Horóscopo semanal Libra: amor, dinero y trabajo del 12 al 18 de agosto

Libra (nacidos entre el 23 de septiembre y el 22 de octubre): El lunes 12, tú experiencia y sabiduría interna te ayudarán a contener los gastos y a poder ahorrar más. Tu cariño logrará “Abrir puertas”. Tendrás suerte en todo lo que inicies. El martes serás el centro de tu ambiente familiar y ellos pedirán tu atención. Podrás lograrlo y sentir la alegría de ayudarles.

El martes, tu reto son los asuntos familiares. Tu simpatía logrará equilibrar el ambiente. Así que prepara todo con mimo y esmero. El jueves podrás percibir que tus relaciones no son todo lo románticas que deseas, pero eso no implica que no sean verdaderas. Cuando aprendas que el verdadero amor está en el cariño que das, tu Alma se engrandecerá y lograrás mayor plenitud.

El viernes día 16, necesitas mucha paciencia y por encima de todo armonizar tus emociones para evitar que el ambiente se enturbie y todo resulte alterado. Tú solamente eres responsable de tus actos. Deja que cada uno, de los demás, actúen a su ritmo y de la forma que desean, sin sentirte culpable o tan pendiente de todo. En el fin de semana; el sábado es un día estupendo para divertirte “A tope”, y el domingo podrás usar tu forma de ser agradable y usar tu “Conexión” con los demás.

Hasta aquí el horóscopo semanal de Libra. ¿Te gustaría saber cómo le irá en el trabajo a algún familiar? ¿Quieres saber si algún amigo debería realizarse algún chequeo, o si es una semana propicia para que 'esa' persona encuentre el amor? EL ESPAÑOL te ofrece el resto de horóscopos de esta semana ampliados para que conozcas lo que deparan los astros.