El épico zasca de Puigdemont a Rajoy por su última crónica del Mundial: "En tu contra..."

Que los artículos de Mariano Rajoy después de cada partido de la Selección Española en Qatar iban a dar juego ya lo anunciamos desde que leímos el primero de ellos. Lo que no sabíamos entonces es que servirían también para que el expresident catalán Carles Puigdemont firmase uno de los zascas más sorprendentes de los últimos tiempos, pero así ha sido. La última columna publicada en El Debate ha dado pie a su troleo para que el político fugado vuelva a estar en el candelero de las redes sociales.

No obstante, los titulares no se habían olvidado de Puigdemont, que este pasado 25 de noviembre tuvo la vista decisiva sobre su inmunidad en Luxemburgo y no salió muy bien parado de ella. La presidenta del Tribunal General de la UE y ponente de la sentencia, Anna Marcoulli, tuvo varios encontronazos con el abogado del político fugado, Gonzalo Boye, en una sesión que duró más de cinco horas. El fallo todavía tardará unos meses y se espera para el primer semestre de 2023, al margen de que cabe recurso contra la sentencia.

La Eurocámara reconocía por primera vez que quizás se había equivocado al darle unilateralmente su escaño a Puigdemont en enero de 2020 sin tener en cuenta la posición del Gobierno de España, dando a entender que el expresident no tendría que haberse beneficiado de la inmunidad asociada al cargo. En este contexto, el chascarrillo del catalán contra Rajoy quizás resulte un poco osado por su parte, pero Twitter lo ha celebrado con los brazos abiertos.

"A mí también me dio la razón"

El segundo artículo que firmaba Rajoy tras el empate de España con la selección germana también se convirtió en una oda rajoniana y se titulaba Alemania me dio la razón. El expresidente del Gobierno puso ese título porque él mismo había anticipado, fiel a su estilo, que no había que confiarse porque "Alemania es Alemania". Así, a Puigdemont solamente le tocó publicar la captura del encabezamiento del texto y añadir un "a mí también, y en tu contra" para dar la estocada:

A mi també. I en contra teva, per cert. pic.twitter.com/tUjnfaJune — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) November 28, 2022

Para los que necesiten refrescar la memoria, Puigdemont se refiere a la contestación del tribunal alemán que lo juzgó en 2018. Fue el 25 de julio de ese año cuando la policía germana lo detuvo al entrar por Hamburgo debido a la orden de detención internacional enviada por el Gobierno de Rajoy. El expresident se había fugado del país para evitar la posición tras la consulta ilegal independentista en Cataluña, pero la justicia alemana lo dejó en libertad al rechazar el delito de rebelión del que estaba acusado en nuestro país.

Con estos mimbres, no es de extrañar que, incluso los que confiesan que no son precisamente fans de Puigdemont, hayan caído rendidos a su zasca:

M’heu solucionat un dilluns de merda!

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 — LLUíS CARRASCO (@lluiscarrasco) November 28, 2022

L ostia s ha sentit a Australia! — Cris (@Cris50319544) November 28, 2022

Tenia un dia xungo i me l'acabes d'animar 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 — Mirumarxu (@mirumarxu) November 28, 2022

No puede ser JAJAJAJAJA, ¿qué les pasa a los políticos últimamente por Twitter? https://t.co/NTpNtM96f3 — اكرام (@elaarrassIkram) November 28, 2022

Pataplam. Zasca. — ENKI. PROMETEO ENCADENADO (@EnkiPrometeo) November 28, 2022

😂😂😂😂😂 Bona plantofada President @KRLS — Either Mark (@either_mark) November 28, 2022

Aquesta m’ha agradat😂😂😂 — Roger S (@pimpo79) November 28, 2022

La fiscal alemana que resolvió que no era admisible la imputación del delito de rebelión porque no se cumplía un requisito de violencia, continuó con la tramitación del caso en base al delito de malversación, asegurando que convenía aclarar los hechos y recibir información complementaria. Viendo reducido el riesgo de fuga de Puigdemont, éste salió de la cárcel en libertad condicional tras pagar 75.000 euros de fianza.

