personas, que ir tú solamente a por todas. Por eso es el momento de entablar amistades de confianza.

Cáncer: Hoy es importante que resuelvas los problemas en tus relaciones con los demás de una vez por todas. Ya sabes "Más vale una vez colorado que cuento amarillo". No hace falta que todo sea drástico, pero si es importante que al menos utilices la sinceridad y puedas con tranquilidad poner nuevamente las cosas en su sitio. Con calma, todo se consigue.

Leo: Hoy es tiempo de resolver los asuntos pendientes con la pareja. Y también deberías dar una vuelta a los recursos y a las sociedades con las que tratas, ya sean empresas o simplemente acuerdos legales. Es bueno que todo quede establecido con claridad y sin la menor sombra de duda. Deberías hacer balance de en qué asuntos si merece la pena sacrificarte.

Virgo: Hoy tienes que equilibrar el tiempo que dedicas a la familia y el que usas, aunque solo sea mentalmente, a la profesión. Es bueno establecer pautas y poder usar la balanza para conseguir todo de una forma armoniosa y justa, sin hacer uso de estrategias extrañas u ocultas. Por fin todo lo que desarrollas tiene el sello de la originalidad y la aventura.

Libra: Hoy el ambiente familiar está enrarecido y necesitas tener mucha paciencia para poder gestionar todo de una forma natural y sin que entren en juego las emociones. Tal vez no te des cuenta de que cada proceso lleva su tiempo y de que cada persona es responsable de sus actos. Tú no tienes nada que ver con las elecciones de los demás; solamente con las tuyas.

Escorpio: Tus iniciativas están un poco frenadas o tendrás que armarte de valor para llevar adelante todo lo que te has propuesto. Con esfuerzo y con calma todo se puede lograr; así que ánimo y adelante con todo aquello que aunque te cueste podrás por fin realizar. No te ofusques con temas sentimentales; sé un poco más natural y no intentes manipular.

Sagitario: Tu energía y optimismo están al máximo y además acompañadas por la madurez de tu edad y de lo que la vida te ha enseñado. Por fin te mueves de una manera más libre y muy risueña, lo que te augura grandes momentos de alegría y bienestar. Siempre buscas ayudar a los demás y esto te lleva a tener más éxitos futuros, como premio.

Capricornio: Tu seriedad habitual queda desdibujada por un carácter más optimista y más alegre. Te has vuelto una persona más profunda y con mucha sabiduría que enseñar a los demás. Esto hace de ti "Un gran maestro". Tú aprendes de los demás, y viceversa; lo que crea una armonía perfecta como una retroalimentación que es muy favorable.

Acuario: Hoy tu gran ingenio y tu cierta dosis de excentricidad estarán muy a la orden del día. Pero esto a la vez te ayuda a conectar con toda la innovación y el arte que llevas dentro, lo que te promete muchas creaciones innovadoras y muy especiales para que las aprecien los demás. Notará que tu espíritu está muy vivo y con mucha inspiración.

Piscis: No corras tras las urgencias; antes bien mira lo importante que es lo único que es auténtico, si no te enredarás en actos sin consecución y te costará mucho plasmar todo tu saber y todo tu arte. Podrás ayudar a los demás con la sabiduría y la profundidad que has conseguido a lo largo de toda tu vida; ya que has venido para ayudar mucho y de forma afable.