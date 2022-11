Lluvia de críticas a Juanma Castaño por sus morbosas preguntas a Pedri: "¿Tienes novia?"

El periodista Juanma Castaño tendría que tener más en cuenta el refranero español y grabarse a fuego aquello de que "cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar" si quiere dejar de ser trending topic cada vez que hace una entrevista. Al frente de El Partidazo de COPE, el asturiano ha vuelto a centro de las críticas esta semana al viralizarse algunas de las incómodas preguntas que le ha hecho a Pedri, centrocampista de la Selección Española.

En mitad de la intensa polémica que ha envuelto a Pablo Motos por sus preguntas y actitudes machistas con las invitadas de El Hormiguero a lo largo de los años, que se le ha vuelto en contra al denunciar el señalamiento que le han hecho desde el Ministerio de Igualdad, Juanma Castaño ha formulado igualmente cuestiones personales y morbosas al joven futbolista del Barça. Aspectos que nada tienen que ver con su actividad profesional y que tampoco han valido para saber más sobre su personalidad.

La entrevista se produjo después del primer partido de España y Costa Rica, pero ha sido este lunes cuando el polémico fragmento se ha popularizado en Twitter. Castaño le preguntó por cuestiones futbolísticas y por el ambiente con sus compañeros, bromeando además con el streaming del entrenador y su mote de "Luis Padrique". Sin embargo, en un momento dado, comenzó a indagar sobre la vida personal de Pedri: "Novia no tienes, ¿no? -No, no, todavía no, soy muy joven para eso", le quiso cortar el futbolista.

"¿Se te declaran chicas?"

Aun así, el periodista insistió: "Venga, pero tendrás... -No, no tengo novia. -Me han dicho que eres un fiera... -Bueno, no. Intento disfrutar de la vida como cualquier niño con 20 años y disfrutar es lo que me toca. -Pero, con Instagram te volverás loco, ¿no? - Sí, con Instagram llegan muchas cosas... -¿Qué te mandan?". Pedri explica, huyendo de todo cariz sexual, que le meten en grupos con gente que no conoce, pero Juanma Castaño vuelve a llevarlo a su terreno: "¿Se te declaran muchas chicas y muchos chicos? -Bueno, sí, alguna que otra sí... Pero, bueno, la verdad es que muchas ni las veo".

A mi esto me da una verguenza ajena que lo flipas. Menuda entrevista incómoda para Pedri. Algún día, algún deportista, se levantará y le dirá que se vaya a la mierda. Ojalá pronto. pic.twitter.com/SZmeCMYYE6 — Torren (@Torren__) November 28, 2022

Aunque la incomodidad de Pedri con la deriva de la conversación parece obvia, Castaño no se percató y siguió indagando en su vida privada sin ningún objetivo más que el puro cotilleo, dejando a un lado el interés informativo y el respeto por el joven entrevistado. El nombre del periodista lleva todo este martes en la lista de tendencias de la red social al estar recibiendo infinidad de críticas como estas:

Juanma Castaño: "¿¿Pero por qué los deportistas prefieren a los streamers antes que a nosotros??😭😭"



*Juanma Castaño*pic.twitter.com/9zuk51dU0q — Roi ⚡️🔱 (@RoiADRV) November 29, 2022

Le ha faltado preguntarle si duerme con ropa interior sexy o cómoda.pic.twitter.com/uLvJcSkJzb — Siberet (@SiberetSiberet) November 29, 2022

El Juanma Castaño preguntándole por novias a Pedri y el tío incomodisimo, después dicen q xq prefieren entrevistas con Ibai — Fran (@franjunior98) November 28, 2022

Juanma Castaño es otro Pablo Motos, cero sorpresas. Entrevistadores arcaicos y de moral cuestionable — Grandío 🧜🏼 🎄 (@habitaciondcine) November 29, 2022

la entrevista de juanma castaño a pedri preguntadole 100 veces que si tiene novia es de vergüenza ajena eh, es incomodisimo, y si nos quejamos de que si le preguntan eso a una tia sea incomodo y baboso con esto tambien nos deberíamos de quejar — ⚡️🇪🇸 (@FCB8P) November 29, 2022

El chat de Luis Enrique ha hecho mejores preguntas en una semana que Juanma Castaño en toda su carrera. — Víctor (@victortorres_03) November 28, 2022

Juanma Castaño hace tiempo que esta un poco en este plan: pic.twitter.com/tf5eNQTAc5 — truenoman (@alexvilaplaza) November 29, 2022

De Gijón ha salido lo mejor y lo peor del fútbol español. Luis Enrique y Juanma Castaño. La vida te da lo que la vida te quita. — Edu (@edu_mannix) November 29, 2022

Estos luego se ríen de Ibai cuando se compara con periodistas. Paco González, Juanma Castaño y Juan Antonio Alcalá vaya tres patas para un banco. — Rudi Altig (@Ricard9000) November 29, 2022

me dan ganas de noquear a Juanma Castaño, cómo se puede ser tan cuñado… normal que luego los futbolistas ni quieran veros — 𝑽𝑳𝑨𝑫 🦂 (@vlad_gst13) November 29, 2022

Que razón tiene José María García , cuando pone a parir a la mayor parte del periodismo deportivo actual . Juanma Castaño casa día es más lamentable — Rocky_Lorenzo (@Rocky_Lorenzo1) November 28, 2022

Muchas de las críticas inciden en que los streamers le están comiendo terreno a los periodistas deportivos por actitudes como estas.

