Horóscopo semanal Tauro: amor, dinero y trabajo del 12 al 18 de agosto

Tauro (nacidos entre el 21 de abril y el 21 de mayo): El lunes día 12, tu bagaje de sapiencia y de conocimientos te ayudarán, especialmente si muestras toda tu simpatía. Demostrarás tu cariño a personas queridas. El martes tu profundidad en el amor con personas cercanas te permitirá estrechar lazos. Usa tu intuición personalmente o en asuntos en común con otros.

El día 14 necesitarás consensuar tu vida profesional y lo que realmente llena tu espíritu. Busca una actividad que te sirva para vivir y que te encante. El jueves será un día especial para dar fuerza a tus sentimientos y si actúas con profundidad te entenderán mejor. Tus emociones están un poco revueltas y necesitan poner en orden todo para actuar de forma innovadora.

El viernes día 16 aprende a frenar tu impulsividad y no pienses que te desafían. Deberías parar para no intimidar a los demás. Tienes que tener más tranquilidad en tus relaciones de pareja, y con los demás también; lo importante es verificar lo que va sucediendo y no interpretarlo con anterioridad. Y el fin de semana; el sábado tendrás dudas acerca de tus metas y de tus nuevos proyectos, y el domingo querrás sentir tus propias emociones de una forma más íntima dejando que tu intuición haga de guía.

Hasta aquí el horóscopo semanal de Tauro. ¿Te gustaría saber cómo le irá en el trabajo a algún familiar? ¿Quieres saber si algún amigo debería realizarse algún chequeo, o si es una semana propicia para que 'esa' persona encuentre el amor? EL ESPAÑOL te ofrece el resto de horóscopos de esta semana ampliados para que conozcas lo que deparan los astros.